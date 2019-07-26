دوليه

أحرز الأهلي لقبه الرابع تواليا في الدوري المصري والحادي والاربعين في تاريخه، بعد موسم ماراثوني طويل استمر نحو سنة هو الاطول منذ انطلاق الدوري عام 1948، بفوزه الكبير على مضيفه المقاولون العرب 3-1 بملعب الجيش ببرج العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 33. سجل للاهلي التونسي علي معلول (26) وحسين الشحات (63 و71) وللمقاولون التونسي سيف الجزيري (90+1).

ورفع الاهلي رصيده الى 77 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف والفائز على الاسماعيلي 3-1، قبل لقاء القمة بينهما بعد غد بملعب الجيش. وعلى ملعب بتروسبورت، انتزع الزمالك المركز الثاني من بيراميدز بفوزه في مباراته المؤجلة من المرحلة 27، رافعا رصيده الى 72 نقطة مقابل 70 لبيراميدز، فضمن المشاركة في دوري ابطال افريقيا فيما يشارك بيراميدز في بطولة كأس الاتحاد الافريقي.

وجاء الشوط الاول لمباراة المقاولون والاهلي متوسطا فنيا سيطر الاخير على اغلب فتراته بحكم دوافع لاعبيه نحو الحفاظ على اللقب، مقارنة بلاعبي المقاولون الذين خاضوا اللقاء باعصاب هادئة بعدما ضمن الفريق المركز الخامس. وتنوعت هجمات الاهلي من الطرفين والعمق لخلخلة دفاع المقاولون المتكتل، وشكلت اختراقات رمضان صبحي وحسين الشحات وخلفهما وليد سليمان بعض الخطورة على مرمى محمود ابو السعود، وكاد صبحي يحرز هدف التقدم للاهلي من عرضية الشحات ولكنه تباطأ ليخرجها الدفاع (17).

وتعددت الركلات الثابتة للاهلي على حدود منطقة جزاء المقاولون، ومن احداها سدد سليمان كرة ارتدت من الدفاع لمعلول غير المراقب سددها إلى يسار ابو السعود محرزا هدف التقدم (26). وتحول المقاولون للهجوم واستغل لاعبو الاهلي اندفاع اصحاب الارض فشكلوا هجمات مرتدة خطيرة.

وهدأ ايقاع المباراة مع بداية الشوط الثاني وان كان المقاولون الافضل انتشارا وسيطرة على وسط الملعب، في حين تراجع لاعبو الاهلي للدفاع حفاظا على هدف التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.ومن احداها نجح حسين الشحات في اضافة الهدف الثاني للاهلي مستغلا تمريرة البديل صالح جمعة سددها إلى يمين ابو السعود (63)، ثم اضاف الثالث بعدما راوغ البوركينابي فاروق كابور بطريقة جميلة وسدد إلى يسار الحارس (71).

وفي الدقيقة الاولى من الوقت البدل عن ضائع احرز التونسي سيف الجزيري هدفا شرفيا للمقاولون من تسديدة مرت إلى يمين الحارس محمد الشناوي.

وفي المباراة الثانية، سجل للزمالك محمود علاء (14 من ركلة جزاء) واحمد السيد زيزو (47) وعمرو السعيد (59) وللاسماعيلي الناميبي بنسون شيلونغو (37).

