محلية

أفاد المدير العام لجهاز الكرة بنادي القادسية ناصر بنيان بأن الفريق سيخوض 4 مباريات تجريبية مع فرق محلية وفقا للبرنامج الاعدادي الموضوع من قبل المدرب الاسباني بابلو فرانكو.

واضاف: «تم تحديد الاول من اغسطس المقبل موعدا للمباراة الاولى للفريق ومن ثم يلعب ايام 5 و12 و15 من الشهر ذاته على ان يتم التنسيق مع الفرق المحلية للاتفاق على اقامة تلك المباريات حيث يحرص المدرب على ان يقف على مستويات اللاعبين بحكم انه جديد على اللاعبين قبل التوجه الى المعسكر التدريبي الخارجي»، مشيرا الى ان المعسكر مقرر له ان يقام في النمسا مبدئيا وربما يطرأ تغيير عليه حيث تم اختيار كرواتيا كبديل اذا ما استجدت اي امور.

وتابع: «الاصفر سيلعب 4 مباريات تجريبية اثناء المعسكر الخارجي سيعمل من خلالها الجهاز الفني على رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبين وتطبيق النهج الذي سيتبعه مع الفريق في المرحلة المقبلة».

واوضح بنيان بانه ستواجه المدرب بابلو فرانكو مشكلة غياب اللاعبين المختارين لتشكيلة المنتخب الذي سيشارك في بطولة غرب اسيا والتصفيات الآسيوية المشتركة، ما سيكون له تأثير على اعداد الفريق وكيفية التزامهم مع بقية اللاعبين.

ولفت الى ان تدريبات الاصفر تشهد حضور عدد كبير من اللاعبين، متوقعا ان يكون اجمالي اللاعبين 45 لاعبا بعد انضمام لاعبي المنتخب،منوها بان عملية تسجيل اللاعبين في ظل هذا العدد الكبير من اختصاص المدرب حيث يرى اللاعب الذي بمقدوره ان يخدم الفريق ويكون قادرا على العطاء.

وشدد بنيان على ان الاصفر بحاجة لجهود جميع اللاعبين الا ان لائحة التسجيل تجبر على الالتزام بعدد 30 لاعبا منهم 5 محترفين و25 من اللاعبين المحليين على أن تتم اعارة 5 لاعبين الى اندية اخرى.

وذكر ان تدريبات الفريق شهدت انضمام حارسي المرمى خالد الرشيدي واحمد الفضلي بعد عودتهما من السفر، متوقعا انضمام المحترفين الاربعة الى الفريق في الاسبوع المقبل بعد انتهاء اجراءات التأشيرات الخاصة بهم، مؤكدا ان المدرب يضع في اعتباراته التعاقد مع المحترف الخامس على ان يكون رأس حربة. وقرر الجهاز الفني منح الفريق راحة عن التدريبات اليوم وغدا السبت على ان تستأنف بعد غد الاحد.

