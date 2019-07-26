محلية

أكد مدير الهيئة العامة للرياضة بالانابة د. صقر الملا حرص الهيئة على تقديم كل اوجه الدعم لانجاح البطولة الآسيوية الاولى للملاكمة لفئة الصغار التي تنطلق في الكويت يوم الثالث من شهر اغسطس المقبل تحت رعاية رئيس مجلس ادارة اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، معربا عن ثقته في امكانيات الكوادر الكويتية على استضافة واخراج البطولة بصورة حضارية مشرفة تتناسب وما تحظى به الرياضية الكويتية من سمعة مرموقة. جاء ذلك خلال استقبال الملا لرئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للملاكمة محمد العنزي الذي سلم المدير العام دعوة حضور حفل الافتتاح. وتم خلال اللقاء اطلاع مدير عام الهيئة بالانابة على التجهيزات الخاصة باقامة البطولة، فيما تمنى الملا التوفيق لأسرة الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة، ولملاكمي المنتخب الوطني في أولى مشاركاتهم الخارجية بعد رفع الايقاف الدولي.

