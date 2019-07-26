آخر النهار

شهد مركز عبدالله السالم الثقافي الكويتي يوم امس الاول انطلاق فعاليات «المهرجان الثقافي الكوري الجنوبي» والذي يستضيفه احتفاء بمناسبة مرور 40 عاما على العلاقات الدبلوماسية والشراكة المثمرة بين البلدين.وتخلل حفل الافتتاح الذي حضره سفير كوريا الجنوبية لدى البلاد الدكتور هونغ يونغ جي معرض الموسيقى والأزياء والمطبخ الكوري الأصيل وفعاليات أخرى مميزة فضلا عن عرض رقصات وملابس كورية تقليدية وذلك على مسرح المركز.

وأعلن السفير هونغ يونغ جي انطلاق فعاليات المهرجان التي تستمر حتى 31 يوليو الجاري مثمنا «التنظيم المميز والناجح» من قبل القائمين على المركز للمهرجان الذي يستهدف تعزيز العلاقات والروابط بين البلدين. ويتضمن المهرجان الثقافي ثلاث فعاليات تبدأ بعرض للملابس الكورية التقليدية والحديثة وفساتين الزفاف من خلال معرض لأزياء (هانبوك الكورية) إضافة إلى تقديم تجربة حية للعادات الشعبية في كوريا الجنوبية.ويتيح المعرض لزوار المركز إمكانية معرفة المزيد عن كوريا الجنوبية عبر ورشة عمل المكياج مع مستحضرات التجميل الكورية وتسريحات الشعر وأخرى عن صناعة المجوهرات.وتتخلله مسابقات وعروض عن الموسيقى والرقص التقليدي ستقدم في مهرجان شانجان (K-pop 2019) على مسرح المركز لافتا إلى أن المجموعة الدولية للفنون الشبابية ستقوم كذلك بتأدية رقصة شعبية تقليدية تروي تاريخ البلاد القديم والغني وذلك عبر سرد القصص الخيالية.ويعد مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي أحد مشاريع الديوان الأميري التي تعمل بشكل حثيث على تسهيل التبادل المعرفي وتحفيز المهارات الفكرية والتحليلية والإبداعية بين صفوف المجتمع الكويتي عبر المعارض والمحاضرات والبرامج ذات المعايير العالمية.

