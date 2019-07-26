مال وأعمال

وفقا للتقريربلغت الصادرات الوطنية غير النفطية 23.3 مليون دينار لدول الخليج العربي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الاولى بنحو 8.5 ملايين دينار، تلتها دولة الامارات العربية المتحده بقيمة صادرات بلغت 7.8 ملايين، ثم المملكة العربية السعودية ما قيمته 5.6 ملايين دينار ومملكة البحرين بنحو 738 الف دينار، واخيرا سلطنة عمان بنحو 508 آلاف دينار. واضاف بلغت الصادرات الوطنية غير النفطية 51.1 مليون دينار للدول العربية، تصدرتها العراق بالمرتبة الاولى بنحو 18.7 مليون دينار، تلتها الاردن بنحو 9.6 ملايين، ثم لبنان 6.4 ملايين دينار، تلتها مصر 5.8 ملايين دينار، ثم الجزائر 3.4 ملايين، تلتها اليمن 2.8 مليون.

