عربيات ودوليات

بكين الوكالات: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، هوا تشونينغ، ان الصين ترحب بمفهوم الأمن في الخليج، الذي اقترحته روسيا.

وقال هوا تشونيينغ فى مؤتمر صحافي، «ان الجانب الصيني يرحب باقتراح الجانب الروسي لضمان الأمن في الخليج، ونحن مستعدون مع الاطراف المعنية لتعزيز الاتصالات والتعاون بشأن هذه القضية».

وأضاف الدبلوماسي الصيني، أنه لضمان الأمن في الخليج، ينبغي لدول المنطقة، اتباع أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى، وتعزيز علاقات حسن الجوار، كما ينبغي للمجتمع الدولي أن يؤيد هذا ويلعب دورًا بناءً.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قدمت الأربعاء المفهوم الروسي للأمن في الخليج العربي، ومن بين التدابير التي اقترحتها روسيا رفض نشر قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة وابرام اتفاقات للحد من الأسلحة، وانشاء مناطق منزوعة السلاح وحظر تكديس الأسلحة التقليدية المزعزعة للاستقرار، والالتزام بالشفافية المتبادلة في المجال العسكري، والحوار بشأن العقائد العسكرية، وانشاء خطوط ساخنة.

وتم تقديم الوثيقة الى ممثلي الدول العربية وايران وتركيا المعتمدين في موسكو والأعضاء الخمسة «الدائمين» في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول البريكس.

