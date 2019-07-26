عربيات ودوليات

أصدر مكتب تنسيق القبول بالجامعات لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية 5 شروط مطالبا المتقدمين بضرورة الالتزام بها.

ويبدأ موقع التنسيق في استقبال رغبات الطلاب اليوم الجمعة وتستمر أعمال قبول هؤلاء الطلاب حتى 8 أغسطس المقبل.

والشروط هي:

1- على الطالب تقديم المستند الذي يفيد الاقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج مصر، وذلك خلال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتباري للدرجات، من خلال تقديم اقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالاضافة لشهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج.

2- سيكون متاح للطالب قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليه اختيار رغباته من بينها.

3- يقوم الطالب بتحديد المنطقة الجغرافية (أ) «وهى المنطقة التي يرغب في أن تكون محل اقامته»، عند تقدمه لكتابة رغباته في استمارة التنسيق الالكتروني، وسيتم توزيعه على الكليات أو المعاهد بناء على ما سيقوم بتسجيله ووفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي والاقليمي.

4- يجب على الطالب مناقشة ترتيب رغباته مع أسرته بعناية تامة، حتى تكون الاختيارات التي سيبديها ممثلة تماما لرغباته وقدراته ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

5- طلاب شهادة الدبلومة الأميركية عليهم الالتزام بارسال نسخة الكترونية Soft copy من نتائج امتحان (SAT.I & SAT.II ) من خلال حساب الطالب على موقعCollege Board، مباشرة على الكود رقم 7437 بكلية الهندسة جامعة القاهرة، مع الالتزام بالتعليمات التي سيتم اعلانها على موقع مكتب التنسيق على شبكة الانترنت بهذا الشأن، والطالب الذي لن تصل نتيجة درجات امتحان (SAT.I & SAT.II ) الخاصة به لن يتم ترشيحه وسيحذف اسمه من نتائج الطلاب المتقدمين.

