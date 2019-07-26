آخر النهار

كلمة نوجهها إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد ناصر الجبري، الأمر يتعلق بالسينما الكويتية التي تعاني من خلل صريح في مفردات الدعم المادي، على وجه الخصوص.

نعلم بأ هناك مهرجان الكويت السينمائي الذي ينظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ونعلم بأن هناك مهرجان «عدسة» الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون الشباب.. نعلم كل ذلك.

ولكن السينما في الكويت ، تظل بأمس الحاجة الى الدعم المادي قبل أي شيء آخر.

وفي خط متواز، نشيد بالدعم المعنوي والإسناد الذي تقدمه شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب) عبر الاهتمام البالغ والرعاية التي تقدمها للمنتج السينمائي الكويتي، وهذا بحد ذاته أمر يستحق كل مفردات التقدير والإشادة.

ولكن السينما صناعة، والصناعة تظل تعتمد وبشكل أساسي على الإسناد والدعم المادي قبل أي شيء آخر.

فما أحوجنا إلى مبادرة لدعم السيناريوهات وصندوق يكون خاصا بالسينما ومشاريعها التي لا تنحصر بدعم السيناريوهات بل بجميع مفردات الحرفة.. والصناعة وفي طليعتها وجود معاهد متخصصة بالفن السابع.

السينما وصناعها وأجيالها وكوادرها أمانة في أعناقكم.

وعلى المحبة نلتقي

