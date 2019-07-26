loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

74.4 مليون دينار حجم الصادرات غير النفطية لدول المنطقة


وفقا للتقريربلغت الصادرات الوطنية غير النفطية 23.3 مليون دينار لدول الخليج العربي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى بنحو 8.5 ملايين دينار، تلتها دولة الامارات العربية المتحده بقيمة صادرات بلغت 7.8 ملايين، ثم المملكة العربية السعودية ما قيمته 5.6 ملايين دينار ومملكة البحرين بنحو 738 الف دينار، واخيرا سلطنة عمان بنحو 508 آلاف دينار. واضاف بلغت الصادرات الوطنية غير النفطية 51.1 مليون دينار للدول العربية، تصدرتها العراق بالمرتبة الاولى بنحو 18.7 مليون دينار، تلتها الاردن بنحو 9.6 ملايين، ثم لبنان 6.4 ملايين دينار، تلتها مصر 5.8 ملايين دينار، ثم الجزائر 3.4 ملايين، تلتها اليمن 2.8 مليون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة