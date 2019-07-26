آخر النهار

بعد أكثر من 43 عاماً على عرض الجزء الأول من فيلم «Rocky» لايزال سيلفستر يحصد الإعجاب بأدائه في تلك السلسلة التي رُشح فيها 10 مرات لجوائز الأوسكار، وحصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وكتابة فيلم. وعبّر سيلفستر ستالون في تصريح لجهات اعلامية عن استيائه من عدم توزيع الأسهم التي تخص السلسلة المؤلفة من ثمانية أجزاء، كجزء من رد الجميل له، لاسيما أن السلسلة التي عرضت لمدّة أربعة عقود لاتزال تحصد الكثير من الأرباح. وطالب ستالون 73 عاماً صناع العمل إدراجه ضمن توزيع الأسهم التي تخص العمل السينمائي، لكي يتركها لأولاده والتي بلغت ربع مليار دولار للجزء الأخير بعنوان «كريد 2».

