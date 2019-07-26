دوليه

تحدث مدرب يوفنتوس الايطالي ماوريسيو ساري، عن حراسة مرمى «السيدة العجوز»، بعد عودة جيانلويجي بوفون من باريس سان جرمان الفرنسي إلى بيته الأصلي بمدينة تورينو.

وأصر ساري على أن تشيزني هو الحارس الأساسي ليوفنتوس في الموسم الجديد، على الرغم من أداء بوفون الرائع أمام إنتر في كأس الأبطال.

وقال ساري في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «بوفون كان رائعًا في ركلات الترجيح، فهو مولود مقاتل، ودائمًا ما يظهر في اللحظات الصعبة». وأوضح «لكن الأمر واضح بالنسبة لنا منذ البداية، الحارس الأساسي هو تشيزني». وافتتح إنتر التسجيل بهدف عكسي لأحدث صفقات يوفنتوس ماتياس دي ليخت، قبل أن يسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي انتصر فيها يوفنتوس بفضل بوفون.

