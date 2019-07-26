وطن النهار

برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه، دشن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ممثلا عن سمو الأمير، رحلة إحياء ذكرى الغوص الحادية والثلاثين، التي نظمها النادي البحري الرياضي صباح أمس بمشاركة نحو 195 شابا و52 نوخذة ومجدمي على ظهر 13 محملا مهداة من سمو الأمير ومن سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد، لتستمر الرحلة حتى مطلع أغسطس المقبل.

وأكد الوزير الجبري، عقب انتهاء مراسم «دشة الغواصين»، على أهمية التراث البحري لارتباطه الوثيق بتاريخ الوطن وتضحيات الآباء والأجداد، لافتا إلى ان هذه الرحلة تمثل لأبناء الكويت تجربة عما عاناه الأجداد لكسب الرزق. وأعرب الجبري عقب الانتهاء من مراسم «دشة الغوصين»، عن الاعتزاز بما تحظى به هذه الرحلة التي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي من رعاية واهتمام من سمو أمير البلاد لما لها من الأثر العميق في تعزيز رغبة وحماس الشباب في إحياء صور الماضي مع كل ما تحمله من صعوبات ومشقات وتجسيدا لتراث الوطن.

وأشار إلى: أن «الرعاية السامية لهذه الاحتفالية السنوية تنم عن اهتمام ودعم صاحب السمو للقطاعات الشبابية الكويتية في كل المجالات وترسيخ القيم الوطنية التي تركها الآباء والأجداد من العمل والاجتهاد لبناء الكويت بأيدي شبابها». وذكر أن «قصص العمل والكفاح التي سطرها الآباء والأجداد في البحر الذي شكل مصدر رزقهم واساس اقتصادهم فترة طويلة من الزمن تعد مصدر فخر وإلهام للجيل الحالي لمواجهة التحديات والظروف». وشدد على أن «مهنة الغوص على اللؤلؤ احتلت مكانتها اللائقة في التراث الشعبى للكويت، بإعتبار أنها تعد إحدى أكثر المهن التي برزت في المجتمع الكويتي، مؤكدا أهمية محافظة على هذا الموروث الشعبي الكويتي والخليجي الأصيل».

وكان، قد أكد أمين السر العام للنادي خالد الفودري، ان هذه الرحلة من أبرز الفعاليات الوطنية لإحياء التراث البحري على المستويين المحلي والخليجي، مشيدا بالمشاركة الواسعة للشباب في الرحلة على الرغم من المشقة والصعوبات وحرارة الجو.

وأعرب عن تقدير النادي للجهات الداعمة لهذا النشاط الوطني الكبير، الذي يهدف إلى إبراز صور الماضي وتخليد ذكرى الآباء والأجداد، والتأكيد على اعتزاز وارتباط أبناء الجيل الحاضر والشباب بتراث هذا الوطن العزيز وبماضيه، فضلا عن استلهام العبر والمعاني والقيم الحميدة في التحمل والصبر والتعاون والاعتماد على النفس.

