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مال وأعمال

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السعودية: بدائل تصدير النفط بعيداً عن «هرمز»


أوردت وكالة الأنباء الدولية الاقتصادية «بلومبيرغ»، أن السعودية تسرع خطواتها لتوسيع مشروع لتصدير النفط الخام بعيدا عن مضيق هرمز.
ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر لم تسمها، أن شركة أرامكو السعودية، تتوقع الانتهاء من مشروع بدأته لتوسيع خطوط أنابيب نقل الخام من شرق المملكة إلى غربها، بحلول سبتمبر المقبل.
وتملك السعودية خط أنابيب لنقل الخام من حقولها الشرقية إلى سواحل البحر الأحمر (غرب)، إلا أن قدرتها لا تتجاوز مليوني برميل يوميا.
وتنقل السعودية حاليا، معظم نفطها عبر مضيق هرمز الذي تسيطر عليه إيران، ويشهد توترات من جانب طهران والولايات المتحدة.


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