عربيات ودوليات

فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب القبول للدورة الخامسة لجامعة الطفل لعام 2019 وذلك بدءا من يوم الأحد الماضي ويغلق تلقائيا في كل جامعة عند اكتمال الأعداد المطلوبة.

ونفس الشروط التي تنطبق على أبناء المصريين في الداخل هي نفسها التي تنطبق على ذويهم في الخارج وتتضمن شروط التسجيل والقبول أن يتم التسجيل فقط للطلاب الجدد الذي لم يسبق لهم التقدم لجامعة الطفل والدراسة بها - علما بأن كل الطلاب المقيدين والمسجلين من قبل بجامعة الطفل سوف يتم استكمال دراستهم تباعا دون التسجيل مرة أخرى شرط التزامهم بالحضور وعدم تخلفهم عن الحضور.

أما الشروط والأحكام الخاصة بجامعه الطفل: فتتضمن أن التسجيل متاح للفئة العمرية من 9 -10 سنوات فقط.

ويكون القبول بأولوية التقدم وأسبقية تسجيل الأطفال وفي حالة تسجيل أي بيانات غير صحيحة أو خطأ يعتبر التسجيل لاغيا، ويتم التسجيل الكترونيا فقط ولا يوجد أي سبيل لتسجيل الطفل الا من خلال الموقع الالكتروني فقط.

والدراسة في جامعة الطفل تتم بنظام سنة تمهيدية، يتعرف فيها الطالب على مختلف المجالات العلمية، يتبعها خمس سنوات تخصص تحت مسمى «كلية»، ويدرس الطالب 9 تخصصات مختلفة بهدف اكتشاف المبتكرين والمخترعين، بالاضافة الى اعداد الطفل من أجل التحديات المستقبلية.

والدراسة مقسمة الى 3 مراحل، فهناك أطفال يدرسون في أوقات الدراسة العادية، أيام وجودهم بجامعة الطفل، وآخرون يدرسون في الاجازة، وتكون أيام التحاقهم بالجامعة 5 أو 6 أيام أسبوعياً، ولا تؤثر على دراستهم بالمدارس، وتنتهي الدراسة بمشروع تخرج يشارك به الطفل في معرض القاهرة الدولي للابتكار.

يقدم البرنامج 7 تخصصات علمية مختلفة موحدة وهي الطاقة والمياه والصحة والتنوع البيولوجي والعلوم الانسانية والفنون والمصريات، وينضم الى البرنامج 6 جامعات ومراكز بحثية هي جامعة مطروح، وجامعة الأقصر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومركز البحوث الفلكية، وجامعة بدر.

ويتم التسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة الطفل عبر هذا الرابط http://childuni.asrt.sci.eg

والتسجيل سوف يكون متاحاً على الموقع الرسمي لجامعة الطفل وذلك في أكثر من 36 جامعة على مستوى محافظات الجمهورية علما بأن التسجيل والدراسة مجانا ومدعوما من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

