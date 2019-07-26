دوليه

قال مارتن لاسارتي مدرب الأهلي إن الفريق عليه أن يحتفل قليلا بالدوري ثم العودة بعد ذلك للعمل مع أجل التحديات المقبلة. وتابع «البطولة مهمة بالنسبة لنا وكانت صعبة لكننا قاتلنا من أجل تحقيقها وتمكنا من حصد اللقب وهذه نتيجة رائعة للغاية والكثير من الناس قالوا إن ذلك مستحيلا لكننا حققناه». من جانبه أكد محمود الخطيب رئيس النادي أن تتويج الفريق بلقب الدوري يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الفريق من أجل تحقيق المزيد من البطولات والانتصارات لإسعاد الجماهير.

وأشاد الخطيب بالمجهود الكبير المبذول من الجهاز الفني للأهلي واللاعبين بالإضافة إلى الانضباط الفني وسلوكيات اللاعبين على مدار الموسم.

