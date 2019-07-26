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تغلب العربي على السالمية بنتيجة 4-3 في اللقاء الودي الذي جمعهما أول من أمس على ستاد صباح السالم في اللقاء الودي الذي جمعهما ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد. وحضر اللقاء جمهور كبير من مشجعي الأخضر الذين ساندوا الفريق بطريقة مميزة.

وبدأ الاسباني خوان مارتينيز مدرب العربي المباراة بتشكيلة ضمت كل من: سعود القناعي لحراسة المرمى، وأحمد ابراهيم وأحمد رحيل وعيسى وليد ومحمد فريح لخط الدفاع، والغيني توني ماويجي والليبي السنوسي الهادي وعبدالمحسن التركماني لخط الوسط، وفي الهجوم لعب بدر طارق والسوري يوسف قلفا والعاجي موفوسي كارديولا الذي ما زال تحت التجربة.

في المقابل دخل مدرب السالمية ميلود حمدي اللقاء بتشكيلة ضمت نواف المنصور، داود الزامل، علي نادر، عايد العنزي، محمد الهدهود، وعبدالرحمن الرياحي، ومحمد الهويدي، وبدر السماك، وبدر جمال وحمد القلاف والفلسطيني عدي الدباغ. وتقدم العربي عبر ركلة جزاء نفذها يوسف قلفا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف محمد فريح الهدف الثاني عندما تلقى تمريرة من ماويجي انفرد على اثرها بالحارس وسدد في المرمى (29)، وقلص عدي الدباغ الفارق بتسجيله الهدف الأول للسالمية في الدقيقة 33، لينتهي الشوط الأول بتقدم العربي 2-1. وفي الشوط الثاني أعاد البديلان نايف زويد وعدي الصيفي السالمية الى المباراة بتسجيلهما هدف التعادل عبر زويد من ركلة جزاء في الدقيقة 57، فيما استغل الصيفي خطأ الحارس القناعي وسجل الهدف الثالث للسماوي بعدها بدقيقتين. لكن العربي عادل النتيجة في الدقيقة 72 عبر أحمد يونس الذي أكمل تمريرة قلفا في المرمى، ثم سجل السنوسي هدف الفوز في الدقيقة 76 عبر ركلة جزاء. وتستمر تدريبات الأخضر حتى بعد غد الأحد موعد المغادرة الى معسكر الفريق في اسبانيا والذي سيلعب خلاله 5 مباريات ودية.

من جانب آخر، يغادر وفد السالمية اليوم الى معسكره الخارجي في اذربيجان، ويضم الوفد المحترف الجديد البرازيلي باتريك فابيانو الذي وصل الى البلاد أول من أمس، وكان في استقباله مدير الفريق بدر الخالدي وأعضاء المركز الاعلامي في النادي.

