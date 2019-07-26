إضاءات

يعتمد «ميدسومر»، للمخرج أري استر كما هو فيلمه السابق «وراثي»، على ما يمكن أن نطلق عليه أجواء توتر تتكون بشكل تصاعدي حتى الوصول إلى نقطة الذروة. وهذا الأسلوب قد يراه البعض بطيئاً لكنه ضروري للرعب على وجه الخصوص، لأن صانع العمل يريد إدخال المشاهد إلى المزاج العام للفيلم أو أجوائه لو كانت الكلمة أدق.

«ميدسومر» ليس مثل سابقه، قد يخطئه البعض ويظنه كوميدياً، نظراً لوقوع مواقف متناقضة بين أشخاص من ثقافتين مختلفتين، ونقول ربما كان من الأجدر بالمخرج أستر توظيف منهج أكثر تقييداً في الإخراج لبعض المشاهد.

يبدأ الفيلم بسيناريو مظلم: تفقد داني (فلورينس بيو) عائلتها، عندما تنتحر شقيقتها المصابة بمرض عقلي باستنشاق دخان عادم لسيارتين أطلقته في المنزل وقتلت معها والديها النائمين. يقرر كريستيان (جاك رينور) صديق داني تأجيل انفصالهما ويدعوها للسفر معه إلى السويد مع أصدقائه، لتلبية دعوة صديق سويدي لحضور تجمع منعزل شمال البلاد يمارس منتسبوه طقوساً وثنية غريبة مرتبطة بانقلاب الشمس الصيفي.

يرافق كريستيان وداني صديقا الأول وهما: جوش (ويليام جاكسون هاربر)، ومارك (ويل بولتر). يحل الأميركيون الأربعة ضيوفاً على صديقهم السويدي بيلي (فيلهيلم بلومغرن) في بلاده الواقعة أقصى شمال القارة الأوروبية. وبيلي أصلاً طالب في الولايات المتحدة.

في البداية، تبدو الاحتفالات طقوساً لتعاطي المخدرات والجنس والرقص على أنغام الموسيقى. يوزع أعضاء التجمع أو فلنقل الطائفة الوثنية مواد مخدرة تسبب هلوسات، وتؤثر في العقل وتغير أو تقلب نظرة الشخص تجاه ما يراه.

مثلاً، ترى شخصية أن شعراً كثيفاً نبت على قدميها أو أن الأزهار حولها تتفتح وتغلق وكل هذه خدع بصرية من كاميرا البولندي بافيل بوغورزيلسكي، الذي صور الفيلم السابق أيضاً وبعض المؤثرات الخاصة. بالمنطق ولأن هذا فيلم رعب، تتحول رحلة الأميركيين الأربعة ومعهم شاب وفتاة بريطانيان إلى كابوس، عندما يشاهدون الطقوس الوثنية أمامهم والتي تحوي تفاصيل مقززة فوق احتمال البعض.

ونشير هنا الى انه مثلما أن «وراثي» مستلهم من كلاسيكية رومان بولانسكي «روزميريز بيبي» عام 1968، فإن «ميدسومر» أيضاً مستلهم من كلاسيكية روبن هاردي «ذا ويكر مان» عام 1973. وبالطبع ليست الإعادة المهزلة التي ظهر فيها نيكولاس كيج عام 2006، والتي تبرأ منها هاردي نفسه. «ميدسومر» و«ذا ويكر مان» يشتركان في الطقوس الوثنية الدموية، ورغبة تلك الطوائف في استقطاب زوار من الخارج. الفيلمان يتناولان الحياة الجنسية لأتباع الطائفة، الأول يتناول الموضوع من ناحية توثيقية، أما الثاني فاكتفى بإبراز السويدية الحسناء آنذاك بريت إيكلاند لإيصال الفكرة.

