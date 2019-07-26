وطن النهار

أكد مدير ادارة الاعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية صلاح أبا الخيل ان وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية متمثلة في قطاع المساجد بدأت بتوزيع الميزة العينية لشاغلي وظائف الامامة والخطابة والأذان من الكويتيين وغير الكويتيين العاملين في وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية منذ عام 2004 بحسب التعميم الاداري رقم 1433 وبناء عليه فهو نظام معمول به منذ ما يزيد عن 15 عاماً في قطاع المساجد.

وقال أبا الخيل أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية انطلقت منذ عام 2004 بهذه الفكرة استناداً الى ميثاق المسجد الذي نص في الفقرة التاسعة من الباب الأول على ضرورة حسن المظهر، ونظافة اللباس والحفاظ على مظاهر الوقار لكي يليق بشرف الوظيفة الدينية وعلى هذا الأساس توالت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عاماً بعد عام بصرف الكسوة الصيفية والشتوية لجميع العاملين في المساجد تحت مسميات الوظائف الدينية كالإمام والخطيب والمؤذن وذلك بهدف تحقيق ما جاء في ميثاق المسجد وضمان تفعيل نصوص فقراته.

وبين أبا الخيل أن وزارة الأوقاف طبقت هذه الفكرة منذ عام 2004 وفق النظم واللوائح القانونية التي نظمتها الجهات الرقابية للعمل في وزارة الأوقاف وبناء عليها أصدرت وزارة الأوقاف التعاميم الادارية الخاصة بها التي تحث الأئمة والخطباء والمؤذنين على الالتزام بالزي الرسمي لأهل البلد والحفاظ على المظهر الحسن أثناء تأدية المهام الوظيفية.

وتابع أبا الخيل واستمرت وزارة الأوقاف بتوزيع الميزة العينية على الشرائح المعنية وفق قرارات صادرة من وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية أو وكيل وزارة الأوقاف أو وكيل وزارة الأوقاف المساعد للشؤون المالية والادارية وذلك وفقاً لآلية العمل وتنظيمها في كل فترة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية التي شهدت تطبيق هذه الفكرة.

وأكد أبا الخيل أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية حريصة على تطبيق القانون وتنفيذ كل ما جاء في ميثاق المسجد كونه الوثيقة المنظمة لعمل الامام والخطيب والمؤذن.

