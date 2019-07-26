دوليه

أشاد أندرياس إنييستا، أسطورة برشلونة السابق، ولاعب فيسيل كوبي الياباني الحالي بتعاقد برشلونة، مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونغ، مؤكدًا أنها صفقة استثنائية.

وقال إنييستا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «التوقيع مع دي يونغ استثنائي، قفزة تصاعدية للنادي، شاب، موهوب للغاية، وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون هذا مؤشرًا تصاعديًا في وسط الملعب، لأنه محاط أيضًا بلاعبين سيساعدوه على التطور». وأوضح «الرسام»: «يتعين على برشلونة دعم الفريق بلاعبين يصنعون الفارق.. الموسم الماضي كان الفريق رائعًا ومباراة واحدة أخرجته من دوري أبطال أوروبا». وتابع «لا أعلم إذا كان هناك انتقالات جديدة أم لا، لكني واثق من أن برشلونة سيفوز بكل شيء». وعن احتمالية عودة نيمار، قال: «كلاعب بالنسبة لي، يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم، وإذا ارتكب خطأ فيجب أن يقدره النادي، هو أمر متروك للمدرب والإدارة، لكن بصفتي لاعبًا، فيعتبر أحد أفضل اللاعبين».

