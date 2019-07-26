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انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح امس الخميس الفنان المصري الكبير فاروق الفيشاوي، عن عمر ناهز 67 عاما ، بعد صراع مع المرض.

وكانت الحالة الصحية للفيشاوي تدهورت خلال الايام القليلة الماضية، ومساء أمس الاول دخل في غيبوبة كبدية بمستشفى ابن سيناء، وفق ما أعلن الفنان منير مكرم، عضو اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية.

وكانت حالة الفنان الكبير حرجة للغاية، وفق ما أوضح الموسيقار هاني مهنى أمس الاول، موضحًا أن فريقًا من الأطباء بذل مجهودًا كبيرًا محاولة لإنقاذه.

وأضاف مهنى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على فضائية «النهار»، أن الفنان فاروق الفيشاوي عانى توقف بالكبد. كان الفنان فاروق الفيشاوي أعلن إصابته بالسرطان، خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه «نزلة برد» في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض.

وكان الفنان الراحل قد أعلن عن إصابته بالسرطان خلال تواجده بمهرجان فني العام الماضي.

خيم الحزن على الوسط الفني بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوى بعد صراع كبير مع السرطان عن عمر ناهز 67 عاما.

وتوفى الفيشاوي، فى أحد المستشفيات الخاصة بالدقي بعد دخوله فى غيبوبة إثر عملية «نزل» وسحب سوائل من الكبد فاشلة، وتم تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وكان الفنان الراحل أعلن عن إصابته بمرض السرطان في شهر أكتوبر الماضي خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الماضية من مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومثّل الخبر صدمة لجمهور الفنان الكبير.

وأعرب عدد كبير من الفنانين عن حزنهم الشديد لوفاة فاروق الفيشاوي، وودعوه بكلمات مؤثرة.

وعبرت الفنانة سمية الألفي عن حزنها الشديد وألمها الكبير عقب وفاة زوجها النجم الكبير.

ونعى الفنان محمد إمام، الفنان الراحل بقوله «سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.. البقاء لله .. حبيبي فاروق الفيشاوي»».

ونعى الفنان اللبناني وليد توفيق الفنان فاروق الفيشاوي عبر صفحته على انستغرام وكتب: «البقاء لله.. الله يجعل مسكنك الجنة الأخ والصديق الفنان الكبير.. فاروق الفيشاوي».

ونعى الفنان أحمد السقا الراحل فاروق الفيشاوى وكتب عبر انستغرام «لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. إنا لله وإنا اليه راجعون.. البقاء والدوام لله .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

ونشر الفنان عمرو يوسف صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: «كان شخصا استثنائيا محبا للحياة ومحبا لكل من حوله ، بسيطاً متواضعاً، الله يرحمك..».

ونشرت الفنانة صابرين صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي انستغرام: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أجدع وأطيب خلق الله ربنا يبدلك خير من الدنيا وما عليها ذكراك دائمة معنا #فاروق_الفيشاوي».

كما نعت الفنانة إلهام شاهين الفيشاوى عبر انستغرام وكتبت: «أعزي نفسي فى أغلى الاصدقاء وعشرة العمر ربنا يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته».

فيما نعت الفنانة ريم البارودي، الراحل فاروق الفيشاوي، ونشرت صورة للراحل عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».

وعلقت ريم البارودي على الصورة، «البقاء لله وحده الاستاذ الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في ذمة الله لاحول ولا قوه الا بالله مع سلامه وفي أمان ربنا رحمك لانك كنت إنسان بجد بمعني الكلمه ياطيب ياكريم ياجدع #فاروق_الفيشاوي. كما نعت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الفيشاوي عبر «تويتر» وكتبت «البقاء لله الفنان الكبير فاروق الفيشاوي أنت أجمل انسان لكل الناس اللي اتعاملوا معك . الله يرحمه ويصبر اهله وكل الناس اللي بتحبه».

بينما نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، صورة جمعتهما بالراحل وكتبت «البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ..حاجة تحزن بجد». ونعت الفنانة إيمان العاصي، الفيشاوي بكلمات «ياحبيبي يا أطيب وأجدع إنسان .. يا أحلى ضحكة الله يرحمك .. لا حول ولا قوة الا بالله».

فيما نعت النجمة حنان مطاوع وكتبت «البقاء لله.. يارب ارحمه واعف عنه».

كما نعى الفنان والمؤلف محمود البزاوي من خلال صفحته على تويتر وكتب: «مع السلامة يا أستاذ فاروق هتفضل فى قلوبنا جميعا.. سلسلة حافلة من الأعمال وتاريخ سينمائي كبير.. الحب في طريق مسدود، والمشبوه، والباطنية أرجوك أعطني هذا الدواء، ولا تسألني من أناو والقرداتي.. حكاية جميلة اسمها فاروق الفيشاوي انتهت النهاردة.. ربنا يرحمك يا أسطورة».

وأفنى فاروق الفيشاوي حياته خدمة لفنه، وقدم عشرات الأدوار المميزة فى السينما والتلفزيون والمسرح، وحصد عدة تكريمات من مهرجانات داخل وخارج مصر.

