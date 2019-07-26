وطن النهار

جدد مدير الادارة العامة للجمارك الكويتية المستشار جمال الجلاوي أمس الاربعاء الدعوة الى اقرار مشروع القانون الجمركي العربي الموحد لتسهيل التجارة عبر الحدود. وقال الجلاوي لـ (كونا) على هامش اجتماع مديري الجمارك العرب بمقر جامعة الدول العربية ان مواد مشروع القانون الجمركي العربي الموحد مع لائحته التنفيذية تجاوز 200 مادة مشيرا الى انجاز الكثير من الاعمال مع وجود «تحفظ هنا او هناك». واضاف ان هذه الامور سترفع الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لاقراره من جانب الوزراء المعنيين على ان يرسل القانون الى كل دولة لاتخاذ اجرائها الدستوري بشأن تطبيقه. ووصف الجلاوي هذا القانون بأنه «مهم للغاية بما ننشده من وحدة اقتصادية وتجارية للدول العربية ومن أهمها تسهيل وتسيير التجارة عبر الحدود». واعتبر في الوقت ذاته ان القانون الجمركي الخليجي الموحد يعد «ناجحا بكل المعايير» والذي امسى بعد تطبيقه قانونا واحدا لكل دول مجلس التعاون الخليجي.

واوضح ان القانون حل الكثير من المشكلات اذ بات بامكان «التاجر الذي يقوم بمعاملة في سلطنة عمان ان ينجزها في الكويت». واعرب عن الاعتقاد بان «اخواننا في الوطن العربي اجمعوا على أن يكون قانون الجمركي الخليجي الموحد نواة لقانون الجمارك الموحد في الدول العربية».

