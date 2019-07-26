عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: علمت مواقع محلية سودانية من مصادر في المجلس العسكري الانتقالي انه تم وضع نحو 54 شخصاً لديهم ارتباطات بما يعرف بـ«الحركة الاسلامية» والمؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) قيد الاعتقال، بعد جمع معلومات اعتمدت على تسجيلات ورصد تحركات واجتماعات بين هؤلاء مع عسكريين كبار في القوات المسلحة وجهاز الامن والاستخبارات.

ومن بين تلك الشخصيات الامين العام السابق لما يعرف بـ«الحركة الإسلامية»، الزبير احمد الحسن، وقائد الدفاع الشعبي سابقاً، علي كرتي، والقيادي في المؤتمر الوطني، اسامة عبدالله ووزير الموارد البشرية الاسبق كمال عبداللطيف ، فضلا عن القيادي في المؤتمر الوطني الصادق الرزيقي والنقيب الحالي لنقابة الصحافيين الصادق الرزيقي، فضلا عن رجال أعمال ومديري شركات معروفين بانتمائهم لما يعرف بـ«الحركة الاسلامية» والمؤتمر الوطني.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان لها أمس الأول الاربعاء كشفها محاولة انقلابية شارك فيها الفريق اول ركن هاشم عبدالمطلب احمد، رئيس الاركان المشتركة وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الامن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الاسلامي وحزب المؤتمر الوطني البائد، وتم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.

وفي أول تعليق على هذا الاعلان، قال حزب المؤتمر أول أمس الاربعاء انه يراقب تطورات الوضع في الجيش.

وذكر المتحدث باسم الحزب محمد حسن عربي: «نراقب تطورات الوضع على صعيد ما يحدث بالقوات المسلحة»، وفق بيان مقتضب نشرته الصفحة الرسمية للحزب عبر الفيسبوك. وتابع الحزب، المنضوي تحت تحالف «نداء السودان» احد مكونات قوى التغيير: «نتعامل بجدية مع التطورات المعلنة، ولا نعتقد انها شأن داخلي يخص الجيش.

