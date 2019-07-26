علم ومعرفة

لكل منا بداية.. وما أجمل البدايات.. محبة أول كتاب قرأناه.. وفرحة أول جائزة.. كُتاب تركوا فينا بصمة لا تمحى.. وكلمة شجعتنا على مواصلة الطريق.. أصدقاء وأفراد من الأسرة احتفوا بنا وآخرون تمنوا لنا الفشل.. وعبر رحلة الكتابة تولد طقوسنا ومزاجنا الخاص.

«النهار» تحتفي هنا بتجارب المبدعين وبداياتهم.. وفيما يلي دردشة مع الكاتبة عفت بركات:

هل تذكرين أول كتاب وقع في يدك ؟

نعم لم يكن بمقدوري الحصول على الكتب في ظروفي التي نشأت بها، أول كتاب وقع في يدي كان ديوان قصائد «متوحشة» لنزار قباني و«في عينيك عنواني» لفاروق جويدة ، وجدتهما في محل شرائط عملت به في رأس البر للمصادفة صاحبه كان يحب الشعر هو وزوجته.

جائزة أو كلمة تشجيع على مواصلة الطريق؟

بدأت الكتابة في آخر يوم للامتحان بالشهادة الابتدائية اتجهت لاستديو تصوير في مدينتي عزبة البرج للعمل به فوجدتني أمسك بقلم وأوراق أمامي على المكتب وأكتب أول ما كتبت عن اليأس من الحياة والأمل فيها. وجاءت الكلمة الأولى التي شجعتني على الاستمرار من د. محمد مهدي علام نائب رئيس المجمع اللغوى، شرفت به وأنا في الرابعة عشرة من عمري كنت صديقة لحفيدته من خلال عملي في رأس البر دعتني إليه بعدما حدثته عني وقرأ كشكولا دونت به ما استطعت جمعه من كتابات، فابتهج وفرح بي قائلا: لن تكوني ابنة الشاطئ ستكونين ابنة النيل وأهداني قصيدة من نظمه لقبني بابنة النيل وطلب مني الاستمرار مهما كانت الظروف .

كاتب ترك بصمة مهمة عليك؟

نزار ترك بصمة كبيرة على ذائقتي ربما لأنه أول من قرأت له، بعدها قررت السعي وراء الكتب في الكثير من المجالات، فتأثرت بسميح القاسم وبدر شاكر السياب وانفتحت على القراءات بعد ذلك فكل كاتب حقيقي ترك بصمة على روحي وتأثرت بكتاباته.

متى وكيف نشرت أول نص؟

كنت في المرحلة الثانوية عندما قررت أن أرسل قصيدة لمحسن الخياط فرد علي يشجعني في جريدة الجمهورية ولم يكن يعلم أنني أنثى وقتها لكن رده على القصيدة أسعدني وشجعني على الكتابة، ثم نشرت بعد ذلك في الجامعة وجريدة أخبار الأدب التي فرحت بقصائدي فيها عندما أثنى على ما أكتب الأديب جمال الغيطاني وشجعني على النشر.

كيف تفهمت الأسرة رغبتك أن تصبحي كاتبة؟

أسرتي كانت أمي وأخوتي.. توفى أبي وأنا طفلة لذا كانت تخشى علي كثيرا فمنعتني بقسوة ، ثم تفهمت بعد مزيد من العذابات وحرق الكثير مما كتبت، قالت وقتها: الجنيه أسرتك ولا فائدة ، علني أراك ذات يوم مثل سكينة فؤاد، لأنها كانت مستمعة جيدة من خلال الإذاعة للكثير من الكتاب رغم عدم قدرتها على القراءة.

هل هناك أصدقاء شجعوك ؟

الكثير من الأصدقاء والأساتذة شجعوني بالايجاب أو السلب فمن هاجمني كان يشجعني على الاستمرار ومن شجعني كان يساندني لأستمر، كثيرون يضيئون الحياة بمحبتهم وتشجيعهم ممتنة لهم جميعا.

ما طقوسك في الكتابة ؟

الحصول على طقوس تخصك من أجل الكتابة في هذا العالم مأساة، كنت أعمل ليل نهار ولا أجد وقتًا لأختلي بقلمي ما بين عمل ودراسة ومسرح بعد ذلك إلى جانب الكتابة كان صعبا، لكن أفضل أوقاتي الآن الاختلاء بنفسي وقلمي والهدوء لا شيء غير البحر والموسيقى هذا عالمى الخاص .

تجربة أول كتاب قمت بنشره.

بعدما التحقت بنادي الأدب في قصر ثقافة دمياط ، فكرت في ذلك وشجعني الشاعر محمد العتر الذي كان يساندني وقتها أن أقدم أشعاري في النشر الاقليمي فلم أتردد حتى أعرف أين وقفت ومن أين أبدأ وكانت التجربة الأولى «نقشٌ له في ذاكرتي» عام 1998م.

ماذا تعني لك الجوائز ؟

الجائزة تاج التفوق لكل مبدع وتمنحنا القدرة على الاستمرار وحافز ملهم، ولا أنكر أنني قصرت كثيرا بسبب انشغالي عن الابداع .. فلست متفرغة للكتابة منذ طفولتي.. أتقدم للجوائز أحيانا ولا أهتم بالنتيجة.. المهم أنني في النهاية سأجتهد لأحصل على كلمة تستحق أن تمثلني لعلها تبقى في أذهان الناس أو يذكرني بها أحد.

كتاب تمنيت كتابته.

كثير من الكتب القيمة التي تمر بها نقف أمامها متسائلين لو كنا ألفناها؟.. أفرح بالكتب الجيدة وكثير من الكتب تمنيت لو كنت مؤلفتها مثلا: أدوات الكتابة لروي بيتر كلارك، قصيدة النثر لسوزان برنار وغيرها.

عمل تخططين لإصداره .

منشغلة بكتابي «حكاية برزخ» تأريخ لسيرتي الذاتية من خلال تفاصيل تاريخية واجتماعية تخص مدينتي «عزبة البرج» وكذلك مشروعي في مسرح الطفل، الأعمال التي نحلم بها كثيرة ، علني أستطيع إنجاز القليل من الأحلام التي لا تنتهي.

