عربيات ودوليات

واشنطن- وكالات: أعلن وزير الدفاع الأميركي الجديد، مارك اسبر، أن الولايات المتحدة لا ترغب بمواصلة حدة التصعيد في منطقة الخليج وأنها مستعدة للتفاوض مع ايران دون شروط مسبقة.

وقال اسبر خلال لقائه الأول مع الصحافة منذ أدائه اليمين الدستورية مساء الثلاثاء في البيت الأبيض كوزير للدفاع: «لا نريد أن نكون في موقف عندما تحدث الاستفزازات وعندما يتم الاستيلاء على السفن، أو اي شيء من هذا القبيل.. نحن نحاول تخفيف حدة التصعيد».

وكمثال على ذلك، ذكر اسبر، احتجاز السلطات البريطانية للناقلة الايرانية في جبل طارق واحتجاز ايران للناقلة البريطانية، قائلا بهذا الصدد: ان «الأمر اصبح بمثابة العين بالعين. نحن نريد تجنب مثل هذه المواقف».

وأضاف وزير الدفاع الأميركي «اشارتنا لايران المتعلقة باستعدادنا للقاء والتحدث معها واضحة، بدون شروط مسبقة وفي أي زمان وفي أي مكان، كي نتمكن من العودة الى المفاوضات».

وأوضح اسبر خلال مؤتمره الصحافي الأول، أن القوات الأميركية لن تقوم حاليا بمرافقة السفن في منطقة الخليج، لكنها ستحتفظ بوجود عسكري في المنطقة «لاحتواء الاستفزازات».

وقال: «سنرافق سفننا بالقدر الذي تتطلبه المخاطر.. ولا أقول إننا سنرافق السفن الآن».

ودقق أنه يخطط لمناقشة هذه المسألة مع القيادة المركزية الأميركية، المسؤولة عن الشرق الأوسط، الأسبوع القادم. وأوضح: «أستخدم كلمة «مرافقة» بالمعنى الواسع. والمرافقة لا تعني أن السفن التجارية تسير خلفنا وعلينا مرافقتها على الفور.. لكن أثناء تواجدك في المنطقة سيكون بامكانك الرد بسرعة كافية لمنع أي استفزاز، وهذا هو العامل الرئيس».

وأعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، سابقا أن واشنطن ستقوم بانشاء تحالف لحراسة مضيق هرمز الذي يربط الخليج وخليج عمان، أي المنطقة التي تشهد تصعيدا جديا في حدة التوتر في الآونة الأخيرة.

من جانبها قالت كاترين ويلبارغر، مساعدة وزير الدفاع الأميركي، ان انشاء هذا التحالف لا يهدف لردع ايران، بل يهدف الى ضمان أمن الملاحة، وبالدرجة الأولى عن طريق تعزيز عمل الاستخبارات والمتابعة.

