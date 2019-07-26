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حظي معسكر الازرق في لندن بتغطية من وسائل الاعلام في انكلترا تراوحت بين التقصي والطرافة، واستغربت في بداية المعسكر شبكةBBC من ان المنتخب المتأهل الى مونديال 1982 واجه اندية مارلو وهنغرفورد تاون ومايدنهيد يونايتد المغمورة ضمن اعداده في بيركشاير على ضفاف نهر التايمز للتصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 وقبلها بطولة غرب آسيا في العراق.

وخصصت صحيفة «غارديان» تقريرا عن معسكر الأزرق أشارت فيه الى ظروفه في الأعوام الأخيرة واستعداده لتصفيات مهمة اوقعته فيها القرعة الى جانب منتخبات أستراليا وتايوان والأردن ونيبال في المجموعة الثانية، فيما أجرى محررها توشك دين لقاء مع مدرب الأزرق الكرواتي روميو يوزاك الذي أكد ان عند طرح اسم انكلترا لتكون مكانا للمعسكر رحب بالفكرة مباشرة لأن انكلترا مهد كرة القدم.

وقال يوزاك ان قرار الغاء مباراة الازرق مع كوينز بارك رينجرز اتخذ بعد دخول الازرق الملعب واكتشاف ان منافسه اصغر سنا مما خطط له ويبدو ان سوء فهم حصل ادى الى عدم خوض المباراة لكنه قرار جاء بعد تفاهم متبادل ولم يكن مشكلة كبيرة. ويرغب يوزاك بحسب «غارديان» تجربة لاعبيه الشباب في ظروف جديدة وضد أساليب لعب مختلفة قد يواجهونها مستقبلا مبينا أن الهدف خوض معسكر قوي للاعداد. وبعد مرور عام على عقد مدته عامان، يأمل يوزاك في تقدم الأزرق في تصنيفه «فيفا» حيث يحتل المرتبة حاليا 156 بعد تراجعه بين عامي 2015 و2017 نتيجة قرار الاتحاد الدولي للعبة ايقاف الكويت دوليا بسبب تدخل من الحكومة وأشار يوزاك الى مجلس الامة الكويتي تبنى قانونا جديدا للرياضة يمتثل للوائح الدولية نتج عنه رفع الايقاف. وقالت «غارديان» ان يوزاك أدرك بعد شهر من تولي مهمته قيادة الازرق حجم المهمة اثر الخسارة امام استراليا في أكتوبر الماضي 0-4 في مباراة ودية في الكويت، غير ان الكرواتي اوضح ظروف ذلك اللقاء بالقول: «لقد كانت نتيجة لا تعكس الواقع وخسرنا تلك المباراة لأننا واجهنا لحظتين من الحظ السيئ لكن الازرق ليس المنتخب الذي كان عليه قبل عام وسنكون أقوى بالتأكيد و لدي شعور طيب وأنا سعيد لأننا امضينا وقتا اطول معا واتوقع أن يصبح وضعنا مثيرًا للاهتمام في مجموعتنا في التصفيات».

وتطرقت «غارديان» الى سيرة يوزاك الذاتية الذي أجبرته الاصابة على الاعتزال المبكر عندما كان لاعبا، ليتجه الى التدريب حيث قضى وقتا للالمام بجوانبه الى جانب حصوله على عدد من الشهادات الاكاديمية ومنها شهادة الدكتوراه في علم الحركة، لكن يوزاك، الذي يتحدث الاسبانية والألمانية والانكليزية، يقلل من شأن انجازاته الأكاديمية بالقول: «كنت أرغب دائمًا في الحصول على تأكيد علمي حول ما أفكر فيه، وما أعرفه، وما سأدرسه وأقترحه و لديّ درجة الدكتوراه وينادوني بالدكتور روميو، الدكتور يوزاك لكني لا اقول ذلك عن نفسي فهي رصيد في السيرة الذاتية وانا فخور بها لأنه لم يكن من السهل اتمامها مع ظروف المهنة وأسرة مع ثلاثة أطفال».

وعمل يوزاك في بداية مسيرته التدريبية مع الاتحاد الكرواتي لكرة القدم حيث اشرف على عدد من الشباب الموهوبين منهم لوكا مودريتش وماريو ماندزوكيتش وفيدران كورلوكا و كانت مفاجأة سارة له بروز اولئك النجوم، ويقول مدرب الازرق في هذا الصدد: «لقد شاهدت كل هؤلاء الرجال عندما كانوا بنصف حجمهم الان، لقد كانوا قصيري القامة لكنهم كانوا ينمون و أتذكر أن كورلوكا كان في الرابعة عشرة، وكان لوكا في الرابعة عشرة، وكان ماندزوكيتش في الثالثة عشرة من عمره،ولوكا نفسه عندما كان في سن السابعة عشر، بدا شابًا قصيرًا نحيفًا ومليئا بالعاطفة، ومتمتعا بالقيادة والطموح وحينها كنت مدربا شابا ولم أكن متأكداً من أنه سيحقق هذه النجومية ويسعدني أن أكون جزءًا من ذلك». ويضيف يوزراك «هؤلاء الرجال ما زالوا صغارا في اعيننا لاننا نتذكر دائما انهم يوما ما يأتون لربط احذيتهم»، مشيرا الى ان مودريتش يتصل به على الدوام ويشعر انه مدربا له حتى الان. ويتمنى يوزاك اكتشاف موهبة مماثلة في الكويت، لكن غياب الاحتراف في الدوري يعد مصدر قلق، ويقول «لنفترض أن معظم اللاعبين محترفون بشكل مصطنع لأنهم يحصلون على رواتبهم، انهم يتدربون، لكنهم لا يزالون غير محترفين رسميًا. لذلك بالنسبة لمستقبل كرة القدم الكويتية، أعتقد أن ذلك سيكون رصيدا هائلا بالنسبة لي». ويرى يوزاك أن اثنين من لاعبي الازرق لديهما القدرة على الخروج من الدوري الكويتي الى بطولات أقوى، مثل السعودية، وحتى البطولات الأوروبية لكن 3 لاعبين يعجبونه كثيرا ويظن أن لديهم القدرة على اللعب في مستويات أعلى مثل انكلترا. ويصف الكرواتي تدريب الازرق بأنه «شرف» ويقول: «لقد تكيفت مع المنتخب ولدينا اتصال وكيمياء جيدة وأعتقد أنها مهمة للغاية، نحن نتطور وبلغنا مرحلة من النضج ونتحسن من حال الى حال افضل».

