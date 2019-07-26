آخر النهار

احتفت الفنانة هند المغربية بإطلاق أغنيتها الجديدة باللهجتين المغربية والخليجية، والتي تحمل عنوان «اللي ما يتسمى»، من كلمات «عادل ابراهيم» وألحان «مروان أصيل».

واكدت في تصريح لها بإن العلاقة الرائعة بين الشعبين الخليجي والمغربي تستحق عملا من هذا النوع، وأشارت إلى أنها تحضر حاليا لإنتاج أغنية خليجية أخرى بتوزيع سعودي، موضحة: «بعد أغنية اللي ما يتسمى، نحضر حاليا لأغنية باللهجة العراقية، وسنقدمها بلهجة بيضاء مفهومة، وبإيقاع عراقي، مع توزيع سعودي».

من جهة أخرى، تحدثت عن الأجواء التي تعيشها في الوسط الفني، وقالت: «كنت متخوفة في البداية من خوض مجال الفن، لكن عندما لمست المساندة من كل الناس والأصدقاء والفنانين، تشجعت كثيرا، ودفعني الأمر لأن أمشي بخطى ثابتة في هذا المجال».