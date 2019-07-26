مال وأعمال

أنهت البورصة أمس على ارتفاع المؤشر العام 33?09 نقطة ليبلغ مستوى 6080?2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?55 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 143?9 مليون سهم تمت من خلال 6853 صفقة نقدية بقيمة 31?9 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 10?8 نقاط ليصل إلى مستوى 4846?6 نقطة بنسبة 0?23 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 85?9 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة نقدية بقيمة 6?3 ملايين دينار .

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 43?8 نقطة ليصل إلى مستوى 676?7 نقطة بنسبة ارتفاع 0?66 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 58 مليون سهم تمت عبر 3373 صفقة بقيمة 25?5 مليون دينار . وكانت شركات (كامكو) و(الاعادة) و(الهلال) و(المنتجعات) و(كويت ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(السلام) و(أهلي متحد) و(صناعات) و(بيتك) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (يوباك) و(تجارة) و(السورية) و(ريم) و(السلام) الأكثر انخفاضا.وتابع المتعاملون إفصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (الكوت للمشاريع الصناعية) في شأن توقيع مناقصتين مع (وزارة الكهرباء والماء) وافصاح معلومات جوهرية من شركة (مينا العقارية) بشأن تخارج إحدى الشركات التابعة من استثمار فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع اوراق مالية (مدرجة وأخرى غير مدرجة) لمصلحة حساب وزارة العدل.

