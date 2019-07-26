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احتفل الفنان سليمان القصار قبل أيام بعيد ميلاده التاسع والخمسين حيث ولد في منطقة شرق 21 يوليو 1960

بدأ القصار مشواره الفني مبكرًا قبل أن يبلغ العشرين، وتحديدًا في العام 1979 حيث يحتفل هذا العام بمرور أربعين عامًا من رحلته الفنية الذاخرة بالعطاء.

اشتهر القصار بفرقته الشعبية حيث قدم العديد من الأغاني في المناسبات والأعراس واختار لنفسه لونًا مميزًا يعيد الاحتفاء بتراث الأجداد. فلكل دولة فنها الشعبي الأصيل، والكويت تميزت بفنونها البحرية والسامري والخماري والعرضة والردحة وفن الصوت وغير ذلك. وتأثر القصار في بداياته بنجوم الفن الشعبي وعلى رأسهم الراحلة عوده المهنا. وارتبطت شخصية القصار بحضوره المميز وروحه المرحة ومشاركته لجمهوره الكبير في أفراحهم ومناسباتهم السعيدة. حيث قدم العشرات من الأغاني سواء التراثية أو الخاصة به مثل: يا سعود، يا ساهرين الليل، شمعة، هوبيلا يا عين، سالم يا سالم، يا أهل العريس، الشكشكة، ليلة جميلة، الله يا دايم، ويا حمد.

كما أتاح له حضوره في الأعراس تكوين صداقات طيبة مع عدد كبير من زملائه في الوسط الفني، وكذلك مع الشخصيات العامة في الكويت والخليج. وساهم القصار بتغيير النظرة إلى الفنان الشعبي، وجعله في مصاف زملائه ممن يقدمون ألوانًا غنائية مغايرة. وتطور بفرقته من أربعة أشخاص إلى أكثر من عشرين عضوًا. والطريف أن نجاحه في البدايات جاء بعيدًا عن فكرة طرح شرائط الكاسيت، أو الظهور في حوارات إعلامية.

وإلى جانب نجاحه وتجربته الغنائية المميزة، كان للقصار وجه آخر يحمل الفرح والبهجة وإن اختلف عن الأعراس.. يتمثل ذلك الوجه في ولعه بالمطبخ والأكلات الشعبية التي برع فيها، حيث اعتاد على تقديم برنامج تلفزيوني يعرض فيه لجمهوره وصفاته في إعداد الأكلات الشعبية.

بل وحرص أيضًا على إصدار تلك الوصفات في سلسلة من الكتاب. ومن ثم بات القصار بروحه المرحة أشهر من نار على علم لأنه شريك لجمهوره في جميع لحظات الفرح والبهجة.. سواء الخاصة بالأعراس والمناسبات السعيدة.. أو الخاصة بالأكل والطبخ. إن القصار صاحب مواهب متعددة ونادرة، تتجاوز الغناء والطبخ.. إلى التأريخ والحكايات الشعبية، حيث إنه صاحب ذاكرة نشطة وبراعة في الحكي. وسبق له أن استثمر ذلك في برامجه وعبر استضافته للعديد من النجوم والشخصيات.

