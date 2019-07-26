وطن النهار

شعر مجموعة من الأطباء الكويتيين بآلام المرضى الفقراء في المستشفيات فعزموا على رفع معاناتهم ورسم الابتسامة على محياهم بانشاء صندوق اعانة المرضى الذي انطلق من مستشفى الصباح عام 1979 كاحدى لجان جمعية النجاة الخيرية مشكلا بذلك أول لجنة طبية خيرية في الكويت ومنطقة الخليج العربي.

ويستهدف الصندوق الذي أشهر في 2005 (جمعية خيرية مستقلة) بناء على قرار من مجلس الوزراء اعانة المرضى ممن أقعدهم المرض عن طلب الرزق وتأمين علاجهم وتوفير لقمة العيش الكريم لهم فضلا عن خدمة المرضى المعوزين عبر تقديم

أرقى خدمة وأنسب اغاثة طبية بأفضل المعايير.

ويتولى الصندوق التي يحتفي هذه الأيام بمرور 40 عاما على تأسيسه توفير الأدوية لكثير ممن يتطلب علاجهم أدوية باهظة الثمن خاصة مرضى السرطان والتهاب الكبد الوبائي والتهابات التنفس والتصلب المنتشر وغيرها.

في هذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة الجمعية د. محمد الشرهان لـ «كونا» أمس الأول الأربعاء ان اعانة المرضى فتح صفحة مشرقة للعمل الخيري الكويتي اذ حقق نجاحات منقطعة النظير لصالح عشرات الآلاف من المرضى المعسرين داخل البلاد وخارجها.

وأضاف الشرهان أن الصندوق قدم منذ تأسيسه مساعدات بقيمة ناهزت 90 مليون دينار استفاد منها أكثر من 100 ألف مريض عبر دعم الحالات المرضية في مستشفيات البلاد فضلا عن مشاريع خارجية.

وأوضح أن انطلاقة الصندوق الأولى كانت من مستشفى الصباح عام 1979 كخطوة قام بها بعض الأطباء تجاه المرضى لتوفير ثمن الدواء أو اعالة أسرهم بعد أن أعاقهم المرض عن طلب الرزق وواكب ذلك تشكيل لجنة احتضنتها جمعية النجاة الخيرية.

وذكر أن هؤلاء الأطباء قرروا العمل من أجل مساعدة المرضى والعاجزين المعسرين وأسرهم ورفع المعاناة عنهم اذ حددوا مجموعة من الأهداف لتكون منارة يسيرون على ضوئها فى درب العمل الخيري.

