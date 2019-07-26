وطن النهار

استنكر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح بشدة حادثة الاعتداء بالضرب الذي تعرض له أحد الأطباء أثناء تأديته عمله في مستوصف جابر الأحمد الصحي من أحد المراجعين مؤكدا أن الوزارة سترد بحزم على مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية وستردع المعتدين بسيف القانون.

وقال الصباح لـ (كونا) أمس الخميس ان هذا التصرف غير الحضاري لا يمت للانسانية ولا للأخلاق السوِية بأدنى صلة وهو فعل شنيع لا يمكن القبول به أبدا تحت أي مبرر كان «فكل من لديه شكوى أو ملاحظة على أي موظف هناك طرق قانونية يسلكها لايصال شكواه».

وذكر أن الاعتداء بالضرب غير موجود في قاموس الانسانية ولا تعرفه الأخلاق البشرية السوية مؤكدا أن الوزارة ستتابع القضية مع الطبيب المعتدى عليه ولن تتنازل عن حقها تحت أي ظرف كان.

وشدد على أن الوزارة لن تتوانى في فرض هيبة القانون وغلق كل الأبواب التي قد يدخل منها ضعاف النفوس مستقبلا للقيام بمثل هذه الفعلة الشنيعة «فمن لم يردعه سمو الأخلاق يردعه سيف القانون».

يذكر أن الاعتداء على الطبيب وقع في الفترة الاضافية ليلا وبحسب افادة الطبيب فان المراجع قام بالتهجم عليه بعد أن رفض منحه اجازة مرضية مدتها ثلاثة أيام بلا داع قبل أن يضربه ضربا مبرحا أدى لاصابته بجروح قطعية في الوجه والفم وكدمات في الجسم حيث تم نقل الطبيب الى مستشفى الصباح لتلقي العلاج.

من جانب آخر زار وكيل وزارة الصحة د. مصطفى رضا، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، د.عبدالرحمن المطيري، الطبيب المعتدى عليه بمركز جابر الأحمد الصحي، للاطمئنان الى صحته.

واستنكرت الجمعية الطبية الكويتية الاعتداء على 3 أطباء بمركز جابر الاحمد الصحي، ومستشفى الجهراء.

واكدت الجمعية الطبية في بيان لها على انها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية، والتي من شأنها رد اعتبار الاطباء الثلاثة، لا سيما وأننا في بلد القانون والقضاء العادل.

واعربت الجمعية عن أسفها الشديد جراء الوقائع المتعددة في الاعتداءات على الاطباء، والتي تقلل من قيمة ومكانة الاطباء في مجتمعنا، معلنة عن تضامنها مع الاطباء المعتدى عليهم، مشددة على ضرورة الحزم في تطبيق العقوبات على كل من تسول له نفسه الاعتداء أو المساس بالأطباء، وحفظ كرامتهم وقيمتهم المهنية والعلمية والأدبية.

وأوصت الجمعية الطبية الأطباء عدم التهاون والتنازل عن حقوقهم وعدم السماح لابتزازهم، فالقانون يكفل محاسبة المخطئين بحقهم.

