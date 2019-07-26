دوليه

شهد تتويج الأهلي بلقب الدوري أول من أمس، للمرة 41 في تاريخه، حدثًا فريدًا لم يتكرر في تاريخ القلعة الحمراء. وشهد فوز الأهلي بالدوري للموسم الرابع على التوالي مساهمة 3 مدربين في هذا الإنجاز، ابتداءً من باتريس كارتيرن ومرورًا بمحمد يوسف حتى مارتن لاسارتي.

وقاد الفرنسي باتريس كارتيرون الأهلي هذا الموسم في 6 مباريات حقق الفوز 3 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة فقط، وحصد 11 نقطة.

كما تولى محمد يوسف قيادة الأهلي في 6 مباريات في الدوري، حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل مرة وخسر مرة وجمع الفريق 13 نقطة.

وتولى القيادة الفنية للأهلي مارتن لاسارتي في 21 مباراة بالدوري حقق الفوز في 17 مباراة وتعادل مرتين وخسر مرتين وحصد 53 نقطة ويتبقى له مباراة واحدة.

