علم ومعرفة

أصبح د. ميلسوامي أنادوراي حديث الساعة في الهند بعدما قاد المغامرة الهندية في الفضاء.

يقول أنادوراي عن طفولته الصعبة: كنت معتادا على إزالة روث الأبقار قبل أن تبدأ حصة الدرس. لكن لم تكن ثمّة وسيلة للقضاء على الرائحة.

كانت سنواته الثلاث الأولى في المدرسة عبارة عن حضور حصص تحت ظل شجرة، أو حظيرة أبقار. ولم يكن لديه حذاء يرتديه. ولم تكن الكهرباء عرفت طريقها لقريته كوذاوادي. لكن الحرمان المادي لم يمنعه من التفوق. وبالمصادفة عثر على فرصة غيرت مسار حياته. عندما سمع عبر الراديو عن منحة حكومية للتلاميذ الريفيين.

أفضت به المنحة إلى مدرسة جيدة. ولأنه حصل على الترتيب الأول نال منحة أخرى لكلية الهندسة. آنذاك كانت الهند تجري تجارب محدودة خاصة بالفضاء عندما التحق بمنظمة أبحاث الفضاء في أوائل الثمانينيات. وشارك في مهمات إطلاق غير ناجحة لدرجة أنه فكر في ترك المنظمة والعمل بالقطاع الخاص لكنه اختير لقيادة أول بعثة هندية إلى القمر وبالفعل أنجز أول مهمة إطلاق ناجحة عام 2008 لمسبار تشندريان ـ1 لكن البعض تساءل عن إنفاق المال على مشروع كهذا، في ظل حرمان الملايين من احتياجات أساسية. كان د. أنادوراي مقتنعا أن أهم أسباب الفقر في الهند عدم المشاركة في الثورة الصناعية. وبعد بضعة سنوات، وتحت قيادته أصبحت الهند أول دولة تنجح في إرسال مسبار إلى المريخ. وبتكاليف قليلة جدًا مقارنة بما تنفقه الدول العظمى.

