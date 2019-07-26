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تونس- الوكالات: أعلنت الرئاسة التونسية، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح أمس، في المستشفى العسكري بالعاصمة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان على صفحتها على فيسبوك: «وافت المنية صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2019، في تمام الساعة العاشرة و 25 دقيقة، المغفور له بإذن الله رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي».

وأضافت أنه توفي في المستشفى العسكري بالعاصمة، لافتة إلى أنه سيتم الإعلان عن مراسم الدفن في وقت لاحق.

وكانت عائلة الرئيس التونسي قد أعلنت، امس، أنه أُدخل إلى المستشفى مجددا، بعد مرور شهر تقريبا على الوعكة الصحية التي كان تعرض لها في يونيو.

وقال نجل السبسي لوكالة «فرانس برس»: إن الرئيس التونسي «في العناية الفائقة في المستشفى العسكري (في العاصمة) والأمور ليست على ما يرام».

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الشهر الماضي نقل السبسي إلى المستشفى العسكري، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية حادة.

ويبلغ السبسي من العمر 92 عاما، وكان قد أعلن في أبريل الماضي عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.

وأصدرت الرئاسة التونسية بيانا، دعت فيه الشعب إلى الوحدة والتكاتف والالتفاف حول المؤسسات الدستورية، صونا لمستقبل البلاد.

وقالت الرئاسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»: «ببالغ الحسرة ومنتهى الأسى و بقلوب يملأها الإيمان والخشوع تنعى تونس أحد أكبر رجالاتها وبُناتِها رئيس الجمهورية، محمد الباجي قايد السبسي، الذي نذر حياته لخدمة بلاده وأفنى العمر مُرابطا من أجلها حتى تكون وتظلّ حرّة منيعة مدنية متأصلة حديثة أبد الدهر».

وأضافت في البيان: «في هذه الفاجعة وهذا الظرف الدقيق تدعو رئاسة الجمهورية الشعب التونسي كافة إلى الوحدة الصماء والصبر والتكاتف والالتفاف حول مؤسساته الدستورية، صونا لمستقبل تونس وحاضرها».

وينظم الدستور التونسي الصادر عام 2014، في الفصل 84، حالة الشغور الرئاسي، التي قد تكون دائمة أو مؤقتة.

وتمر البلاد بحالة شغور رئاسي دائم، في حالات محددة، هي إذا تجاوز الشغور المؤقت مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة أو العجز الدائم، أو أي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي.

ويمكن إجراء انتخابات رئاسية قبل انتهاء المدة الجارية بسبب الشغور الدائم، إذا اجتمعت المحكمة الدستورية فورا وأقرت الشغور النهائي.

وبعدها، تبلغ المحكمة رئيس مجلس نواب الشعب بحالة الشغور الدائم، ليتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة.

وتتراوح فترة الرئاسة المؤقتة بين 45 يوما إلى 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية.

وقال الباحث السياسي علية العلاني، لـقناة «سكاي نيوز»: «عملية الانتقال السياسي منظمة حسب الدستور الحالي في تونس، ففي حالة الشغور المؤقت، فإن رئيس الحكومة يشغل منصب رئيس الجمهورية لمدة شهرين».

وأضاف: «أما في حالة الشغور الدائم، كما حدث بوفاة السبسي، فإن رئيس البرلمان محمد الناصر يتولى مهام رئاسة البلاد لمدة 90 يوما، يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية».

وأوضح العلاني أن تونس تمر حاليا بفترة انتخابية بالفعل، قائلا: «بما أننا اليوم دخلنا موسم الانتخابات بالفعل، فسيقع اتفاق ربما داخل العائلة السياسية والبرلمان حول أجندة الانتخابات، وما إذا كانت ستقام في موعدها في نوفمبر المقبل، أم أن موعدها سيتغير».

