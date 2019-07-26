آخر النهار

قدمت المطربة «زين عوض»، باحترافيتها المعهودة وحضورها الواثق، ليلة طربية استثنائية على المسرح الشمالي في مهرجان جرش، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز كل التوقعات. وشهد المسرح تفاعلا استثنائيا من الجمهور، حيث عاش الحضور ليلة لا تنسى، على وقع أغانيها الخاصة مثل «يا ترى تهواني»، وأغنية «والله يا هالوطن»، إضافة إلى أغان من الزمن الجميل لـ «ذكرى ووردة الجزائرية وفيروز وداليدا». وظهرت «عوض» بفستان مميز لافت من تصميم المبدعة «منال عجاج»، والذي تم تصميمه خصيصا لمهرجان جرش، فتألقت بفرقتها الرائعة بعد تجهيزات مكثفة، كما تم تكريمها بدرع من قبل رئيس بلدية «جرش» تقديرا لمشاركتها. وقالت «وجه الأردن المشرق» في المؤتمر الصحافي: «إننا كفنانين لسنا بصدد العتب أو الشكوى، سوى أن علينا العمل جاهدين لإنجاح الحفل والاستعداد له بكل السبل».

جدير بالذكر أن «عوض» تستعد لإصدار عمل جديد باللهجة الخليجية، وتعاون مصري- إماراتي - أردني - يمني، كما تستعد لإعادة توزيع عمل جديد لسمراء البادية «سميرة توفيق»، بالتعاون مع الفنان الأردني «محمد القيسي».

