وطن النهار

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب امس قبول 16101 طالب وطالبة للعام الدراسي 2019-2020. وقالت عميد القبول والتسجيل بالهيئة د. رباح النجادة في تصريح صحافي أنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والذين يعاملون معاملة الكويتي وأبناء الشهداء والأسرى ممن تنطبق عليهم شروط القبول للفصل الدراسي الأول.

وأضافت النجادة انه تم قبول 9473 طالبا وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي في الفصل الأول فيما تم قبول 6628 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الثاني. وأشارت الى قبول 769 طالبا وطالبة من غير الكويتيين بحسب المقاعد الشاغرة في كليات الهيئة.

وأوضحت أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على خمس كليات هي التربية الأساسية والدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية والتمريض اضافة الى قطاع التدريب في جميع معاهده ودوراته التدريبية.

وأفادت النجادة أنه سيتم الاعلان عن أسماء المقبولين في تخصص أمن وسلامة بعد الانتهاء من استكمال اجراءات قبولهم. وأضافت ان الطلبة المقبولين بالهيئة يمثلون شرائح طلابية مختلفة ومن حملة الشهادات الحديثة والقديمة الحاصلين على الاجازات الدراسية لافتة الى أنه سيتم استكمال اجراءات قبول طلبة المنح الدراسية في الفصل الدراسي الثاني لاحقا.

وشددت على ضرورة قيام الطلبة المقبولين بالدخول على صفحة الهيئة الالكترونية لمعرفة المواعيد الاخرى الضرورية المتعلقة بقبولهم وتسجيلهم وجداولهم الدراسية الى جانب الحرص على الدخول على برنامج المرشد الالكتروني على موقع الهيئة. DP-0212 ابتسام راشد طالب المرى

PL-0901 ابتسام عبد العزيز تركي رحيل

DP-0212 ابتسام عبدالله تركي المطيري

DP-0203 ابتسام مسلم عطيه بريك

DP-0212 أبتسام مفلح صالح العنزى

DP-0501 ابتهال أحمد جابر الشمرى

BA-0115 ابتهال بندر مخلد المطيري

PL-2300 ابرار جابر على لا هوم

PL-2353 ابرار حسين علي الحربي

DP-0203 أبرار خالد فرحان مبارك

BA-0102 أبرار عادل حميد العازمي

DP-0201 ابرار عجاج مناور العنزى

DP-0203 ابرار عطا الله سرحان خلف

BA-0105 ابرار عمران حسن رضائى

BA-0114 أبرار عويد عشوى العلاطى

BA-0115 ابرار كريم محمد جاسم

DP-0207 ابرار محمد ابراهيم الخزعلي

PL-2353 ابرار محمد جديع العجمى

PL-0846 ابرار ناجى ناصر بورشيد

DP-0208 ابرار ناصر حمد العجمى

PL-1501 إبراهيم أحمد محمد محمد

DP-0443 ابراهيم اركان منصور المناصير

BA-0114 ابراهيم بدر ابراهيم العتيبي

BA-0115 ابراهيم بدر عبدالله القطامي

PL-1699 ابراهيم جابر لافى الجلاوى

PL-2353 ابراهيم حامد ماطر العنزى

DP-0212 ابراهيم حسين محمد محمد

BA-0109 ابراهيم خالد ابراهيم العتيبى

DP-0212 ابراهيم خالد محمد البطي

PL-1699 ابراهيم خلف هذال العازمي

BA-0109 ابراهيم دخيل الله الرشيدى

BA-0115 ابراهيم زعل عزاره سحلان

DP-0208 ابراهيم سالم ابراهيم موسي

DP-0313 ابراهيم سعد حسن فرج

PL-1699 ابراهيم سعد سند الشطى

PL-1699 ابراهيم سليمان قبلان الغريبه

DP-0201 ابراهيم صالح عبد الله السبيعي

DP-0207 ابراهيم صلاح خليل ابراه على

DP-0462 ابراهيم طلال ابراهيم الفيلكاوى

DP-0412 ابراهيم عادل ابراهيم التركى

DP-0201 ابراهيم عادل ابراهيم الرباح

DP-0212 ابراهيم عبد الرحمن ابرا اليونس

BA-0310 ابراهيم عبد الجمعان

DP-0212 ابراهيم عبد الله راشد الهطلاني

DP-0412 ابراهيم عبد الله شرار العصيمى

DP-0212 ابراهيم عبد الله الشمري

DP-0208 ابراهيم عبد الله يوسف العامر

PL-1501 ابراهيم عبدالرحمن حامد المشيعيب

PL-0999 ابراهيم عبدالملك شريف الصديقى

PL-1699 ابراهيم عدنان محمد المسباح

DP-0405 ابراهيم علي ابراهيم علي

BA-0114 ابراهيم علي دخيل الخرينج

PL-1699 ابراهيم غصين هادى الدوسرى

PL-1699 ابراهيم فارس مريف الحريجى

DP-0203 ابراهيم فالح عبد المحسن المصيليت

PL-2356 ابراهيم فهد رباح الرشيدى

DP-0203 ابراهيم فهد عبد الوهاب الوقيان

DP-0412 ابراهيم فواز لافى الديحانى

DP-0212 ابراهيم فيصل مرزوق عبدالله

BA-0114 ابراهيم لافى سعد العازمى

DP-0501 ابراهيم مبارك راجح العبد الله

PL-1501 ابراهيم محمد خرصان العجمى

BA-0114 ابراهيم محمد دخيل الخرينج

BA-0106 ابراهيم مساعد زعال الظفيري

BA-0112 ابراهيم مسلم ابراهيم البطحاني

DP-0212 ابراهيم معيجل ابراهيم الظفيرى

DP-0212 ابراهيم ناصر سالم العجمي

PL-0901 ابراهيم نورى محمد النورى

DP-0501 ابراهيم يوسف جار الله الشريفي

BA-0502 ابوالحسن سالم حبيب

BA-0114 ابوالهيل حسين شهاب الزهيري

BA-0109 أبيار علي حسين الدوخي

DP-0305 اثير انور فواز العنزى

DP-0212 أثير فواز غازى المطيرى

DP-0461 اجيمي عبد المحسن الجاسم

PL-0901 احسان نعمان سفاح البذالي

PL-0853 أحلام حاضر خليف العنزي

PL-0999 احلام سامي مليح العازمي

PL-2353 احلام سعد عواد العنزي

BA-0115 أحلام منصور جدعان الراجحى

DP-0203 أحلام منيف نويفع الرشيدي

BA-0114 أحمد ابراهيم أحمد الحسينان

PL-0999 احمد ابراهيم عبدالله العنزى

DP-0210 احمد اديب احمد الشريده

PL-1599 أحمد اسماعيل حيدر مراد

PL-0901 احمد باسم موسى الدرويش

PL-1699 احمد بدر احمد الجيران

PL-1699 احمد بدر على ابراهيم

DP-0208 احمد بدر فرج سعيد

PL-2356 أحمد بدر مرجى المطيرى

BA-0115 أحمد بسام عيد العبهول

BA-0114 احمد بندر شريده المطيري

PL-19DC احمد تركى سعود العنزى

DP-0313 احمد تريحيب فرحان الرشيدى

PL-2300 أحمد جابر براك الظفيري

DP-0207 أحمد جابر حمدان الديحاني

PL-0901 أحمد جاسم على المستكى

PL-1699 أحمد جريس ناصر العازمى

BA-0106 احمد جعيلان مرزوق الرشيدى

BA-0310 احمد جمال عبدالله ال عمر

PL-1599 أحمد جمال فهد العبيد

DP-0501 احمد حامد حمود المطيرى

BA-0106 أحمد حامد معتق الضعينه

DP-0210 أحمد حسن أحمد بوجباره

PL-1501 احمد حسن صالح احمد بولند

DP-0412 احمد حسن مصطفى باقر

DP-0208 أحمد حسين صالح الشخص

DP-0201 احمد حمد احمد المراقي

PL-0811 احمد حمد عبد الله الدوخى

DP-0452 أحمد حمد عبد الله الغريب

DP-0431 أحمد حمد فرحان الغريب

BA-0106 أحمد حمد ليلى السعيدى

DP-0455 احمد حمد مهنا المهنا

PL-1699 احمد حمود عالى المطيرى

DP-0404 احمد حمود عايد الفضلي

PL-2300 احمد حموده السيد قرقش

DP-0423 احمد خالد احمد الشمري

PL-0999 أحمد خالد عبيد العتيبى

DP-0305 احمد خالد محمد الشمرى

BA-0310 احمد خالد محمد المهنا

PL-2300 احمد خالد مصلط السند

PL-0842 أحمد خالد مفلح المرشاد

DP-0443 احمد خالد يوسف الهولى

PL-2356 احمد خلف جعيثن الشمرى

BA-0504 أحمد خلف حسين حسين

PL-1599 احمد راشد مران الحربى

DP-0461 احمد روضان سبع الشمرى

PL-2300 احمد رياض احمد الصايغ

PL-0901 احمد زويد حميد العازمي

DP-0406A أحمد سالم جدعان العازمى

DP-0304 احمد سالم حمود الطشه

PL-1501 أحمد سالم يوسف حسين

PL-0901 احمد سعود خالد السبيعى

DP-0201 أحمد سعيد على النعماني

DP-0201 أحمد سعيد عيسى صالح السعيد

BA-0502 أحمد سليم مزعل محمد

BA-0114 أحمد سليمان عبدالرزا الخالدي

PL-0842 احمد صالح سالم الشمرى

DP-0305 احمد صالح عيسى الناجم

BA-0112 أحمد صالح نعمه الشمري

DP-0203 أحمد صايد محمد الرشيدى

PL-0901 أحمد صقر جهاد الهاجري

PL-2300 أحمد صلاح سالمين باحمدان

DP-0207 أحمد صلاح عبد الله يوسف

DP-0404 أحمد صلاح نايف الهاجرى

DP-0401 احمد ضيف الله مرزوق الشويب

DP-0201 أحمد طارق احمد المعينى

DP-0421 أحمد طارق علي الحداد

DP-0412 أحمد طلال احمد الجعفر

DP-0207 احمد طلال احمد الحمادي

DP-0444 احمد طلال علي خلف

DP-0203 أحمد طلال عماش العازمي

DP-0461 أحمد طلال محمد العتيبى

DP-0313 احمد طوارى حمود الشمري

PL-2300 احمد عامر علي البوسعيدي

DP-0212 أحمد عايد السالم

PL-1699 احمد عايد محمد العنزي

BA-0106 أحمد عبد الحميد عبد على

DP-0212 أحمد عبد الرحمن أحمد العمار

DP-0201 أحمد عبد العزيز ابرا الفواز

DP-0201 أحمد عبد العزيز مبار الحربى

DP-0444 أحمد عبد العزيز معجو العنزى

DP-0431 أحمد عبد اللطيف عبد الفضلي

DP-0201 أحمد عبد الله أحمد الشطي

BA-0106 أحمد عبد الله أحمد الفارسى

PL-1501 احمد عبد الله على عبد الرحمن

DP-0210 أحمد عبدالامير حسين الصايغ

DP-0207 احمد عبدالباسط محمد الجلاب

DP-0203 احمد عبدالحميد ياسين القطان

BA-0114 احمد عبدالرحمن مبارك النوبى

PL-0901 احمد عبدالعزيز احمد العمار

PL-0811 احمد عبدالعزيز احمد الوشمى

DP-0443 احمد عبدالعزيز سعود العنزي

PL-0842 احمد عبداللطيف احمد العبدالرزاق

BA-0136 احمد عبداللطيف شخير روضان

BA-0115 احمد عبدالله بريجان الحيص

PL-2300 احمد عبدالله حفر الجميلى

PL-0842 احمد عبدالله خضير شن الاصفر

PL-1501 احمد عبدالله عبدالها الحسينى

PL-2353 احمد عبدالله محمد الحمادي

PL-1501 احمد عبدالله محمد الخارجى

PL-1699 احمد عبدالله محمد الخنفور

BA-0310 احمد عبدالمحسن احمد العلى

PL-1699 احمد عبدالوهاب حسن الحبابي

DP-0412 أحمد عبيد حمود المطيري

DP-0452 أحمد عدنان حسين ميرزا حسن

DP-0201 احمد عقاب عبدالمحسن صطام

BA-0112 احمد عقيل ناصر العنزى

DP-0207 احمد علي ابراهيم الحبابي

DP-0421 أحمد على احمد الفواز

PL-0999 أحمد علي احمد المسباح

DP-0431 أحمد علي سالم الرومي

DP-0462 احمد علي عبدالرسول القطان

PL-2300 احمد عيد خليف مهاوش

BA-0504 احمد عيد زهيان الظفيري

DP-0433 أحمد عيد محمد العازمى

PL-2353 أحمد غنيم خلف الرشيدي

DP-0455 أحمد فراج دويبي المطيري

DP-0201 أحمد فضل عبد الله الفضل

DP-0501 احمد فضي ظاهر الرشيدي

PL-2300 أحمد فضي ويش العازمي

PL-2300 أحمد فهاد طرقى الظفيرى

PL-1699 أحمد فهد ابريم العازمي

PL-0811 احمد فهد بندر الدويش

BA-0106 أحمد فهد ثروي الظفيري

BA-0112 أحمد فهد عبد الرحيم الفودرى

DP-0212 أحمد فهد مرضي الرشيدي

DP-0208 أحمد فهيد عايض المطيري

PL-0842 أحمد فهيد فالح العازمى

BA-0114 أحمد فيحان ساير المطيري

PL-1501 احمد فيصل على شمس الدين

BA-0112 احمد قايد نايف الرشيدى

BA-0502 احمد كمال خضر

PL-1699 احمد كمعان منصور العازمى

BA-0115 احمد لافى حمد الهاجري

DP-0404 أحمد ماجد حمود المطيرى

BA-0114 احمد ماضى حران عجيل

PL-1599 احمد مانع متعب الديحانى

DP-0452 احمد ماهر موسى الاحمد

PL-1501 احمد مبارك ابراهيم العزران

DP-0201 احمد متعب طلال المطيري

DP-0201 أحمد مجيد حسن القلاف

DP-0201 أحمد مجيد فالح الرشيد

PL-2300 احمد محسن وبدان شاهرالشمرى

DP-0501 احمد محمد ثوينى العنزى

DP-0462 أحمد محمد حاجي محمد

DP-0461 أحمد محمد حسن الحربي

BA-0106 احمد محمد حمدان الضفيرى

BA-0109 احمد محمد حمود الرشيدي

PL-0811 احمد محمد حميد العنزى

DP-0501 أحمد محمد سالم مصلح العبد

BA-0115 أحمد محمد سلمان الشعيب

PL-0901 أحمد محمد عبدالله العتيبى

PL-1699 احمد محمد عبيد على

PL-2353 أحمد محمد علي المطيري

BA-0114 احمد محمد فهيد الخرينج

DP-0411 احمد محمد منجل الخالدى

DP-0311 أحمد محمد ناجي حمادي

DP-0201 احمد محمود أحمد الفودري

DP-0405 احمد محيا عمر الرشيدى

DP-0212 أحمد مزيد عبدالله مرشد

BA-0115 احمد مسعود خميس المطيرى

PL-2353 احمد مطلق حمود الخرينج

DP-0406A احمد مطلق رجا العازمى

PL-1599 احمد مطلق مبارك الرويعى

DP-0201 أحمد مطلق معجول العازمى

DP-0412 احمد مطيلج محمد العنزى

DP-0210 احمد معدى مصلح الرشيدى

PL-19DC احمد مفلح فقعان العازمى

DP-0501 احمد ممدوح مختار خطابى

PL-1599 احمد مناحى سليمان الدوسرى

BA-0114 أحمد مناور محمد العتيبى

BA-0502 احمد منصور قاعد العتيبى

BA-0502 أحمد مهدى فلاح عبود

BA-0465 احمد موسى حسين الشمرى

BA-0109 احمد موسى عبدالله الحوشان

BA-0115 احمد ناجي ضاحي الفضلي

BA-0106 أحمد ناصر زيد المقهوى

DP-0433 احمد ناصر محمد المطيري

BA-0114 أحمد نافل حواس الشمرى

PL-0999 أحمد نايف حمود الرويعي

DP-0212 أحمد نصار قناص الخصيلي

DP-0431 أحمد نواف ضحوي المطيري

BA-0109 أحمد نواف طريخم الصليلى

PL-1699 أحمد نواف عبد الله بو ظهير

PL-1501 أحمد نواف عوض العتيبي

DP-0452 أحمد نواف محمد الشايجى

DP-0402A احمد هادي عايض العجمي

DP-0212 احمد هلال فهد الديحانى

PL-2300 احمد هليل لازم فرحان

DP-0210 أحمد هيف راشد الصغير

PL-2300 احمد يحيى منصر سعيد

PL-0901 احمد يوسف احمد المهيني

PL-1501 أحمد يوسف عباس حسين

DP-0212 ادريس عبد الله يوسف حاجي

BA-0115 آدم جواد كاظم جاسم

DP-0501 ارتفاع سليمان سلامه الجميلى

PL-2300 أروى حامد يوسف طالب

BA-0116 أروى سامي سلامه العنزي

BA-0112 أروى عبد العزيز سعود العازمى

PL-2353 أروى عبد الله سعود العازمى

DP-0212 أروى عويد عايد العنزي

BA-0105 اروى محمد عبدالله المجيدل

PL-2353 أروى محمد على الكندرى

DP-0203 أرياف أحمد حماد العازمي

DP-0210 أرياف فلاح سعد العازمى

PL-2300 اريام عبد الله شبيب الهرف

DP-0203 أريام عبدالرحمن علي سويلم العازمي

BA-0105 أريام مشعل عبد الله الحشار

PL-0846 أريام ناصر معيبر الظفيري

BA-0114 أريام ياسر بندر العتيبى

PL-0999 أريج أحمد عبد الهادى الخالدى

DP-0203 أريج رجعان فلاح العازمي

DP-0210 أريج سعد فلاح غريب

DP-0201 اريج صياح سعد العجمى

DP-0451 اريج عادل غايب العازمى

DP-0212 اريج عبيد ضاحى حمود

PL-2353 أريج عبيد مذكر العجمى

BA-0109 أريج فيصل سعد السالم

BA-0112 أريج محسن سعود الدوسرى

PL-2353 اريج ناصر نهار سريع

DP-0212 أريج نبيل حيدر الخليفه

DP-0208 أريج نهار عبد الله المطيري

DP-0451 أريج هادي مانع العجمي

BA-0102 أريج يوسف قطيم المطيري

BA-0310 ازهار محمد فاضل بوعباس

DP-0210 أزهار مصلف ضحوى الشمري

PL-1699 اسامه بندر محمد الرشيدي

BA-0109 أسامه حماد حمد العازمي

BA-0136 اسامه سعود عفيف الشمري

PL-1599 اسامه عيد ضحوى الشمرى

DP-0208 أسامه فهد عوض الشمرى

DP-0212 أسامه فيصل زامل خضر

DP-0212 أسامه لزام عجيل الظفيرى

DP-0403 اسامه محمد العجمي

BA-0114 أسامه محمد فنيطل الديحاني

DP-0411 أسامه محمد مطر المطيري

BA-0114 أسامه مناحي محسن المطيري

BA-0115 اسامه هملان عبد الله العجمى

DP-0201 أسامه يوسف يعقوب الفرحان

BA-0105 استبرق خلف ثامر الشمري

DP-0201 استبرق طلال سليمان الكوح

PL-0999 استقلال سعود مبارك البذالى

PL-2300 اسحاق أيوب يوسف حجي محمد

PL-2353 اسراء جاسم عبدالكريم فتحالله

PL-0999 اسراء حمد ماضي العازمي

BA-0116 أسراء خالد عبدالله شعيب

PL-0842 اسراء زكريا مصباح روبي

DP-0451 اسراء سالم مجبل العجيرب

BA-0114 اسراء سعد عبد الله العجمى

DP-0212 اسراء صبري محمد مسفر

BA-0102 اسراء عباس خالد الديحانى

DP-0212 اسراء عبد الله حسين صالح

DP-0311 اسراء محمود صدقى العبيد

BA-0104 اسرار ابراهيم صنيتان المطيري

DP-0208 اسرار ابراهيم عبد الح العطوان

BA-0114 أسرار بدر حمد العازمى

PL-0846 أسرار شلال بليبيص هويدي

BA-0112 اسرار علي منسي الدلماني

BA-0115 أسرار فلاح مطلق المطيري

BA-0109 اسماء احمد حميد الرشيدى

DP-0212 اسماء احمد عبدالله الكندرى

BA-0109 أسماء بدر سالم مرزوق

BA-0102 اسماء بدر محمد الحربى

BA-0112 أسماء تركى عوض شبيب

BA-0104 اسماء حامد حبيب الحمادي

BA-0114 أسماء حامد زيد العازمي

PL-0999 أسماء حسن دهيس المطيري

DP-0212 أسماء حسن علي الكندري

PL-2353 اسماء حمد عبدالهادى المرى

BA-0116 اسماء خالد على القبندى

DP-0201 اسماء دغش مناحى المطيرى

DP-0212 اسماء ذياب عقله العنزى

PL-2300 أسماء رفعان مناحي العجمي

PL-0846 اسماء رومى مطر الرومى

DP-0203 أسماء سالم سلطان العجمى

PL-2353 أسماء ساير فلاح الدرزى

BA-0116 أسماء سعد ابراهيم الفيلكاوي

BA-0115 أسماء سعد فهيد الضفيرى

PL-0999 اسماء سعود عوض الديحانى

BA-0114 أسماء سلطان مزيد المطيري

DP-0210 اسماء سليمان غزاى الحربى

DP-0455 اسماء شاكر محمود محمد

BA-0102 اسماء صالح خلف السعيدي

BC-0502 اسماء صباح غثوانغدير العنزى

BA-0114 اسماء عايد حماد العازمى

DP-0313 اسماء عايد مجبل العنزى

DP-0207 أسماء عبد الرزاق طعمه الشمرى

DP-0210 أسماء عبد العزيز شملا الضفيري

BA-0109 أسماء عبد الله بجاد الرشيدي

BA-0310 اسماء عبدالرحمن محمد المطيري

BA-0104 أسماء عبدالله خلف السليمانى

DP-0421 اسماء عبدالله محمد العجمى

PL-0846 اسماء عدنان دريول الشمرى

DP-0421 اسماء عصام سالم عبدالهادي

PL-0999 اسماء على حسين الفيلكاوي

DP-0201 أسماء على طه على

DP-0203 اسماء على غدير عياد

PL-0901 اسماء على محمد البلوشى

BA-0114 اسماء عيد صالح البرازي

DP-0452 أسماء غايد محمد الخالدي

DP-0203 أسماء غنيم عبد الله المطيري

DP-0305 أسماء فارس مطر الشمرى

BA-0102 أسماء فالح عبد الرحمن العبودى

BA-0109 أسماء فالح عوض عوينان

BA-0102 أسماء فيحان أحمد الفيحان

BA-0116 أسماء مبارك سالم الملعبي

DP-0201 أسماء متعب صالح مجبل

DP-0203 أسماء مجبل راضي العازمي

BA-0114 اسماء محسن ماضي العجمي

BA-0116 أسماء محمد براك البريكى

BA-0112 اسماء محمد حمود الطوارى

DP-0207 أسماء محمد حمود الهرشانى

BA-0116 أسماء محمد سالم عامر

PL-0853 أسماء محمد فلاح الهاجرى

DP-0452 أسماء محمد نادر العجمي

BA-0504 أسماء مشاري عواد برمان

BA-0105 أسماء مشعل خليفه الجويسرى

DP-0201 اسماء مصلح مرضى الضفيرى

BA-0112 أسماء مطلق سلطان الرشيدي

DP-0208 أسماء منصور الحميدى المطيرات

BA-0114 أسماء منصور حماد الشامرى

DP-0501 أسماء منصور لافى النجدى

DP-0201 أسماء ناصر شجاع أبو رميه

DP-0201 أسماء هشام ناصر الفريج

DP-0210 أسماء يوسف ابراهيم العبيدلى

BA-0106 اسماعيل ابراهيم اسماعيل العباسى

PL-1501 اسماعيل ثارى سعود الرشيدى

BA-0112 اسماعيل جاسم محمد فيلكاوى

BA-0115 آسيا خالد فهيد العجمى

BA-0102 اسيا على وناس روضان

PL-0901 اسيا فاضل مهدى الموسوى

PL-2300 أسيل أحمد عوض العازمى

BA-0116 أسيل ثامر حمد القصار

PL-0999 أسيل سالم العجيرب

DP-0305 أسيل سعدون مطلق الرشيدى

DP-0210 اسيل سعود فراج الجويسرى

BA-0105 أسيل سعود يوسف الهاجرى

DP-0201 أسيل صلاح محمد العصفور

BA-0504 أسيل عبد العزيز ضيف الرشيدي

BA-0136 أسيل عبدالكريم عايض العازمى

BA-0102 أسيل علي حسين العنزي

PL-0999 أسيل عماد احمد المريفع

DP-0210 أسيل عوض راشد الرشيدى

PL-0999 اسيل غازى تركى الهاجرى

DP-0304 أسيل فهد عقاب المطيري

DP-0210 أسيل محمد سعود الرشيدي

PY-2351 أسيل محمود عبدالله حمود العنزي

PL-0999 اسيل مشعل خالد العجمي

BA-0104 أسيل مشعل راشد الحضينه

PL-2300 اسيل مليح سند الحربى

DP-0452 أسيل نواف العنزي

DP-0203 أشواق بدر محسن العنزى

DP-0203 أشواق جعيثن هداج المطيري

PY-2351 اشواق خالد احمد عبدالشيخ

PL-0846 أشواق عبدالله ثاني الرشيدي

BA-0114 أشواق محسن صياح العازمى

BA-0115 أصايل أحمد مبارك العجمي

DP-0305 أصايل بدر ناصر المطيري

DP-0203 أصايل محمد خليفه المريخي

DP-0212 أصايل مضحي فهيد الرشيدي

BA-0116 اصايل معاون عبدالله الشلاش

PL-0846 اصايل نواف مهلى الدرعه

DP-0212 أصيله صلاح محمود النبهان

BA-0109 أعياد احمد عبدالله بوشهري

BA-0114 أفراح أحمد محمد الوطري

PL-0846 افراح حزام جاسم الشمرى

DP-0203 أفراح زيد هزاع العازمى

BA-0114 أفراح سعود نوار مشين العازمى

BA-0116 افراح عاطف صالح الشهاب

PL-0853 افراح عايد سالم العازمى

BA-0104 أفراح لافي مبارك العازمي

PL-0999 أفراح مجبل خلف الحربي

DP-0203 افراح مجبل مجبل العازمى

PL-2300 افراح مجيد سليمان قرين

PL-2300 افراح محمد مانع المطيرى

PL-0846 افراح محمد نهار العجمي

DP-0210 افراح مشعل هلال العتيبي

DP-0311 أفراح منور دغيم حذيفان

DP-0212 أفراح نشمى عوض المطيرى

BA-0104 أفراح يوسف ذياب العازمى

DP-0203 أفنان خالد فهاد العجمى

DP-0207 أفنان خالد نهير العنزى

DP-0212 افنان عبد الله راشد المطيري

BA-0114 أفنان عبدالله عبدالام جاسم

DP-0210 الاء بطاح مطلق المطيرى

BA-0102 الاء حمود سيف الدين

BA-0116 آلاء خالد ماجد سيد ياسين

DP-0203 آلاء طارق زيد الشايجى

DP-0452 آلاء عبد الناصر احمد الطاهر

PL-2300 آلاء عبدالرحمن كريف

BA-0115 آلاء عبيد سعد الرشيدي

DP-0501 آلاء على احمد الكندرى

DP-0421 آلاء عيسى عبد الله فرج عبدالله

DP-0210 آلاء فلاح محمد مسفر

DP-0305 الاء متعب نايف المطيرى

DP-0212 آلاء محمد عبدالله المطيري

PL-0999 الاء مشعل حسين جمعه

DP-0455 آلاء يحيى جاسم التركمانى

DP-0305 البتول امجد عبدالجبار حسن

DP-0305 البتول حسين جاسم خليفه

PL-2353 البتول حسين ناصر العجمى

DP-0212 البدور احمد فهد الزيد

BA-0105 البندرى بدر رمضان العنزى

BA-0104 البندرى حمد ناصر العجمى

BA-0115 البندرى راشد وثير العازمى

PL-2300 البندرى عبدالله محمد العجمى

DP-0212 البندري علي حمود المطيري

PL-0846 البندرى على عبد الله الشمرى

DP-0304 البندرى غضبان متعب الشمرى

DP-0452 البندرى فارس هادى العنزى

BA-0102 البندري فهد لفته الظفيري

PL-2300 البندرى محمد عبد الله القحطانى

PL-0999 البندرى مرزوق عبدالله الفويطر

DP-0212 البندرى مسعود عبد الله القحطانى

BA-0114 البندري مشعل لافي الدويله

DP-0212 البندري مشعل متعب الهذال

BA-0104 البندرى ناصر محمد الحربى

BA-0114 البندري نواف منيف المطيري

PL-0999 البندري هويدي فالح الرشيدي

BA-0102 البيداء احمد محمد الماجدى

BA-0116 الجادل عبدالله محمد العجمي

DP-0207 الجازي أحمد عجاج العتيبي

DP-0501 الجازى احمد عناد الهيفى

PL-0999 الجازى بدر تركى المطيرى

DP-0212 الجازي حسن عايد العنزى

DP-0311 الجازى حسين منصور الدوسرى

DP-0207 الجازي خالد دغش المطيري

DP-0452 الجازى راشد سالم المطيري

BA-0104 الجازى سالم دخيل الله الهاجري

BA-0104 الجازى سعود عبيد الحربى

BA-0112 الجازى طالب شباب الدوسرى

DP-0313 الجازى عارف ضارى العنزى

DP-0212 الجازي عبد الله مبارك الحسيني

BA-0116 الجازي علي نهار المطيرى

DP-0452 الجازي غازي مسلم العتيبي

PL-2353 الجازى فلاح عبدالله العجمى

DP-0210 الجازى فهد عايض العجمى

BA-0102 الجازى مبرك يوسف العازمى

BA-0105 الجازي محمد غانم الوادي

PL-2300 الجازي محمد مبارك حمد

PL-2300 الجازى مطلق الهيلم المطيرى

DP-0304 الجازي مطلق هايس المطيري

DP-0201 الجازى معيض عوض الرشيدى

BA-0115 الجازى ناصر حسن العجمى

PL-0901 الجازي نضال حسين العبدالرحمن

BA-0502 الجوري عوض فلاح العنزي

BA-0116 الجورى فهيد فالح العجمى

DP-0212 الجوهرة محمد نادي الظفيري

DP-0210 الجوهره سعود بهلول الضفيري

DP-0203 الجوهره عبد الرزاق مترو العنزى

BA-0112 الجوهره علي مفلح ارطام العجمي

DP-0305 الجوهره فالح عواض العنزي

DP-0311 الجوهره فلاح سعود المطيري

PL-2356 الحميدى سعد الحميدى العجمى

BA-0105 الدانه جمال بندر الظفيرى

BA-0105 الدانه سلطان سهو المطيري

BA-0114 الدانه سلطان علي المرى

PL-2353 الدانه ناصر علي العجمي

BA-0114 الدانه يوسف خلف العنزى

DP-0501 الرباب حسين ناصر سيف

DP-0212 الريان محمد يوسف شبكوه

DP-0208 الريم عادل أسد عبدالرسول

BA-0109 الريم فهد عبد اللطيف بورسلى

BA-0109 الزهراء فؤاد كريم جنديل

BA-0112 الزين احمد بندر عبدالله

BA-0104 الزين راشد عوض المطيرى

PL-0999 الزين ناصر حسن شريكه الرشيدى

BA-0112 السعود مزعل سعود السعيد

BA-0109 الشقحه بدير مطلق الماجدى

DP-0210 الشقحه نصار فهاد العجمى

DP-0311 الشقحه نهار نجم سرحان

PL-0999 الشوق جاسم محمد الفودرى

DP-0212 الشيماء عيد غنيم الشمري

PL-0999 الصقر ثامر عبدالرحمن الخالدى

PL-0999 الصنوت مساعد هليل الحربى

PL-0999 ألطاف أحمد صالح مهاوش سلمان

DP-0201 الطاف خالد عبد الله النوه

PL-19DD الطاف سعود محمد سعد

PL-0999 الطاف عبدالوهاب عبدال الشمرى

BA-0310 الطاف على سويلم الرشيدى

DP-0203 ألطاف فرج عوض دريع

PL-0999 الطاف فهد هادي ناصر

DP-0311 ألطاف مطلق رجعان الخصيلي

BA-0102 ألطاف نايف سليمان الرشيدي

DP-0212 العنود بدر نهار المطيري

BA-0115 العنود جمال رشيد الجميلي

BA-0102 العنود حامد حمود الخرينج

BA-0109 العنود حرمل فهد العجمي

PL-0811 العنود حسين سحيم حسين

BA-0109 العنود سالم بهيش العازمي

DP-0421 العنود سعود فهد العازمى

BA-0114 العنود ضحوى مرضى الشمرى

BA-0112 العنود ضويحي عبد الله الرشيدي

DP-0305 العنود عبد الله ضيدان العارضي

BA-0502 العنود عياد الرشيدى

DP-0201 العنود فارس عبدالله الجدعي

DP-0212 العنود محمد جمعان الدوسري

DP-0201 العنود مطلق عبد الله العنزى

BA-0109 العنود معيوف سعيد الشمرى

DP-0207 العنود منصور عبد الرسو المطوع

PL-0999 العنود منصور عبدالعزيز الهاجرى

BA-0109 العنود موسى علي العنزي

DP-0305 العنود موسى مسفر العجمى

DP-0212 العنود ناصر مخلد المطيري

PL-2300 العنود نافل نقا العازمى

BA-0114 العنود نواف مطلق الحربى

BA-0115 العنود هادى حسن عوده

PL-2300 الغالي محارب سلمان الحريجي الصلبي

DP-0212 الغاليه غازى عابر الخالدى

BA-0114 الفيصل بندر عذال العنزي

BA-0116 الكوثر يوسف هاشم أشكناني

DP-0212 الماس طلال مهلى الشمرى

DP-0451 ألماس عبد الله سلطان السهلي

BA-0102 الماس منصور مشاري الظفيري

DP-0402A المنذر فالح سعد العتيبى

DP-0210 المها سعيد حمد المري

DP-0210 المها عادل عويد مشعان العنزي

BA-0102 المها عايد سعد الرشيدى

BA-0502 المها علي نايف العنزي

BA-0136 المها محمد خالد الخالدي

PL-0999 الهام عادل عباس خان

BA-0112 الهنوف حقان محمد العجمى

BA-0116 الهنوف سعود ناصر الهاجرى

BA-0102 الهنوف صلاح حصويل العازمى

BA-0114 الهنوف فاضل صبيح الشمري

DP-0421 الهنوف فايز معتق العنزى

PL-0853 الهنوف فراج مفرج المطيرى

BA-0115 الهنوف فهد نافع الرشيدي

DP-0203 الهنوف لافى صالح العنزى

BA-0112 الهنوف محمد راشد الهاجرى

DP-0212 الهنوف محمد فلاح العازمى

BA-0102 الهنوف منصور نجيخان العجمي

DP-0212 الهنوف ناصر صقر الهرشانى

DP-0452 الوليد خالد جاسم محمد البعنون

BA-0115 الوليد خالد صالح الخالدى

DP-0452 الوليد طلال عبد الله الدوسرى

DP-0401 الوليد عبد العزيز شتحا فراج

DP-0462 الوليد عبد الله حسن العتيبى

DP-0501 الياسمين عايض عيد الرشيدى

DP-0203 اليمامه سالم طراد العنزي

BA-0112 اليمامه عبد الله العنزي

PL-0901 أمار يوسف سليمان الصقعبي

PL-0811 آمال سعد مخلف الصليلي

BA-0136 آمال فالح شحاذ عنزه

DP-0212 أماني بدر جاسم الدوب

BA-0112 أمانى بدر سعد الهاجري

PL-0901 أماني براك برجس المطيري

BA-0115 أمانى حمد عجمى الشمرى

DP-0212 امانى راضى رضيمان راشد

PL-2300 امانى سعد ترحيب الجبلى

BA-0102 أماني سلمان خنيفس العنتري

DP-0212 أمانى سلمان متيعب الديحانى

PL-1453 أمانى شداد خالد الحربى

DP-0212 أمانى صالح جديع العازمى

DP-0208 أمانى صباح احمد محمد

BA-0136 أمانى صلاح محمد العنجرى

BA-0114 أمانى عادل مبارك العازمى

PL-2300 امانى عادل مبارك العازمى

BA-0114 أمانى عبد الله راشد الرميضي

DP-0203 امانى عبد الله عبد ال رخيص

PL-2353 أماني عبدالله خلف الهليلي

PL-2300 أمانى عبدالله على الحربى

DP-0207 أماني على حسين السماك

DP-0210 أمانى فالح برجس العجمي

PL-0999 امانى فرحان منيزل السعيدى

DP-0315 أماني فهد اديغم الرشيدي

DP-0210 اماني محمد كنيفذ عوض

PL-2300 أمانى مشعل مشارى المطيرى

DP-0203 امانى ناصر صنيتان العتيبى

PL-2300 امانى نايف زبن الجنفاوى

DP-0305 أماني يوسف محمد الرشيدي

PL-0999 امثال امهلى مزعل السرهيد

DP-0203 أمثال سليمان فهد الحسينى

DP-0305 أمثال عايض فلاح العنزي

DP-0203 أمثال غثيث علي المطيري

DP-0212 أمجاد سعود لفي المطيري

BA-0104 أمجاد فايز عزيز الشمري

BA-0109 أمل أحمد عبدالرزاق مرزوق

DP-0210 أمل جمال مطلق العازمى

PL-2353 امل حمد دلباق العازمى

PL-0846 امل حمد غالب الحربى

PL-2353 امل خالد مخلف اللحي سرور

DP-0212 امل سالم سعد العنزى

DP-0203 أمل سالم فلاح الرشيدى

BA-0116 أمل سعد براك غانم الشمري

DP-0212 أمل سعد عياد الجنفاوي

PL-0999 امل سعد مزبان الزهاميل

DP-0311 أمل سليمان على صالح

BA-0104 أمل عدنان مشرى الضفيري

PL-2300 امل عوض حمد العازمي

BA-0102 أمل عياده حديد العنزى

DP-0311 امل غالب مفلح الظفيري

DP-0203 امل فارس عواد الضفيرى

BA-0109 أمل فهد مرزوق العازمي

DP-0451 امل فهيد جزء الرشيدي

DP-0210 أمل فهيد هادى العازمى

DP-0210 امل مبارك عبد الرحم العازمى

BA-0114 امل محمد سالم الشمري

PL-0999 امل محمد سعيد العجمي

DP-0212 أمل محمد سليمان الجار الله

BA-0109 امل محمد عبدالله الهاجرى

PL-2300 أمل مدغش محمد الهاجرى

BA-0114 أمل مدغم هادى العازمى

BA-0112 أمل ناصر سلمان الهاجرى

DP-0212 أمل نايف غازى الرشيدى

DP-0208 املاك سعود دليم العازمى

DP-0203 أملاك منادي مزعل الفر العازمي

PL-0999 آمنه ابراهيم عيسى الموسوى

DP-0421 آمنه بدر حسين الكندرى

BA-0112 آمنه خلف خالد المطيري

PL-19DD آمنه سيد على الموسوى

BA-0136 آمنه صالح عوض العازمي

DP-0207 امنه صالح مفرح العنزى

DP-0212 آمنه عايد مجبل العنزى

PL-0999 امنه على رجب حسين

DP-0212 امنه مبارك رحيم العنزى

PL-0999 امنه محمد اسد محمد

BA-0116 آمنه محمد حسين سبتى

PL-2353 امنه محمد خليفه الراشد

BA-0136 آمنه مشعل عبيد الحربى

DP-0203 امنه نافع سالم الرشيدى

DP-0210 آمنه نايف ثامر الشمرى

BA-0136 أمنيره نجيب ركاد العنزي

PL-0901 امونة حسين الأحمد

DP-0201 أميرة فرج الله زين جراح

DP-0455 أميرة مرزوق راشد العازمي

BA-0105 أميره جاسم احمد المشموم

PL-0999 اميره حسن سالم محمد العجمى

BA-0112 اميره حمد غريب العجمى

BA-0502 اميره عبد المجيد عباس شهاب

DP-0210 أميره فهاد علي جريس

DP-0210 أميره ماجد عبدالله المطيرى

BA-0116 أميره محمد مروي الهديه

DP-0203 اميره مناحى سعد القحطانى

BA-0115 أميره منصور محمد العجمي

DP-0305 أميره يوسف دخيل الخرينج

PL-0901 أمينة باسم ياسين الذيابى

PL-0901 أمينة جعفر ياسين بوحمد

DP-0452 أمينه ابراهيم على الصايغ

PL-0901 امينه حسن عبدالرضا الكندري

DP-0212 أمينه حماد حمدان الشمرى

PL-0846 أمينه خالد عبد الرزاق الخزعل

PL-0999 أمينه صلاح عيسى بوغيث

BA-0109 امينه محمد دويرى العنزى

BA-0109 أمينه ناصر داود الزامل

PL-0901 أمينه وليد صالح بوهادي

BA-0112 أنس جاسم على النجار

DP-0461 أنس راشد ناصر الخضر

PL-0901 أنس محمد راشد خالد

DP-0201 أنس منصور صباح العدواني

BA-0109 انصال عماد عبد اللطيف الضفيري

BA-0112 أنعام محمد خير عبدالله عبدالملك

BA-0502 انغام شاكر محمد حسين

DP-0210 أنفال أحمد باتل بن شوق

PL-0999 انفال ايوب عبدالرزاق البلوشى

DP-0304 انفال جابر دبيس الظفيري

PL-0846 أنفال ردنان مبارك الصلبي

BA-0102 أنفال سعود سعد العازمى

DP-0201 أنفال عايد عبد الله الرشيدي

BA-0112 أنفال عبد الله مصبح العازمى

BA-0115 أنفال عبدالله صحن المطيرى

DP-0212 أنفال عبدالله مرزوق العبدالله

DP-0203 أنفال علوش جهجاه المطيري

BA-0109 أنفال عويد فلاح العطيفه

BA-0116 أنفال فيصل أحمد الشمرى

DP-0421 أنفال فيصل جمعه النداف

DP-0212 أنفال محمد عزيران الحجيلان

DP-0210 أنفال مرشد مبارك الوسمى

DP-0208 انفال منيف جبر الظفيري

DP-0421 أنفال نايف عبدالمحسن الحربى

DP-0210 أنهار سعد محمد العازمي

DP-0210 انوار احمد جبران الجبران

BA-0102 أنوار أحمد محمد العازمى

DP-0201 أنوار احمد معارك الشمرى

BA-0502 أنوار بدر حمود الهليلى

DP-0210 أنوار جاسر محمد العازمى

BA-0104 أنوار جاسم رجعان العازمى

PL-0999 أنوار حمد سالم العجمى

BA-0102 أنوار خالد هرماس العازمى

DP-0311 أنوار خليل ابراهيم شمس الدين

BA-0104 أنوار سالم حماد العدوانى

DP-0212 أنوار سعد محمد العجمي

DP-0421 أنوار سعود ماجد المطيري

PL-2300 أنوار شهيل عبيد العدوانى

PL-0999 أنوار صالح عذال الصليلى

BA-0116 أنوار صلاح الدين عبد الكندرى

PL-0901 أنوار صلاح محمد العصفور

PL-0901 أنوار عبدالرزاق عبدال الرويشد

DP-0212 أنوار علي سالم الشختلي

BA-0504 انوار غانم مطر الشمري

PY-2351 انوار فؤاد عبد الله الحرز

BA-0115 أنوار فلاح غازى المطيرى

DP-0451 أنوار فهد عجمى الوردان الشمري

BA-0115 انوار مبارك سميليل العازمى

PL-0901 أنوار مبارك فهد العجمي

BA-0114 أنوار محمد فالح العازمي

DP-0208 أنوار مرشد محمد العازمي

DP-0201 أنوار مزيد فلاح المطيري

DP-0208 أنوار مسعد فواز العنزى

PL-2353 أنوار مشعان فرحان المياس

DP-0203 أنوار مشعل فيصل النجاده

BA-0114 أنوار مطلق طراخم العتيبى

BA-0114 أنوار مطلق عتيج العازمى

PL-0901 انوار مطلق فلاح العازمى

DP-0201 انوار ناصر صلبى العنزي

BA-0109 أنوار هادى حسن الشمري

BA-0112 أنوار وليد أحمد الكندري

DP-0203 أنيسه احمد حميد جمال

PL-2353 اوامر على حمد السليمانى

BA-0102 أوراد عبود ياسين سلامه

DP-0210 أوراد عياد حمود المطيرى

DP-0305 أوضاح حمود جلوى العنزى

DP-0212 اوضاح سالم حمود العجمي

DP-0207 آيات اسامه عباس القطان

DP-0208 آيات عبد الرحيم عيسى الصفار

PL-0999 آيات عبد الله حسين الصايغ

BA-0109 آيات ماجد محمد حسين

DP-0201 ايات مبارك خميس المطيرى

BA-0310 آية بدر ناصر الرشيدي

DP-0201 ايلاف سعد حمد السعد

PL-0846 ايلاف سلطان فرج العنزى

PL-2300 ايمان احمد خزعل صغير

DP-0212 ايمان اديب عيد العنزى

PL-0999 ايمان تركى زيد العدوانى

DP-0201 ايمان ثامر موسى الشمرى

PL-2353 ايمان حمد مطر السليماني

DP-0311 ايمان حمدان مفلح العنزي

BA-0114 ايمان خالد قاضى العازمى

DP-0501 ايمان داود سليمان اسماعيل

DP-0501 ايمان راهي فرحان الشمري

BA-0114 ايمان سعد عبد الله العبد الله

PL-2300 ايمان سعود جعفر البسام القحطانى

DP-0212 ايمان شافي حمد الشمري

BA-0114 ايمان صالح حبيب الظفيرى

DP-0203 ايمان عبد نعيثل زايد

DP-0201 ايمان علي خلف الشمري

BA-0115 ايمان غلاب مصلح الميمونى

DP-0212 ايمان فؤاد عبد الله عوض

BA-0116 ايمان فهد أحمد الأحمد

DP-0305 ايمان ماجد عبد الرحمن الخالدى

BA-0115 ايمان محسن حزام السعيدى

DP-0201 ايمان محمد حسن الفودري

BA-0104 ايمان محمد حسين العازمى

PL-0999 ايمان محمد عبدالله العتيبى

DP-0207 ايمان محمود صالح العبيدى

PL-0846 ايمان مطرب مبارك الماجدي

DP-0210 ايمان هليل مهدي العنزي

BA-0502 آيه احمد جاسم حسن

PL-2300 آيه بدر سعود العازمى

DP-0201 آيه حسين هادي العجمي

DP-0452 آيه خالد عبدالله على

PL-0853 آيه ماجد سفاح المطيرى

BA-0504 آيه محمد حجى العنزى

DP-0304 ايه نضال محمد الحلبى

BA-0465 أيوب أحمد على الكندرى

DP-0201 أيوب عبد الحميد عايد العنزى

DP-0402A أيوب عبيد مسفر المطيري

PL-1501 باتع متعب عجاب شمروخ عجاب

DP-0207 باتل حمد باتل الرشيدي

BA-0115 باتل مطلق باتل الرشيدى

BA-0115 بادي تميم بادي الدوسري

PL-0901 بادى عبدالله بادى العتيبى

DP-0201 باسل يوسف علي المطيري

PL-1599 باسم رجا الله مجبل الرشيدى

BA-0109 باشه عادل حمد الرشيدي

DP-0401 باقر عباس علي كرم محمد علي

DP-0201 بتله سعد مجبل المطيري

BA-0109 بتله سلامه مطلق البغيلي الرشيدي

BA-0115 بتله ظاهر غالى الظفيرى

DP-0212 بتله محمد سعود العازمى

DP-0212 بتول ابراهيم دحيم الرشيدي

PL-2300 بتول احمد خليل بشير

PL-19DD بتول أحمد عبد الغنى البزاز

DP-0201 بتول أيوب محمد السيد هاشم

DP-0212 بتول بدر محمد العطار

PL-0999 بتول بدر محمود دشتي

BA-0502 بتول جاسم دوحان غازى

PL-0901 بتول جاسم علي عبد العزيز

PL-0999 بتول جعفر حسين الشويكر

DP-0421 بتول جواد علي دشتي

PL-0999 بتول حمد محمد رزيق

PL-2300 بتول داود شعبان بهزاد

PL-0901 بتول سلمان علي الحرز

DP-0201 بتول صادق خليل بوحمد

BA-0114 بتول عباس اكبر ديناربر

DP-0210 بتول عبد الخضر محمد حسين

DP-0421 بتول علي مصطفى مراد

DP-0210 بتول محمد عبد الله العجمى

DP-0203 بتول محمد عطيه صغير

DP-0313 بتول ناصر خير الله الشمرى

DP-0501 بثينه ماطر عفاش العنزى

BA-0502 بثينه محسن راشد الماص

BA-0109 بخيته راشد حمد المرى

DP-0208 بخيته شافى منصور العجمي

DP-0403 بداح سالم حسن البداح

DP-0402A بداح سعود قليفص الهاجري

PL-2300 بداح عبدالله غزاى العتيبي

PL-1501 بداح عبدالله قلفيص الهاجرى

DP-0210 بداح عيد قليفص الهاجري

DP-0406A بداح فلاح بداح العازمي

BA-0106 بدر ابراهيم ارديعان العدواني

PL-1699 بدر أحمد صالح الشعيب

DP-0210 بدر أسامه محمد العبيد

PL-1599 بدر باسل عادل الصغير

DP-0212 بدر بشار بدر العمران

DP-0201 بدر جمال احمد الصالح

DP-0212 بدر حبيب بدر القلاف

DP-0210 بدر حسن عشوى المطيرى

PL-0901 بدر حسن عيد ذياب على

DP-0210 بدر حسين محمد حسين الكندرى

PL-1501 بدر حسين مطلق الغربه

DP-0208 بدر حمد زيد المنير

DP-0444 بدر حمود شبيب العازمى

DP-0311 بدر خالد احمد القطان

BA-0109 بدر خالد حمود الرشيدي

DP-0212 بدر خالد راشد الغريبه

DP-0212 بدر خالد شافي فرحان

DP-0405 بدر خالد شحاذه الظفيري

PL-0901 بدر خالد عبدالامير طه التميمى

PL-1699 بدر خالد محمد الخليفى

DP-0207 بدر خالد ناصر العبيد

DP-0411 بدر خميس عبدالله العازمى

DP-0212 بدر راكان حامد العجمى

BA-0114 بدر زيد قضيان الهاجري

PL-2300 بدر سالم العنزى

PL-1599 بدر سرور خالد وبرانالسيحان

DP-0401 بدر سعد فالح النويعم

PL-1599 بدر سعدون حميد الشمرى

PL-1501 بدر سعود غالي العازمي

PL-1699 بدر سعود فايز العتيبى

DP-0210 بدر سعيد سعد البريعصى

BA-0112 بدر سليمان بدر بن ناجى

PL-1699 بدر سند محمد جرى العجمى

PL-1699 بدر صالح عواض العازمى

DP-0432 بدر صالح محمد الهيلع

DP-0443 بدر صلاح جاسم الباطني

PL-1599 بدر صلاح فالح الفضلى

BA-0114 بدر عادل جمعان العازمى

DP-0402A بدر عايش عماش العازمى

DP-0210 بدر عبد الرحمن عوض العنزي

DP-0404 بدر عبد العزيز سعد العنزى

DP-0207 بدر عبد الله بدر العيدان

DP-0212 بدر عبد الله راشد المطيري

DP-0210 بدر عبد الله منسى الشمرى

DP-0207 بدر عبدالخضر درويش

DP-0412 بدر عبدالكريم سليما العيسى

DP-0462 بدر عبدالله شامخ الرشيدي

DP-0201 بدر عبدالله عبدالعز الثويني

DP-0210 بدر عبدالله عبدالعز الروضان

DP-0404 بدر عبدالله مشعان المشعان

PL-1599 بدر عبدالمجيد حبيب خليفه

DP-0444 بدر عبيد جاسر المطيري

PL-1501 بدر عبيد سمران المطيري

PL-0811 بدر عبيدالله ثارى الرشيدى

PL-0901 بدر على سعود العجمى

PL-1599 بدر غازي ناصر البرازي

DP-0432 بدر فارس ناصر العصيمي

BA-0115 بدر فالح هلال المطيرى

BA-0502 بدر فهد عبدالله العجمي

DP-0203 بدر فهد محمد العازمى

PL-1599 بدر فهد مناور المطيري

DP-0501 بدر فواز غصين الهاجري

DP-0406A بدر فياض شاجع العجمي

BA-0106 بدر فيصل عبد الرحمن المطيري

PL-0901 بدر فيصل مطلق الغريب

BC-0465 بدر فيصل معتوق العتيبى

BA-0114 بدر لافى سعد الرشيدى

PL-0842 بدر لافى فلاح العازمى

DP-0210 بدر ماجد بدر العتيبي

DP-0208 بدر مبارك بطاح المطيري

BA-0106 بدر متعب سلطان المطيري

DP-0212 بدر مثال حميدى الصانع

DP-0401 بدر مجول بجاد العتيبي

PL-0901 بدر محمد جلعود الهاجرى

DP-0404 بدر محمد خليفه العازمى

DP-0212 بدر محمد عبد الله العصيمي

DP-0411 بدر محمد غالي الهاجري

DP-0402A بدر محمد فهد الدوسرى

PL-0842 بدر مخلد فراج الكفيدى

PL-1501 بدر مخلف مزرم العنزى

PL-2300 بدر مرزوق هديب الشنفاء

PL-1501 بدر مشعى عايض الضفيرى

PL-2300 بدر نادر علي العتيبي

BA-0109 بدر ناصر زيد الرشيدى

DP-0201 بدر ناصر سعد العجمى

PL-1699 بدر ناصر صالح الرشيدي

DP-0461 بدر ناصر عايض المطيرى

PL-1501 بدر ناصر عبدالله ملامحمد

PL-1501 بدر ناصر محمد النيبارى

BC-0502 بدر ناصر هادى حمد

DP-0201 بدر ناصر هطيل العنزي

PL-1699 بدر نايف عايض الخالدى

BA-0114 بدر نقيمش حسن العنزى

BA-0114 بدر نواف خالد الزعبي

PL-0999 بدر نواف سالم الراشد

DP-0203 بدر نواف عبدالعزيز العنزى

BA-0106 بدر نواف محمد المطيري

BA-0114 بدر هديبان سليمان الرشيدي

DP-0201 بدر هزاع دهيليس المطيري

DP-0201 بدر هشام جعفر القطان

BA-0109 بدر وليد أحمد الوشمى

BA-0109 بدر يوسف مرزوق الظفيري

PL-0999 بدريه ايوب احمد ملك

BA-0502 بدريه باسم محمد الابراهيم

DP-0208 بدريه بدر حسين العجمى

BA-0112 بدريه بدر سعد العازمى

PL-0999 بدريه بندر ابو كريشه الراجحي

DP-0210 بدريه خالد سعود الدوسري

BA-0115 بدريه خالد سعود المتلقم

PL-2300 بدريه خلف ثقيل جلوى

DP-0210 بدريه خليفه مبارك القراوى

DP-0212 بدريه صياح ضحوى العنزى

PL-0811 بدريه فاضل احمد الحساوى

BA-0112 بدريه فهد مبارك العجمى

DP-0201 بدريه مبارك محمد الحمدان

DP-0311 بدريه ناهض راشد المسعودى

DP-0451 بدور بادى عيد الهرشانى

BA-0104 بدور بداى مسلم الرشيدى

DP-0210 بدور جمال عباس الشطي

DP-0203 بدور حايف بدر الفضلى

DP-0210 بدور سعد محمد العازمي

BA-0104 بدور طلال سعد العازمى

DP-0421 بدور علي ضيف الله عبدالله السعيد

DP-0210 بدور علي قاعد الشمري

PL-0999 بدور على يعقوب درباس

PL-0999 بدور عيسى غالب البصيرى

DP-0210 بدور فايز عويد العنزي

BA-0114 بدور فهد مناور العازمي

BA-0102 بدور مانع فهد العجمي

PL-0999 بدور محمد راشد الهاجرى

DP-0455 بدور مخلد عبيد الشمري

DP-0201 بدور مساعد مرزوق العازمي

BA-0102 بدور مصلط حسين المطيري

BA-0109 بدور مهدى جعفر الصفار

DP-0203 بدور ناصر بدر المويزري

BA-0115 بدور ناصر ثلاب الهاجرى

DP-0212 بدور وهبي جاسم الجدادي

DP-0422 براء تركى الحميدى العتيبي

DP-0212 براك احمد خلف الفرحان

DP-0212 براك خالد ابراهيم الشايجى

DP-0444 براك خالد براك ماجد

DP-0210 براك عبد الله يعقوب حسين

BA-0109 براك عبد المحسن احمد الراشد

PL-1501 براك فوزى عبدالعزيز بن عيسى

PL-0842 براك مجبل براك العازمى

BA-0112 براك محمد بارز جدران

PL-1501 براك مسفر محمد القحطاني

PL-1501 براك مطلق محمد الرشيدي

PL-1599 براك هانى عطا الله الشمرى

PL-2353 برجس احمد عبدالله الحسينى

BA-0106 برجس محمد عبدالله الراجحي

DP-0203 بزه ناصر زامل خضر

PL-1699 بسام يوسف عبد الله الختلان

DP-0455 بسمه جمال حمد الفضلي

DP-0311 بسمه روضان دحل الضفيري

DP-0203 بسمه سالم محمد الهاملي

PL-2300 بسمه علي صياح الرشيدي

DP-0210 بسمه ماجد هانى عبد الرزاق

PL-2300 بشائر رازن فهد العتيبي

BA-0114 بشائر سفاح سلمان المطيرى

DP-0210 بشار سليمان خنيفس العنترى

BA-0114 بشار علي جلوي العنزي

DP-0305 بشاره ناصر على البشاره

DP-0210 بشاير أحمد على نافل الهبيده

PL-19DD بشاير بجاد مونس العتيبى

DP-0201 بشاير بعاج مرزوق الرشيدى

PL-2300 بشاير حمد خالص الهاجري

BA-0114 بشاير حمد عطا الله العنزي

DP-0203 بشاير حمود صالح العازمى

BA-0112 بشاير حمود محمد العازمى

DP-0203 بشاير خالد سعود الشمرى

BA-0114 بشاير راشد بطيحان العازمى

PL-0999 بشاير راشد حربي مبارك

BA-0116 بشاير ردن مخرب الدويش

DP-0203 بشاير سالم سعد العنزى

PL-0846 بشاير سعد شبيب العازمى

DP-0210 بشاير سعيد يحيي الرشيدى

DP-0452 بشاير عبد العزيز العبوه

DP-0212 بشاير عبد الله فلاح الرشيدى

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