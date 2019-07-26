دوليه

اختتم ليفربول الإنكليزي بطل أوروبا جولته الأميركية بتعادله مع سبورتينغ البرتغالي 2-2 أول من امس في واشنطن، ليعجز فريق المدرب الالماني يورغن كلوب عن تحقيق اي فوز في رحلته الخارجية منذ تتويجه القاري.

ومن خطأ فادح لحارس ليفربول البلجيكي سيمون مينيوليه، افتتح سبورتينغ التسجيل بتسديدة بعيدة للاعب الوسط برونو فرنانديس أفلتت من يدي مينيوليه، بديل البرازيلي أليسون بيكر، الى داخل الشباك (4).لكن ليفربول رد في الشوط الاول بهدفين للمهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي (20) ولاعب الوسط الهولندي جورجينيو فاينالدوم (44).

وفي الثاني، عادل البرازيلي وندل بتمريرة حاسمة من المميز فرنانديس (53).وكان ليفربول الذي يغيب عنه نجومه المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو مانيه بعد مشاركتهما مع منتخبي بلاديهما في كأس أمم افريقيا والبرازيليان أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو بعد تتويجهما بلقب كأس أميركا الجنوبية «كوبا أميركا»، خسر أمام بوروسيا دورتموند الالماني 2-3 الجمعة في بوسطن ثم أمام اشبيلية الاسباني 1-2 الاحد في انديانا.

واستهل المدافع الهولندي اليافع سيب فان دن بيرغ (17 عاما)، المنتقل من زفوله الصيف الحالي، مشواره مع ليفربول بنزوله في الدقيقة 89 من المباراة التي أقيمت على ملعب يانكي ستاديوم.

ويلتقي ليفربول نابولي الإيطالي في ادنبره بعد غد قبل خوضه معسكرا تدريبيا في مدينة ايفيان الفرنسية. ومن المقرر خوضه مواجهة أخرى ضد ليون الفرنسي في جنيف في 31 يوليو الجاري قبل مباراة درع المجتمع ضد مانشستر سيتي بطل البريميرليغ في 4 اغسطس على ملعب ويمبلي.

ويلعب ليفربول وديا مع شالكه الألماني في 6 أغسطس قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في 9 منه، على أن يخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد مواطنه تشلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في 14 من الشهر ذاته في اسطنبول.

من جانبه استبعد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عودة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو لصفوف الفريق مرة أخرى. وقال كلوب لشبكة «اي اس بي ان» : «هذا غير ممكن فقط، كما قلت أي فريق سيكون أفضل له - بما فيه فريقنا - لكنني أتمنى أن يجد حظه مع برشلونة».

ويبدو في «الميركاتو» الحالي أن انتقالات بمثل هذا الحجم، غير مخطط لها بالنسبة لوصيف بطل الدوري الإنكليزي. وانتقل كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة، مطلع عام 2018، مقابل ما يقرب من 180 مليون يورو. وفشل كوتينيو في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لبرشلونة، بشكل مستمر، ومؤخرا كان اللاعب مثار انتقادات كبيرة، ويعد من المرشحين للرحيل عن الفريق الكاتالوني.

ومن جهة أخرى، استبعد كلوب وجود نية لدى ناديه، للتقدم بعرض لضم غاريث بيل، لاعب ريال مدريد. وكان بول آينس، أسطورة ليفربول، قد طالب مؤخرًا بتعاقد «الريدز» مع بيل، لكن كلوب علق على تصريحاته قائلًا: «معظم لاعبي كرة القدم الكبار لديهم بعض الأفكار الغريبة.. أحترمهم كثيرًا، لكنهم ربما يقولون فقط هذه الأشياء لأن أحداً سألهم».

وأضاف: «بيل لاعب في ريال مدريد، وإذا غادر سيكون بقيمة مرتفعة للغاية، وبراتب كبير.. هو لاعب رائع، وأنا معجب به كثيرًا، لكن الأمر لا يتعلق به.. عليك إنشاء فريق، والفريق ليس مجموعة من أفضل اللاعبين الفرديين، بل يجب عليهم العمل معًا».

وواصل: «ليفربول مشروع طويل الأجل، الفريق جيد حقًا، ربما سنتعرض لمواقف صعبة، ومن الوارد ضم لاعب أو اثنين أو ثلاثة.. لم أقل إننا لن نفعل أي شيء في فترة الانتقالات، لكن الناس لا يفكرون في الأشخاص الموجودين بالفعل».

وتطرق كلوب للحديث عن استمراره في أنفيلد، لكنه لم يعط أي إشارة تؤكد بقاءه مع ليفربول بعد نهاية عقده الحالي، عام 2022. ورد على سؤال في هذا الشأن، قائلًا: «ما زلت لا أفهم هذه الأسئلة.. دعونا نلعب هذا الموسم، إذا كان جيدًا، فسنكون جميعًا سعداء، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون الناس سعداءً بوجود عقد طويل الأمد».

وأردف المدرب الألماني: «هناك ما يكفي من الوقت، لم أخطط أبدًا في حياتي لأربعة أو خمسة أعوام مقبلة، فهذا لا معنى له.. دعونا نتخذ القرار عندما يكون الوقت مناسبًا، ليس لدي شعور بأن هذه هي اللحظة المناسبة للتفكير في الأمر».

