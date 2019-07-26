علم ومعرفة

في معرض الكويت الدولي للكتاب العام الماضي وفي ندوة خصصت لتأبين الروائي الكبير إسماعيل فهد إسماعيل أعلنت مدير «دار العين» الناشرة المصرية د.فاطمة البودي عن إطلاق جائزة تحمل اسم الفقيد.

كانت الجائزة مبادرة شخصية منها تقديرًا لمكانة إسماعيل فهد المرموقة في تاريخ الرواية العربية وليس في الكويت فقط.

وسرعان ما وضعت البودي مبادرتها موضع التنفيذ حيث فتحت الباب للكتاب العرب الشباب حتى سن الأربعين، وحددت نهاية أغسطس القادم موعدًا نهائيًا للمشاركة، على ألا يتجاوز النص سقف خمسة وعشرين ألف كلمة، أي رواية قصيرة أو متوسطة الحجم.

كما قالت إن أسماء الفائزين ستعلن في المعرض القادم الكويت الدولي للكتاب المرجح أن يكون في نوفمبر.

وتتسق مبادرة الناشرة المصرية مع كونها نشرت أكثر من رواية لاسماعيل فهد من أعمالها الأخيرة منها رواية «على عهدة حنظلة».

كما حرصت أن يأتي الكشف عن المبادرة من معرض الكويت للكتاب، وكذلك إعلان أسماء الفائزين.

وهو أمر طيب أن تأتي مثل هذه المبادرات لتكريم الكتاب الكبار من القطاع الخاص، وأيضًا هي رسالة أن منجز إسماعيل فهد لا يخص وطنه الكويت فقط، بل يخص سائر الدول العربية وعلى رأسها العراق التي شهدت مسقط رأسه، وكذلك مصر التي كتب عنها أكثر من رواية.

وعلى الأرجح ستكون جائزة الفائزين هي نشر أعمالهم في «دار العين» وهذا أمر جيد في حد ذاته، لكنه غير كاف.

بمعنى أن المبادرة مازالت بحاجة إلى دعم، حيث يمكن أن تشترك فيها دور نشر خاصة كويتية، ويتم طبع الأعمال الفائزة في طبعتين مصرية وكويتية مثلًا.. كما يمكن للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تبني المبادرة بالشراكة مع القطاع الخاص، عبر تخصيص مبالغ مالية للفائزين، أو حتى أخذ حق توزيع الروايات الفائزة مع إصداراته المختلفة.

ثمة رأي له وجاهته، أن يكون تكريم اسم إسماعيل فهد من خلال بلده بالأساس، وهذا صحيح.. لكنه لا يحجر على مبادرات الآخرين وسعيهم إلى تخليد ذكراه.

ولأن الإبداع لا وطن له، فهو أمر محمود أن تتسع المبادرة باتساع الوطن العربي نفسه، بدخول شركاء من أكثر بلد. على ألا تكتفي المؤسسة الثقافية في الكويت بموقف المتفرج من هذه المبادرة، لأنها الأولى برعايتها واحتضانها، من أي مؤسسة أخرى.

