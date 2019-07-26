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تغلب الأزرق على فريق استون فيلا الانكليزي أمس بنتيجة 2-1 في آخر مبارياته الودية ضمن معسكره الخارجي في لندن استعداداً لبطولة غرب آسيا وللتصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. سجل هدفي الأزرق حسين الموسوي وفيصل زايد، علماً بأن أستون فيلا الصاعد حديثاً الدوري الانكليزي الممتاز شارك بفريق يضم مزيجاً من اللاعبين الأساسيين والاحتياط، وذلك بعد أن لعب أول من أمس مباراة ودية مع فريق وولسول. وهي المباراة الرابعة للأزرق خلال معسكره بعد الفوز على فريقي مارلو وهنغرفود 3-2 و1-0، والخسارة أمام مايدنهيد بهدف نظيف، فيما الغيت مباراتا المنتخب مع ريدينغ وكوينز بارك رينجرز.

ومن المنتظر أن يعود وفد المنتخب الى البلاد غداً السبت، على أن ينال اللاعبون راحة بعد غد الأحد، ثم يدخلون التدريبات اليومية الاثنين والثلاثاء والأربعاء مع البحث عن امكانية خوض لقاء ودي قبل المغادرة يوم 1 أغسطس الى العراق للمشاركة في البطولة غرب آسيا التي تستمر حتى يوم 14 من الشهر ذاته. ويبدأ الأزرق مشواره بمواجهة السعودية يوم 4 أغسطس على ستاد فرانسو حريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه.

ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بفريق رديف يغيب عنه لاعبو أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي للمشاركة في الدور الثاني لدوري أبطال آسيا، بينما يواجه المدرب صعوبة في اختيار القائمة التي لن تعلن بعد بسبب ارتباط اللاعبين مع أنديتهم بمعسكرات خارجية استعداداً للموسم الجديد. من جانب آخر، حافظ الأزرق على ترتيبه (156) في التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم أمس الخميس، اذ لم يخض المنتخب أي لقاء ودي دولي خلال الفترة الماضية.

فيما تراجعت فرنسا بطلة العالم الى المركز الثالث وخسرت مركزها للبرازيل المتوجة بلقب كوبا اميركا. واحتفظت بلجيكا بالصدارة مع 1746 نقطة بفارق عشرين نقطة فقط عن البرازيل (1726) فيما تجمد رصيد فرنسا عند 1718 نقطة. وضمن العشرة الاوائل، ارتقت اوروغواي ثلاثة مراكز واصبحت خامسة، وكولومبيا خمسة واصبحت ثامنة. وحققت الجزائر المتوجة بلقب كأس أمم افريقيا للمرة الثانية في تاريخها قفزة كبيرة بلغت 28 مركزا لتصبح في المركز الاربعين والرابع افريقيا، خلف وصيفتها السنغال (20) وتونس (29) التي تراجعت اربعة مراكز ونيجيريا (33). كما تقدم المغرب (41) ستة مراكز ومصر (49) تسعة مراكز. آسيويا، حافظت ايران (23) على صدارتها برغم نزولها ثلاثة مراكز، متفوقة على اليابان (33)، كوريا الجنوبية (37) واستراليا (46). وتراجع المنتخب القطري (62) بطل آسيا سبعة مراكز.

