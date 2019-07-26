عربيات ودوليات

قال مسؤولون إن ثلاثة انفجارات وقعت في العاصمة الأفغانية كابول أمس، أحدها أصاب حافلة تقل موظفين حكوميين، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا على الأقل. وأضاف المسؤولون أن خمسة من موظفي وزارة التعدين والبترول قتلوا وأصيب عشرة في الهجوم على الحافلة، في حين قتل 10 وأصيب أكثر من 40 في الانفجار الثاني. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في كابول نصرت رحيمي إنه «في البداية انفجرت قنبلة مغناطيسية مثبتة في حافلة صغيرة، ثم فجر انتحاري نفسه قرب موقع هجوم الحافلة، ووقع الانفجار الثالث حينما فجر مسلحون مجهولون سيارة». ووفقا للمتحدث، فإن الهجوم الثاني استهدف القوات الأجنبية في المنطقة الصناعية شرق العاصمة كابول. وقال مصدر في القوات الأجنبية إن رتلا تابعا لها تعرض للهجوم، دون أن يسبب وقوع خسائر أو إصابات بين الجنود. وأعلنت حركة طالبان الإرهابية التكفيرية مسؤوليتها عن الهجوم الثاني، وقال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أن هجوما انتحاريا استهدف رتلا تابعا للقوات الأجنبية شرقي العاصمة كابول وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. ووقعت الهجمات الثلاث بينما كان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة جوزيف دانفورد يجتمع مع مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في كابول. وتسعى واشنطن إلى التفاوض على اتفاق لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل عدد من الضمانات الأمنية من جانب حركة طالبان، بينها التعهد بألا تصبح أفغانستان ملاذا آمنا للجماعات الإرهابية!.

