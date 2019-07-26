أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب امس قبول 16101 طالب وطالبة للعام الدراسي 2019-2020. وقالت عميد القبول والتسجيل بالهيئة د. رباح النجادة في تصريح صحافي أنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات والذين يعاملون معاملة الكويتي وأبناء الشهداء والأسرى ممن تنطبق عليهم شروط القبول للفصل الدراسي الأول.
وأضافت النجادة انه تم قبول 9473 طالبا وطالبة في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة للعام الدراسي في الفصل الأول فيما تم قبول 6628 طالبا وطالبة في الفصل الدراسي الثاني. وأشارت الى قبول 769 طالبا وطالبة من غير الكويتيين بحسب المقاعد الشاغرة في كليات الهيئة.
وأوضحت أن الطلبة المقبولين وزعوا حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على خمس كليات هي التربية الأساسية والدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية والعلوم الصحية والتمريض اضافة الى قطاع التدريب في جميع معاهده ودوراته التدريبية.
وأفادت النجادة أنه سيتم الاعلان عن أسماء المقبولين في تخصص أمن وسلامة بعد الانتهاء من استكمال اجراءات قبولهم. وأضافت ان الطلبة المقبولين بالهيئة يمثلون شرائح طلابية مختلفة ومن حملة الشهادات الحديثة والقديمة الحاصلين على الاجازات الدراسية لافتة الى أنه سيتم استكمال اجراءات قبول طلبة المنح الدراسية في الفصل الدراسي الثاني لاحقا.
وشددت على ضرورة قيام الطلبة المقبولين بالدخول على صفحة الهيئة الالكترونية لمعرفة المواعيد الاخرى الضرورية المتعلقة بقبولهم وتسجيلهم وجداولهم الدراسية الى جانب الحرص على الدخول على برنامج المرشد الالكتروني على موقع الهيئة. DP-0212 ابتسام راشد طالب المرى
PL-0901 ابتسام عبد العزيز تركي رحيل
DP-0212 ابتسام عبدالله تركي المطيري
DP-0203 ابتسام مسلم عطيه بريك
DP-0212 أبتسام مفلح صالح العنزى
DP-0501 ابتهال أحمد جابر الشمرى
BA-0115 ابتهال بندر مخلد المطيري
PL-2300 ابرار جابر على لا هوم
PL-2353 ابرار حسين علي الحربي
DP-0203 أبرار خالد فرحان مبارك
BA-0102 أبرار عادل حميد العازمي
DP-0201 ابرار عجاج مناور العنزى
DP-0203 ابرار عطا الله سرحان خلف
BA-0105 ابرار عمران حسن رضائى
BA-0114 أبرار عويد عشوى العلاطى
BA-0115 ابرار كريم محمد جاسم
DP-0207 ابرار محمد ابراهيم الخزعلي
PL-2353 ابرار محمد جديع العجمى
PL-0846 ابرار ناجى ناصر بورشيد
DP-0208 ابرار ناصر حمد العجمى
PL-1501 إبراهيم أحمد محمد محمد
DP-0443 ابراهيم اركان منصور المناصير
BA-0114 ابراهيم بدر ابراهيم العتيبي
BA-0115 ابراهيم بدر عبدالله القطامي
PL-1699 ابراهيم جابر لافى الجلاوى
PL-2353 ابراهيم حامد ماطر العنزى
DP-0212 ابراهيم حسين محمد محمد
BA-0109 ابراهيم خالد ابراهيم العتيبى
DP-0212 ابراهيم خالد محمد البطي
PL-1699 ابراهيم خلف هذال العازمي
BA-0109 ابراهيم دخيل الله الرشيدى
BA-0115 ابراهيم زعل عزاره سحلان
DP-0208 ابراهيم سالم ابراهيم موسي
DP-0313 ابراهيم سعد حسن فرج
PL-1699 ابراهيم سعد سند الشطى
PL-1699 ابراهيم سليمان قبلان الغريبه
DP-0201 ابراهيم صالح عبد الله السبيعي
DP-0207 ابراهيم صلاح خليل ابراه على
DP-0462 ابراهيم طلال ابراهيم الفيلكاوى
DP-0412 ابراهيم عادل ابراهيم التركى
DP-0201 ابراهيم عادل ابراهيم الرباح
DP-0212 ابراهيم عبد الرحمن ابرا اليونس
BA-0310 ابراهيم عبد الجمعان
DP-0212 ابراهيم عبد الله راشد الهطلاني
DP-0412 ابراهيم عبد الله شرار العصيمى
DP-0212 ابراهيم عبد الله الشمري
DP-0208 ابراهيم عبد الله يوسف العامر
PL-1501 ابراهيم عبدالرحمن حامد المشيعيب
PL-0999 ابراهيم عبدالملك شريف الصديقى
PL-1699 ابراهيم عدنان محمد المسباح
DP-0405 ابراهيم علي ابراهيم علي
BA-0114 ابراهيم علي دخيل الخرينج
PL-1699 ابراهيم غصين هادى الدوسرى
PL-1699 ابراهيم فارس مريف الحريجى
DP-0203 ابراهيم فالح عبد المحسن المصيليت
PL-2356 ابراهيم فهد رباح الرشيدى
DP-0203 ابراهيم فهد عبد الوهاب الوقيان
DP-0412 ابراهيم فواز لافى الديحانى
DP-0212 ابراهيم فيصل مرزوق عبدالله
BA-0114 ابراهيم لافى سعد العازمى
DP-0501 ابراهيم مبارك راجح العبد الله
PL-1501 ابراهيم محمد خرصان العجمى
BA-0114 ابراهيم محمد دخيل الخرينج
BA-0106 ابراهيم مساعد زعال الظفيري
BA-0112 ابراهيم مسلم ابراهيم البطحاني
DP-0212 ابراهيم معيجل ابراهيم الظفيرى
DP-0212 ابراهيم ناصر سالم العجمي
PL-0901 ابراهيم نورى محمد النورى
DP-0501 ابراهيم يوسف جار الله الشريفي
BA-0502 ابوالحسن سالم حبيب
BA-0114 ابوالهيل حسين شهاب الزهيري
BA-0109 أبيار علي حسين الدوخي
DP-0305 اثير انور فواز العنزى
DP-0212 أثير فواز غازى المطيرى
DP-0461 اجيمي عبد المحسن الجاسم
PL-0901 احسان نعمان سفاح البذالي
PL-0853 أحلام حاضر خليف العنزي
PL-0999 احلام سامي مليح العازمي
PL-2353 احلام سعد عواد العنزي
BA-0115 أحلام منصور جدعان الراجحى
DP-0203 أحلام منيف نويفع الرشيدي
BA-0114 أحمد ابراهيم أحمد الحسينان
PL-0999 احمد ابراهيم عبدالله العنزى
DP-0210 احمد اديب احمد الشريده
PL-1599 أحمد اسماعيل حيدر مراد
PL-0901 احمد باسم موسى الدرويش
PL-1699 احمد بدر احمد الجيران
PL-1699 احمد بدر على ابراهيم
DP-0208 احمد بدر فرج سعيد
PL-2356 أحمد بدر مرجى المطيرى
BA-0115 أحمد بسام عيد العبهول
BA-0114 احمد بندر شريده المطيري
PL-19DC احمد تركى سعود العنزى
DP-0313 احمد تريحيب فرحان الرشيدى
PL-2300 أحمد جابر براك الظفيري
DP-0207 أحمد جابر حمدان الديحاني
PL-0901 أحمد جاسم على المستكى
PL-1699 أحمد جريس ناصر العازمى
BA-0106 احمد جعيلان مرزوق الرشيدى
BA-0310 احمد جمال عبدالله ال عمر
PL-1599 أحمد جمال فهد العبيد
DP-0501 احمد حامد حمود المطيرى
BA-0106 أحمد حامد معتق الضعينه
DP-0210 أحمد حسن أحمد بوجباره
PL-1501 احمد حسن صالح احمد بولند
DP-0412 احمد حسن مصطفى باقر
DP-0208 أحمد حسين صالح الشخص
DP-0201 احمد حمد احمد المراقي
PL-0811 احمد حمد عبد الله الدوخى
DP-0452 أحمد حمد عبد الله الغريب
DP-0431 أحمد حمد فرحان الغريب
BA-0106 أحمد حمد ليلى السعيدى
DP-0455 احمد حمد مهنا المهنا
PL-1699 احمد حمود عالى المطيرى
DP-0404 احمد حمود عايد الفضلي
PL-2300 احمد حموده السيد قرقش
DP-0423 احمد خالد احمد الشمري
PL-0999 أحمد خالد عبيد العتيبى
DP-0305 احمد خالد محمد الشمرى
BA-0310 احمد خالد محمد المهنا
PL-2300 احمد خالد مصلط السند
PL-0842 أحمد خالد مفلح المرشاد
DP-0443 احمد خالد يوسف الهولى
PL-2356 احمد خلف جعيثن الشمرى
BA-0504 أحمد خلف حسين حسين
PL-1599 احمد راشد مران الحربى
DP-0461 احمد روضان سبع الشمرى
PL-2300 احمد رياض احمد الصايغ
PL-0901 احمد زويد حميد العازمي
DP-0406A أحمد سالم جدعان العازمى
DP-0304 احمد سالم حمود الطشه
PL-1501 أحمد سالم يوسف حسين
PL-0901 احمد سعود خالد السبيعى
DP-0201 أحمد سعيد على النعماني
DP-0201 أحمد سعيد عيسى صالح السعيد
BA-0502 أحمد سليم مزعل محمد
BA-0114 أحمد سليمان عبدالرزا الخالدي
PL-0842 احمد صالح سالم الشمرى
DP-0305 احمد صالح عيسى الناجم
BA-0112 أحمد صالح نعمه الشمري
DP-0203 أحمد صايد محمد الرشيدى
PL-0901 أحمد صقر جهاد الهاجري
PL-2300 أحمد صلاح سالمين باحمدان
DP-0207 أحمد صلاح عبد الله يوسف
DP-0404 أحمد صلاح نايف الهاجرى
DP-0401 احمد ضيف الله مرزوق الشويب
DP-0201 أحمد طارق احمد المعينى
DP-0421 أحمد طارق علي الحداد
DP-0412 أحمد طلال احمد الجعفر
DP-0207 احمد طلال احمد الحمادي
DP-0444 احمد طلال علي خلف
DP-0203 أحمد طلال عماش العازمي
DP-0461 أحمد طلال محمد العتيبى
DP-0313 احمد طوارى حمود الشمري
PL-2300 احمد عامر علي البوسعيدي
DP-0212 أحمد عايد السالم
PL-1699 احمد عايد محمد العنزي
BA-0106 أحمد عبد الحميد عبد على
DP-0212 أحمد عبد الرحمن أحمد العمار
DP-0201 أحمد عبد العزيز ابرا الفواز
DP-0201 أحمد عبد العزيز مبار الحربى
DP-0444 أحمد عبد العزيز معجو العنزى
DP-0431 أحمد عبد اللطيف عبد الفضلي
DP-0201 أحمد عبد الله أحمد الشطي
BA-0106 أحمد عبد الله أحمد الفارسى
PL-1501 احمد عبد الله على عبد الرحمن
DP-0210 أحمد عبدالامير حسين الصايغ
DP-0207 احمد عبدالباسط محمد الجلاب
DP-0203 احمد عبدالحميد ياسين القطان
BA-0114 احمد عبدالرحمن مبارك النوبى
PL-0901 احمد عبدالعزيز احمد العمار
PL-0811 احمد عبدالعزيز احمد الوشمى
DP-0443 احمد عبدالعزيز سعود العنزي
PL-0842 احمد عبداللطيف احمد العبدالرزاق
BA-0136 احمد عبداللطيف شخير روضان
BA-0115 احمد عبدالله بريجان الحيص
PL-2300 احمد عبدالله حفر الجميلى
PL-0842 احمد عبدالله خضير شن الاصفر
PL-1501 احمد عبدالله عبدالها الحسينى
PL-2353 احمد عبدالله محمد الحمادي
PL-1501 احمد عبدالله محمد الخارجى
PL-1699 احمد عبدالله محمد الخنفور
BA-0310 احمد عبدالمحسن احمد العلى
PL-1699 احمد عبدالوهاب حسن الحبابي
DP-0412 أحمد عبيد حمود المطيري
DP-0452 أحمد عدنان حسين ميرزا حسن
DP-0201 احمد عقاب عبدالمحسن صطام
BA-0112 احمد عقيل ناصر العنزى
DP-0207 احمد علي ابراهيم الحبابي
DP-0421 أحمد على احمد الفواز
PL-0999 أحمد علي احمد المسباح
DP-0431 أحمد علي سالم الرومي
DP-0462 احمد علي عبدالرسول القطان
PL-2300 احمد عيد خليف مهاوش
BA-0504 احمد عيد زهيان الظفيري
DP-0433 أحمد عيد محمد العازمى
PL-2353 أحمد غنيم خلف الرشيدي
DP-0455 أحمد فراج دويبي المطيري
DP-0201 أحمد فضل عبد الله الفضل
DP-0501 احمد فضي ظاهر الرشيدي
PL-2300 أحمد فضي ويش العازمي
PL-2300 أحمد فهاد طرقى الظفيرى
PL-1699 أحمد فهد ابريم العازمي
PL-0811 احمد فهد بندر الدويش
BA-0106 أحمد فهد ثروي الظفيري
BA-0112 أحمد فهد عبد الرحيم الفودرى
DP-0212 أحمد فهد مرضي الرشيدي
DP-0208 أحمد فهيد عايض المطيري
PL-0842 أحمد فهيد فالح العازمى
BA-0114 أحمد فيحان ساير المطيري
PL-1501 احمد فيصل على شمس الدين
BA-0112 احمد قايد نايف الرشيدى
BA-0502 احمد كمال خضر
PL-1699 احمد كمعان منصور العازمى
BA-0115 احمد لافى حمد الهاجري
DP-0404 أحمد ماجد حمود المطيرى
BA-0114 احمد ماضى حران عجيل
PL-1599 احمد مانع متعب الديحانى
DP-0452 احمد ماهر موسى الاحمد
PL-1501 احمد مبارك ابراهيم العزران
DP-0201 احمد متعب طلال المطيري
DP-0201 أحمد مجيد حسن القلاف
DP-0201 أحمد مجيد فالح الرشيد
PL-2300 احمد محسن وبدان شاهرالشمرى
DP-0501 احمد محمد ثوينى العنزى
DP-0462 أحمد محمد حاجي محمد
DP-0461 أحمد محمد حسن الحربي
BA-0106 احمد محمد حمدان الضفيرى
BA-0109 احمد محمد حمود الرشيدي
PL-0811 احمد محمد حميد العنزى
DP-0501 أحمد محمد سالم مصلح العبد
BA-0115 أحمد محمد سلمان الشعيب
PL-0901 أحمد محمد عبدالله العتيبى
PL-1699 احمد محمد عبيد على
PL-2353 أحمد محمد علي المطيري
BA-0114 احمد محمد فهيد الخرينج
DP-0411 احمد محمد منجل الخالدى
DP-0311 أحمد محمد ناجي حمادي
DP-0201 احمد محمود أحمد الفودري
DP-0405 احمد محيا عمر الرشيدى
DP-0212 أحمد مزيد عبدالله مرشد
BA-0115 احمد مسعود خميس المطيرى
PL-2353 احمد مطلق حمود الخرينج
DP-0406A احمد مطلق رجا العازمى
PL-1599 احمد مطلق مبارك الرويعى
DP-0201 أحمد مطلق معجول العازمى
DP-0412 احمد مطيلج محمد العنزى
DP-0210 احمد معدى مصلح الرشيدى
PL-19DC احمد مفلح فقعان العازمى
DP-0501 احمد ممدوح مختار خطابى
PL-1599 احمد مناحى سليمان الدوسرى
BA-0114 أحمد مناور محمد العتيبى
BA-0502 احمد منصور قاعد العتيبى
BA-0502 أحمد مهدى فلاح عبود
BA-0465 احمد موسى حسين الشمرى
BA-0109 احمد موسى عبدالله الحوشان
BA-0115 احمد ناجي ضاحي الفضلي
BA-0106 أحمد ناصر زيد المقهوى
DP-0433 احمد ناصر محمد المطيري
BA-0114 أحمد نافل حواس الشمرى
PL-0999 أحمد نايف حمود الرويعي
DP-0212 أحمد نصار قناص الخصيلي
DP-0431 أحمد نواف ضحوي المطيري
BA-0109 أحمد نواف طريخم الصليلى
PL-1699 أحمد نواف عبد الله بو ظهير
PL-1501 أحمد نواف عوض العتيبي
DP-0452 أحمد نواف محمد الشايجى
DP-0402A احمد هادي عايض العجمي
DP-0212 احمد هلال فهد الديحانى
PL-2300 احمد هليل لازم فرحان
DP-0210 أحمد هيف راشد الصغير
PL-2300 احمد يحيى منصر سعيد
PL-0901 احمد يوسف احمد المهيني
PL-1501 أحمد يوسف عباس حسين
DP-0212 ادريس عبد الله يوسف حاجي
BA-0115 آدم جواد كاظم جاسم
DP-0501 ارتفاع سليمان سلامه الجميلى
PL-2300 أروى حامد يوسف طالب
BA-0116 أروى سامي سلامه العنزي
BA-0112 أروى عبد العزيز سعود العازمى
PL-2353 أروى عبد الله سعود العازمى
DP-0212 أروى عويد عايد العنزي
BA-0105 اروى محمد عبدالله المجيدل
PL-2353 أروى محمد على الكندرى
DP-0203 أرياف أحمد حماد العازمي
DP-0210 أرياف فلاح سعد العازمى
PL-2300 اريام عبد الله شبيب الهرف
DP-0203 أريام عبدالرحمن علي سويلم العازمي
BA-0105 أريام مشعل عبد الله الحشار
PL-0846 أريام ناصر معيبر الظفيري
BA-0114 أريام ياسر بندر العتيبى
PL-0999 أريج أحمد عبد الهادى الخالدى
DP-0203 أريج رجعان فلاح العازمي
DP-0210 أريج سعد فلاح غريب
DP-0201 اريج صياح سعد العجمى
DP-0451 اريج عادل غايب العازمى
DP-0212 اريج عبيد ضاحى حمود
PL-2353 أريج عبيد مذكر العجمى
BA-0109 أريج فيصل سعد السالم
BA-0112 أريج محسن سعود الدوسرى
PL-2353 اريج ناصر نهار سريع
DP-0212 أريج نبيل حيدر الخليفه
DP-0208 أريج نهار عبد الله المطيري
DP-0451 أريج هادي مانع العجمي
BA-0102 أريج يوسف قطيم المطيري
BA-0310 ازهار محمد فاضل بوعباس
DP-0210 أزهار مصلف ضحوى الشمري
PL-1699 اسامه بندر محمد الرشيدي
BA-0109 أسامه حماد حمد العازمي
BA-0136 اسامه سعود عفيف الشمري
PL-1599 اسامه عيد ضحوى الشمرى
DP-0208 أسامه فهد عوض الشمرى
DP-0212 أسامه فيصل زامل خضر
DP-0212 أسامه لزام عجيل الظفيرى
DP-0403 اسامه محمد العجمي
BA-0114 أسامه محمد فنيطل الديحاني
DP-0411 أسامه محمد مطر المطيري
BA-0114 أسامه مناحي محسن المطيري
BA-0115 اسامه هملان عبد الله العجمى
DP-0201 أسامه يوسف يعقوب الفرحان
BA-0105 استبرق خلف ثامر الشمري
DP-0201 استبرق طلال سليمان الكوح
PL-0999 استقلال سعود مبارك البذالى
PL-2300 اسحاق أيوب يوسف حجي محمد
PL-2353 اسراء جاسم عبدالكريم فتحالله
PL-0999 اسراء حمد ماضي العازمي
BA-0116 أسراء خالد عبدالله شعيب
PL-0842 اسراء زكريا مصباح روبي
DP-0451 اسراء سالم مجبل العجيرب
BA-0114 اسراء سعد عبد الله العجمى
DP-0212 اسراء صبري محمد مسفر
BA-0102 اسراء عباس خالد الديحانى
DP-0212 اسراء عبد الله حسين صالح
DP-0311 اسراء محمود صدقى العبيد
BA-0104 اسرار ابراهيم صنيتان المطيري
DP-0208 اسرار ابراهيم عبد الح العطوان
BA-0114 أسرار بدر حمد العازمى
PL-0846 أسرار شلال بليبيص هويدي
BA-0112 اسرار علي منسي الدلماني
BA-0115 أسرار فلاح مطلق المطيري
BA-0109 اسماء احمد حميد الرشيدى
DP-0212 اسماء احمد عبدالله الكندرى
BA-0109 أسماء بدر سالم مرزوق
BA-0102 اسماء بدر محمد الحربى
BA-0112 أسماء تركى عوض شبيب
BA-0104 اسماء حامد حبيب الحمادي
BA-0114 أسماء حامد زيد العازمي
PL-0999 أسماء حسن دهيس المطيري
DP-0212 أسماء حسن علي الكندري
PL-2353 اسماء حمد عبدالهادى المرى
BA-0116 اسماء خالد على القبندى
DP-0201 اسماء دغش مناحى المطيرى
DP-0212 اسماء ذياب عقله العنزى
PL-2300 أسماء رفعان مناحي العجمي
PL-0846 اسماء رومى مطر الرومى
DP-0203 أسماء سالم سلطان العجمى
PL-2353 أسماء ساير فلاح الدرزى
BA-0116 أسماء سعد ابراهيم الفيلكاوي
BA-0115 أسماء سعد فهيد الضفيرى
PL-0999 اسماء سعود عوض الديحانى
BA-0114 أسماء سلطان مزيد المطيري
DP-0210 اسماء سليمان غزاى الحربى
DP-0455 اسماء شاكر محمود محمد
BA-0102 اسماء صالح خلف السعيدي
BC-0502 اسماء صباح غثوانغدير العنزى
BA-0114 اسماء عايد حماد العازمى
DP-0313 اسماء عايد مجبل العنزى
DP-0207 أسماء عبد الرزاق طعمه الشمرى
DP-0210 أسماء عبد العزيز شملا الضفيري
BA-0109 أسماء عبد الله بجاد الرشيدي
BA-0310 اسماء عبدالرحمن محمد المطيري
BA-0104 أسماء عبدالله خلف السليمانى
DP-0421 اسماء عبدالله محمد العجمى
PL-0846 اسماء عدنان دريول الشمرى
DP-0421 اسماء عصام سالم عبدالهادي
PL-0999 اسماء على حسين الفيلكاوي
DP-0201 أسماء على طه على
DP-0203 اسماء على غدير عياد
PL-0901 اسماء على محمد البلوشى
BA-0114 اسماء عيد صالح البرازي
DP-0452 أسماء غايد محمد الخالدي
DP-0203 أسماء غنيم عبد الله المطيري
DP-0305 أسماء فارس مطر الشمرى
BA-0102 أسماء فالح عبد الرحمن العبودى
BA-0109 أسماء فالح عوض عوينان
BA-0102 أسماء فيحان أحمد الفيحان
BA-0116 أسماء مبارك سالم الملعبي
DP-0201 أسماء متعب صالح مجبل
DP-0203 أسماء مجبل راضي العازمي
BA-0114 اسماء محسن ماضي العجمي
BA-0116 أسماء محمد براك البريكى
BA-0112 اسماء محمد حمود الطوارى
DP-0207 أسماء محمد حمود الهرشانى
BA-0116 أسماء محمد سالم عامر
PL-0853 أسماء محمد فلاح الهاجرى
DP-0452 أسماء محمد نادر العجمي
BA-0504 أسماء مشاري عواد برمان
BA-0105 أسماء مشعل خليفه الجويسرى
DP-0201 اسماء مصلح مرضى الضفيرى
BA-0112 أسماء مطلق سلطان الرشيدي
DP-0208 أسماء منصور الحميدى المطيرات
BA-0114 أسماء منصور حماد الشامرى
DP-0501 أسماء منصور لافى النجدى
DP-0201 أسماء ناصر شجاع أبو رميه
DP-0201 أسماء هشام ناصر الفريج
DP-0210 أسماء يوسف ابراهيم العبيدلى
BA-0106 اسماعيل ابراهيم اسماعيل العباسى
PL-1501 اسماعيل ثارى سعود الرشيدى
BA-0112 اسماعيل جاسم محمد فيلكاوى
BA-0115 آسيا خالد فهيد العجمى
BA-0102 اسيا على وناس روضان
PL-0901 اسيا فاضل مهدى الموسوى
PL-2300 أسيل أحمد عوض العازمى
BA-0116 أسيل ثامر حمد القصار
PL-0999 أسيل سالم العجيرب
DP-0305 أسيل سعدون مطلق الرشيدى
DP-0210 اسيل سعود فراج الجويسرى
BA-0105 أسيل سعود يوسف الهاجرى
DP-0201 أسيل صلاح محمد العصفور
BA-0504 أسيل عبد العزيز ضيف الرشيدي
BA-0136 أسيل عبدالكريم عايض العازمى
BA-0102 أسيل علي حسين العنزي
PL-0999 أسيل عماد احمد المريفع
DP-0210 أسيل عوض راشد الرشيدى
PL-0999 اسيل غازى تركى الهاجرى
DP-0304 أسيل فهد عقاب المطيري
DP-0210 أسيل محمد سعود الرشيدي
PY-2351 أسيل محمود عبدالله حمود العنزي
PL-0999 اسيل مشعل خالد العجمي
BA-0104 أسيل مشعل راشد الحضينه
PL-2300 اسيل مليح سند الحربى
DP-0452 أسيل نواف العنزي
DP-0203 أشواق بدر محسن العنزى
DP-0203 أشواق جعيثن هداج المطيري
PY-2351 اشواق خالد احمد عبدالشيخ
PL-0846 أشواق عبدالله ثاني الرشيدي
BA-0114 أشواق محسن صياح العازمى
BA-0115 أصايل أحمد مبارك العجمي
DP-0305 أصايل بدر ناصر المطيري
DP-0203 أصايل محمد خليفه المريخي
DP-0212 أصايل مضحي فهيد الرشيدي
BA-0116 اصايل معاون عبدالله الشلاش
PL-0846 اصايل نواف مهلى الدرعه
DP-0212 أصيله صلاح محمود النبهان
BA-0109 أعياد احمد عبدالله بوشهري
BA-0114 أفراح أحمد محمد الوطري
PL-0846 افراح حزام جاسم الشمرى
DP-0203 أفراح زيد هزاع العازمى
BA-0114 أفراح سعود نوار مشين العازمى
BA-0116 افراح عاطف صالح الشهاب
PL-0853 افراح عايد سالم العازمى
BA-0104 أفراح لافي مبارك العازمي
PL-0999 أفراح مجبل خلف الحربي
DP-0203 افراح مجبل مجبل العازمى
PL-2300 افراح مجيد سليمان قرين
PL-2300 افراح محمد مانع المطيرى
PL-0846 افراح محمد نهار العجمي
DP-0210 افراح مشعل هلال العتيبي
DP-0311 أفراح منور دغيم حذيفان
DP-0212 أفراح نشمى عوض المطيرى
BA-0104 أفراح يوسف ذياب العازمى
DP-0203 أفنان خالد فهاد العجمى
DP-0207 أفنان خالد نهير العنزى
DP-0212 افنان عبد الله راشد المطيري
BA-0114 أفنان عبدالله عبدالام جاسم
DP-0210 الاء بطاح مطلق المطيرى
BA-0102 الاء حمود سيف الدين
BA-0116 آلاء خالد ماجد سيد ياسين
DP-0203 آلاء طارق زيد الشايجى
DP-0452 آلاء عبد الناصر احمد الطاهر
PL-2300 آلاء عبدالرحمن كريف
BA-0115 آلاء عبيد سعد الرشيدي
DP-0501 آلاء على احمد الكندرى
DP-0421 آلاء عيسى عبد الله فرج عبدالله
DP-0210 آلاء فلاح محمد مسفر
DP-0305 الاء متعب نايف المطيرى
DP-0212 آلاء محمد عبدالله المطيري
PL-0999 الاء مشعل حسين جمعه
DP-0455 آلاء يحيى جاسم التركمانى
DP-0305 البتول امجد عبدالجبار حسن
DP-0305 البتول حسين جاسم خليفه
PL-2353 البتول حسين ناصر العجمى
DP-0212 البدور احمد فهد الزيد
BA-0105 البندرى بدر رمضان العنزى
BA-0104 البندرى حمد ناصر العجمى
BA-0115 البندرى راشد وثير العازمى
PL-2300 البندرى عبدالله محمد العجمى
DP-0212 البندري علي حمود المطيري
PL-0846 البندرى على عبد الله الشمرى
DP-0304 البندرى غضبان متعب الشمرى
DP-0452 البندرى فارس هادى العنزى
BA-0102 البندري فهد لفته الظفيري
PL-2300 البندرى محمد عبد الله القحطانى
PL-0999 البندرى مرزوق عبدالله الفويطر
DP-0212 البندرى مسعود عبد الله القحطانى
BA-0114 البندري مشعل لافي الدويله
DP-0212 البندري مشعل متعب الهذال
BA-0104 البندرى ناصر محمد الحربى
BA-0114 البندري نواف منيف المطيري
PL-0999 البندري هويدي فالح الرشيدي
BA-0102 البيداء احمد محمد الماجدى
BA-0116 الجادل عبدالله محمد العجمي
DP-0207 الجازي أحمد عجاج العتيبي
DP-0501 الجازى احمد عناد الهيفى
PL-0999 الجازى بدر تركى المطيرى
DP-0212 الجازي حسن عايد العنزى
DP-0311 الجازى حسين منصور الدوسرى
DP-0207 الجازي خالد دغش المطيري
DP-0452 الجازى راشد سالم المطيري
BA-0104 الجازى سالم دخيل الله الهاجري
BA-0104 الجازى سعود عبيد الحربى
BA-0112 الجازى طالب شباب الدوسرى
DP-0313 الجازى عارف ضارى العنزى
DP-0212 الجازي عبد الله مبارك الحسيني
BA-0116 الجازي علي نهار المطيرى
DP-0452 الجازي غازي مسلم العتيبي
PL-2353 الجازى فلاح عبدالله العجمى
DP-0210 الجازى فهد عايض العجمى
BA-0102 الجازى مبرك يوسف العازمى
BA-0105 الجازي محمد غانم الوادي
PL-2300 الجازي محمد مبارك حمد
PL-2300 الجازى مطلق الهيلم المطيرى
DP-0304 الجازي مطلق هايس المطيري
DP-0201 الجازى معيض عوض الرشيدى
BA-0115 الجازى ناصر حسن العجمى
PL-0901 الجازي نضال حسين العبدالرحمن
BA-0502 الجوري عوض فلاح العنزي
BA-0116 الجورى فهيد فالح العجمى
DP-0212 الجوهرة محمد نادي الظفيري
DP-0210 الجوهره سعود بهلول الضفيري
DP-0203 الجوهره عبد الرزاق مترو العنزى
BA-0112 الجوهره علي مفلح ارطام العجمي
DP-0305 الجوهره فالح عواض العنزي
DP-0311 الجوهره فلاح سعود المطيري
PL-2356 الحميدى سعد الحميدى العجمى
BA-0105 الدانه جمال بندر الظفيرى
BA-0105 الدانه سلطان سهو المطيري
BA-0114 الدانه سلطان علي المرى
PL-2353 الدانه ناصر علي العجمي
BA-0114 الدانه يوسف خلف العنزى
DP-0501 الرباب حسين ناصر سيف
DP-0212 الريان محمد يوسف شبكوه
DP-0208 الريم عادل أسد عبدالرسول
BA-0109 الريم فهد عبد اللطيف بورسلى
BA-0109 الزهراء فؤاد كريم جنديل
BA-0112 الزين احمد بندر عبدالله
BA-0104 الزين راشد عوض المطيرى
PL-0999 الزين ناصر حسن شريكه الرشيدى
BA-0112 السعود مزعل سعود السعيد
BA-0109 الشقحه بدير مطلق الماجدى
DP-0210 الشقحه نصار فهاد العجمى
DP-0311 الشقحه نهار نجم سرحان
PL-0999 الشوق جاسم محمد الفودرى
DP-0212 الشيماء عيد غنيم الشمري
PL-0999 الصقر ثامر عبدالرحمن الخالدى
PL-0999 الصنوت مساعد هليل الحربى
PL-0999 ألطاف أحمد صالح مهاوش سلمان
DP-0201 الطاف خالد عبد الله النوه
PL-19DD الطاف سعود محمد سعد
PL-0999 الطاف عبدالوهاب عبدال الشمرى
BA-0310 الطاف على سويلم الرشيدى
DP-0203 ألطاف فرج عوض دريع
PL-0999 الطاف فهد هادي ناصر
DP-0311 ألطاف مطلق رجعان الخصيلي
BA-0102 ألطاف نايف سليمان الرشيدي
DP-0212 العنود بدر نهار المطيري
BA-0115 العنود جمال رشيد الجميلي
BA-0102 العنود حامد حمود الخرينج
BA-0109 العنود حرمل فهد العجمي
PL-0811 العنود حسين سحيم حسين
BA-0109 العنود سالم بهيش العازمي
DP-0421 العنود سعود فهد العازمى
BA-0114 العنود ضحوى مرضى الشمرى
BA-0112 العنود ضويحي عبد الله الرشيدي
DP-0305 العنود عبد الله ضيدان العارضي
BA-0502 العنود عياد الرشيدى
DP-0201 العنود فارس عبدالله الجدعي
DP-0212 العنود محمد جمعان الدوسري
DP-0201 العنود مطلق عبد الله العنزى
BA-0109 العنود معيوف سعيد الشمرى
DP-0207 العنود منصور عبد الرسو المطوع
PL-0999 العنود منصور عبدالعزيز الهاجرى
BA-0109 العنود موسى علي العنزي
DP-0305 العنود موسى مسفر العجمى
DP-0212 العنود ناصر مخلد المطيري
PL-2300 العنود نافل نقا العازمى
BA-0114 العنود نواف مطلق الحربى
BA-0115 العنود هادى حسن عوده
PL-2300 الغالي محارب سلمان الحريجي الصلبي
DP-0212 الغاليه غازى عابر الخالدى
BA-0114 الفيصل بندر عذال العنزي
BA-0116 الكوثر يوسف هاشم أشكناني
DP-0212 الماس طلال مهلى الشمرى
DP-0451 ألماس عبد الله سلطان السهلي
BA-0102 الماس منصور مشاري الظفيري
DP-0402A المنذر فالح سعد العتيبى
DP-0210 المها سعيد حمد المري
DP-0210 المها عادل عويد مشعان العنزي
BA-0102 المها عايد سعد الرشيدى
BA-0502 المها علي نايف العنزي
BA-0136 المها محمد خالد الخالدي
PL-0999 الهام عادل عباس خان
BA-0112 الهنوف حقان محمد العجمى
BA-0116 الهنوف سعود ناصر الهاجرى
BA-0102 الهنوف صلاح حصويل العازمى
BA-0114 الهنوف فاضل صبيح الشمري
DP-0421 الهنوف فايز معتق العنزى
PL-0853 الهنوف فراج مفرج المطيرى
BA-0115 الهنوف فهد نافع الرشيدي
DP-0203 الهنوف لافى صالح العنزى
BA-0112 الهنوف محمد راشد الهاجرى
DP-0212 الهنوف محمد فلاح العازمى
BA-0102 الهنوف منصور نجيخان العجمي
DP-0212 الهنوف ناصر صقر الهرشانى
DP-0452 الوليد خالد جاسم محمد البعنون
BA-0115 الوليد خالد صالح الخالدى
DP-0452 الوليد طلال عبد الله الدوسرى
DP-0401 الوليد عبد العزيز شتحا فراج
DP-0462 الوليد عبد الله حسن العتيبى
DP-0501 الياسمين عايض عيد الرشيدى
DP-0203 اليمامه سالم طراد العنزي
BA-0112 اليمامه عبد الله العنزي
PL-0901 أمار يوسف سليمان الصقعبي
PL-0811 آمال سعد مخلف الصليلي
BA-0136 آمال فالح شحاذ عنزه
DP-0212 أماني بدر جاسم الدوب
BA-0112 أمانى بدر سعد الهاجري
PL-0901 أماني براك برجس المطيري
BA-0115 أمانى حمد عجمى الشمرى
DP-0212 امانى راضى رضيمان راشد
PL-2300 امانى سعد ترحيب الجبلى
BA-0102 أماني سلمان خنيفس العنتري
DP-0212 أمانى سلمان متيعب الديحانى
PL-1453 أمانى شداد خالد الحربى
DP-0212 أمانى صالح جديع العازمى
DP-0208 أمانى صباح احمد محمد
BA-0136 أمانى صلاح محمد العنجرى
BA-0114 أمانى عادل مبارك العازمى
PL-2300 امانى عادل مبارك العازمى
BA-0114 أمانى عبد الله راشد الرميضي
DP-0203 امانى عبد الله عبد ال رخيص
PL-2353 أماني عبدالله خلف الهليلي
PL-2300 أمانى عبدالله على الحربى
DP-0207 أماني على حسين السماك
DP-0210 أمانى فالح برجس العجمي
PL-0999 امانى فرحان منيزل السعيدى
DP-0315 أماني فهد اديغم الرشيدي
DP-0210 اماني محمد كنيفذ عوض
PL-2300 أمانى مشعل مشارى المطيرى
DP-0203 امانى ناصر صنيتان العتيبى
PL-2300 امانى نايف زبن الجنفاوى
DP-0305 أماني يوسف محمد الرشيدي
PL-0999 امثال امهلى مزعل السرهيد
DP-0203 أمثال سليمان فهد الحسينى
DP-0305 أمثال عايض فلاح العنزي
DP-0203 أمثال غثيث علي المطيري
DP-0212 أمجاد سعود لفي المطيري
BA-0104 أمجاد فايز عزيز الشمري
BA-0109 أمل أحمد عبدالرزاق مرزوق
DP-0210 أمل جمال مطلق العازمى
PL-2353 امل حمد دلباق العازمى
PL-0846 امل حمد غالب الحربى
PL-2353 امل خالد مخلف اللحي سرور
DP-0212 امل سالم سعد العنزى
DP-0203 أمل سالم فلاح الرشيدى
BA-0116 أمل سعد براك غانم الشمري
DP-0212 أمل سعد عياد الجنفاوي
PL-0999 امل سعد مزبان الزهاميل
DP-0311 أمل سليمان على صالح
BA-0104 أمل عدنان مشرى الضفيري
PL-2300 امل عوض حمد العازمي
BA-0102 أمل عياده حديد العنزى
DP-0311 امل غالب مفلح الظفيري
DP-0203 امل فارس عواد الضفيرى
BA-0109 أمل فهد مرزوق العازمي
DP-0451 امل فهيد جزء الرشيدي
DP-0210 أمل فهيد هادى العازمى
DP-0210 امل مبارك عبد الرحم العازمى
BA-0114 امل محمد سالم الشمري
PL-0999 امل محمد سعيد العجمي
DP-0212 أمل محمد سليمان الجار الله
BA-0109 امل محمد عبدالله الهاجرى
PL-2300 أمل مدغش محمد الهاجرى
BA-0114 أمل مدغم هادى العازمى
BA-0112 أمل ناصر سلمان الهاجرى
DP-0212 أمل نايف غازى الرشيدى
DP-0208 املاك سعود دليم العازمى
DP-0203 أملاك منادي مزعل الفر العازمي
PL-0999 آمنه ابراهيم عيسى الموسوى
DP-0421 آمنه بدر حسين الكندرى
BA-0112 آمنه خلف خالد المطيري
PL-19DD آمنه سيد على الموسوى
BA-0136 آمنه صالح عوض العازمي
DP-0207 امنه صالح مفرح العنزى
DP-0212 آمنه عايد مجبل العنزى
PL-0999 امنه على رجب حسين
DP-0212 امنه مبارك رحيم العنزى
PL-0999 امنه محمد اسد محمد
BA-0116 آمنه محمد حسين سبتى
PL-2353 امنه محمد خليفه الراشد
BA-0136 آمنه مشعل عبيد الحربى
DP-0203 امنه نافع سالم الرشيدى
DP-0210 آمنه نايف ثامر الشمرى
BA-0136 أمنيره نجيب ركاد العنزي
PL-0901 امونة حسين الأحمد
DP-0201 أميرة فرج الله زين جراح
DP-0455 أميرة مرزوق راشد العازمي
BA-0105 أميره جاسم احمد المشموم
PL-0999 اميره حسن سالم محمد العجمى
BA-0112 اميره حمد غريب العجمى
BA-0502 اميره عبد المجيد عباس شهاب
DP-0210 أميره فهاد علي جريس
DP-0210 أميره ماجد عبدالله المطيرى
BA-0116 أميره محمد مروي الهديه
DP-0203 اميره مناحى سعد القحطانى
BA-0115 أميره منصور محمد العجمي
DP-0305 أميره يوسف دخيل الخرينج
PL-0901 أمينة باسم ياسين الذيابى
PL-0901 أمينة جعفر ياسين بوحمد
DP-0452 أمينه ابراهيم على الصايغ
PL-0901 امينه حسن عبدالرضا الكندري
DP-0212 أمينه حماد حمدان الشمرى
PL-0846 أمينه خالد عبد الرزاق الخزعل
PL-0999 أمينه صلاح عيسى بوغيث
BA-0109 امينه محمد دويرى العنزى
BA-0109 أمينه ناصر داود الزامل
PL-0901 أمينه وليد صالح بوهادي
BA-0112 أنس جاسم على النجار
DP-0461 أنس راشد ناصر الخضر
PL-0901 أنس محمد راشد خالد
DP-0201 أنس منصور صباح العدواني
BA-0109 انصال عماد عبد اللطيف الضفيري
BA-0112 أنعام محمد خير عبدالله عبدالملك
BA-0502 انغام شاكر محمد حسين
DP-0210 أنفال أحمد باتل بن شوق
PL-0999 انفال ايوب عبدالرزاق البلوشى
DP-0304 انفال جابر دبيس الظفيري
PL-0846 أنفال ردنان مبارك الصلبي
BA-0102 أنفال سعود سعد العازمى
DP-0201 أنفال عايد عبد الله الرشيدي
BA-0112 أنفال عبد الله مصبح العازمى
BA-0115 أنفال عبدالله صحن المطيرى
DP-0212 أنفال عبدالله مرزوق العبدالله
DP-0203 أنفال علوش جهجاه المطيري
BA-0109 أنفال عويد فلاح العطيفه
BA-0116 أنفال فيصل أحمد الشمرى
DP-0421 أنفال فيصل جمعه النداف
DP-0212 أنفال محمد عزيران الحجيلان
DP-0210 أنفال مرشد مبارك الوسمى
DP-0208 انفال منيف جبر الظفيري
DP-0421 أنفال نايف عبدالمحسن الحربى
DP-0210 أنهار سعد محمد العازمي
DP-0210 انوار احمد جبران الجبران
BA-0102 أنوار أحمد محمد العازمى
DP-0201 أنوار احمد معارك الشمرى
BA-0502 أنوار بدر حمود الهليلى
DP-0210 أنوار جاسر محمد العازمى
BA-0104 أنوار جاسم رجعان العازمى
PL-0999 أنوار حمد سالم العجمى
BA-0102 أنوار خالد هرماس العازمى
DP-0311 أنوار خليل ابراهيم شمس الدين
BA-0104 أنوار سالم حماد العدوانى
DP-0212 أنوار سعد محمد العجمي
DP-0421 أنوار سعود ماجد المطيري
PL-2300 أنوار شهيل عبيد العدوانى
PL-0999 أنوار صالح عذال الصليلى
BA-0116 أنوار صلاح الدين عبد الكندرى
PL-0901 أنوار صلاح محمد العصفور
PL-0901 أنوار عبدالرزاق عبدال الرويشد
DP-0212 أنوار علي سالم الشختلي
BA-0504 انوار غانم مطر الشمري
PY-2351 انوار فؤاد عبد الله الحرز
BA-0115 أنوار فلاح غازى المطيرى
DP-0451 أنوار فهد عجمى الوردان الشمري
BA-0115 انوار مبارك سميليل العازمى
PL-0901 أنوار مبارك فهد العجمي
BA-0114 أنوار محمد فالح العازمي
DP-0208 أنوار مرشد محمد العازمي
DP-0201 أنوار مزيد فلاح المطيري
DP-0208 أنوار مسعد فواز العنزى
PL-2353 أنوار مشعان فرحان المياس
DP-0203 أنوار مشعل فيصل النجاده
BA-0114 أنوار مطلق طراخم العتيبى
BA-0114 أنوار مطلق عتيج العازمى
PL-0901 انوار مطلق فلاح العازمى
DP-0201 انوار ناصر صلبى العنزي
BA-0109 أنوار هادى حسن الشمري
BA-0112 أنوار وليد أحمد الكندري
DP-0203 أنيسه احمد حميد جمال
PL-2353 اوامر على حمد السليمانى
BA-0102 أوراد عبود ياسين سلامه
DP-0210 أوراد عياد حمود المطيرى
DP-0305 أوضاح حمود جلوى العنزى
DP-0212 اوضاح سالم حمود العجمي
DP-0207 آيات اسامه عباس القطان
DP-0208 آيات عبد الرحيم عيسى الصفار
PL-0999 آيات عبد الله حسين الصايغ
BA-0109 آيات ماجد محمد حسين
DP-0201 ايات مبارك خميس المطيرى
BA-0310 آية بدر ناصر الرشيدي
DP-0201 ايلاف سعد حمد السعد
PL-0846 ايلاف سلطان فرج العنزى
PL-2300 ايمان احمد خزعل صغير
DP-0212 ايمان اديب عيد العنزى
PL-0999 ايمان تركى زيد العدوانى
DP-0201 ايمان ثامر موسى الشمرى
PL-2353 ايمان حمد مطر السليماني
DP-0311 ايمان حمدان مفلح العنزي
BA-0114 ايمان خالد قاضى العازمى
DP-0501 ايمان داود سليمان اسماعيل
DP-0501 ايمان راهي فرحان الشمري
BA-0114 ايمان سعد عبد الله العبد الله
PL-2300 ايمان سعود جعفر البسام القحطانى
DP-0212 ايمان شافي حمد الشمري
BA-0114 ايمان صالح حبيب الظفيرى
DP-0203 ايمان عبد نعيثل زايد
DP-0201 ايمان علي خلف الشمري
BA-0115 ايمان غلاب مصلح الميمونى
DP-0212 ايمان فؤاد عبد الله عوض
BA-0116 ايمان فهد أحمد الأحمد
DP-0305 ايمان ماجد عبد الرحمن الخالدى
BA-0115 ايمان محسن حزام السعيدى
DP-0201 ايمان محمد حسن الفودري
BA-0104 ايمان محمد حسين العازمى
PL-0999 ايمان محمد عبدالله العتيبى
DP-0207 ايمان محمود صالح العبيدى
PL-0846 ايمان مطرب مبارك الماجدي
DP-0210 ايمان هليل مهدي العنزي
BA-0502 آيه احمد جاسم حسن
PL-2300 آيه بدر سعود العازمى
DP-0201 آيه حسين هادي العجمي
DP-0452 آيه خالد عبدالله على
PL-0853 آيه ماجد سفاح المطيرى
BA-0504 آيه محمد حجى العنزى
DP-0304 ايه نضال محمد الحلبى
BA-0465 أيوب أحمد على الكندرى
DP-0201 أيوب عبد الحميد عايد العنزى
DP-0402A أيوب عبيد مسفر المطيري
PL-1501 باتع متعب عجاب شمروخ عجاب
DP-0207 باتل حمد باتل الرشيدي
BA-0115 باتل مطلق باتل الرشيدى
BA-0115 بادي تميم بادي الدوسري
PL-0901 بادى عبدالله بادى العتيبى
DP-0201 باسل يوسف علي المطيري
PL-1599 باسم رجا الله مجبل الرشيدى
BA-0109 باشه عادل حمد الرشيدي
DP-0401 باقر عباس علي كرم محمد علي
DP-0201 بتله سعد مجبل المطيري
BA-0109 بتله سلامه مطلق البغيلي الرشيدي
BA-0115 بتله ظاهر غالى الظفيرى
DP-0212 بتله محمد سعود العازمى
DP-0212 بتول ابراهيم دحيم الرشيدي
PL-2300 بتول احمد خليل بشير
PL-19DD بتول أحمد عبد الغنى البزاز
DP-0201 بتول أيوب محمد السيد هاشم
DP-0212 بتول بدر محمد العطار
PL-0999 بتول بدر محمود دشتي
BA-0502 بتول جاسم دوحان غازى
PL-0901 بتول جاسم علي عبد العزيز
PL-0999 بتول جعفر حسين الشويكر
DP-0421 بتول جواد علي دشتي
PL-0999 بتول حمد محمد رزيق
PL-2300 بتول داود شعبان بهزاد
PL-0901 بتول سلمان علي الحرز
DP-0201 بتول صادق خليل بوحمد
BA-0114 بتول عباس اكبر ديناربر
DP-0210 بتول عبد الخضر محمد حسين
DP-0421 بتول علي مصطفى مراد
DP-0210 بتول محمد عبد الله العجمى
DP-0203 بتول محمد عطيه صغير
DP-0313 بتول ناصر خير الله الشمرى
DP-0501 بثينه ماطر عفاش العنزى
BA-0502 بثينه محسن راشد الماص
BA-0109 بخيته راشد حمد المرى
DP-0208 بخيته شافى منصور العجمي
DP-0403 بداح سالم حسن البداح
DP-0402A بداح سعود قليفص الهاجري
PL-2300 بداح عبدالله غزاى العتيبي
PL-1501 بداح عبدالله قلفيص الهاجرى
DP-0210 بداح عيد قليفص الهاجري
DP-0406A بداح فلاح بداح العازمي
BA-0106 بدر ابراهيم ارديعان العدواني
PL-1699 بدر أحمد صالح الشعيب
DP-0210 بدر أسامه محمد العبيد
PL-1599 بدر باسل عادل الصغير
DP-0212 بدر بشار بدر العمران
DP-0201 بدر جمال احمد الصالح
DP-0212 بدر حبيب بدر القلاف
DP-0210 بدر حسن عشوى المطيرى
PL-0901 بدر حسن عيد ذياب على
DP-0210 بدر حسين محمد حسين الكندرى
PL-1501 بدر حسين مطلق الغربه
DP-0208 بدر حمد زيد المنير
DP-0444 بدر حمود شبيب العازمى
DP-0311 بدر خالد احمد القطان
BA-0109 بدر خالد حمود الرشيدي
DP-0212 بدر خالد راشد الغريبه
DP-0212 بدر خالد شافي فرحان
DP-0405 بدر خالد شحاذه الظفيري
PL-0901 بدر خالد عبدالامير طه التميمى
PL-1699 بدر خالد محمد الخليفى
DP-0207 بدر خالد ناصر العبيد
DP-0411 بدر خميس عبدالله العازمى
DP-0212 بدر راكان حامد العجمى
BA-0114 بدر زيد قضيان الهاجري
PL-2300 بدر سالم العنزى
PL-1599 بدر سرور خالد وبرانالسيحان
DP-0401 بدر سعد فالح النويعم
PL-1599 بدر سعدون حميد الشمرى
PL-1501 بدر سعود غالي العازمي
PL-1699 بدر سعود فايز العتيبى
DP-0210 بدر سعيد سعد البريعصى
BA-0112 بدر سليمان بدر بن ناجى
PL-1699 بدر سند محمد جرى العجمى
PL-1699 بدر صالح عواض العازمى
DP-0432 بدر صالح محمد الهيلع
DP-0443 بدر صلاح جاسم الباطني
PL-1599 بدر صلاح فالح الفضلى
BA-0114 بدر عادل جمعان العازمى
DP-0402A بدر عايش عماش العازمى
DP-0210 بدر عبد الرحمن عوض العنزي
DP-0404 بدر عبد العزيز سعد العنزى
DP-0207 بدر عبد الله بدر العيدان
DP-0212 بدر عبد الله راشد المطيري
DP-0210 بدر عبد الله منسى الشمرى
DP-0207 بدر عبدالخضر درويش
DP-0412 بدر عبدالكريم سليما العيسى
DP-0462 بدر عبدالله شامخ الرشيدي
DP-0201 بدر عبدالله عبدالعز الثويني
DP-0210 بدر عبدالله عبدالعز الروضان
DP-0404 بدر عبدالله مشعان المشعان
PL-1599 بدر عبدالمجيد حبيب خليفه
DP-0444 بدر عبيد جاسر المطيري
PL-1501 بدر عبيد سمران المطيري
PL-0811 بدر عبيدالله ثارى الرشيدى
PL-0901 بدر على سعود العجمى
PL-1599 بدر غازي ناصر البرازي
DP-0432 بدر فارس ناصر العصيمي
BA-0115 بدر فالح هلال المطيرى
BA-0502 بدر فهد عبدالله العجمي
DP-0203 بدر فهد محمد العازمى
PL-1599 بدر فهد مناور المطيري
DP-0501 بدر فواز غصين الهاجري
DP-0406A بدر فياض شاجع العجمي
BA-0106 بدر فيصل عبد الرحمن المطيري
PL-0901 بدر فيصل مطلق الغريب
BC-0465 بدر فيصل معتوق العتيبى
BA-0114 بدر لافى سعد الرشيدى
PL-0842 بدر لافى فلاح العازمى
DP-0210 بدر ماجد بدر العتيبي
DP-0208 بدر مبارك بطاح المطيري
BA-0106 بدر متعب سلطان المطيري
DP-0212 بدر مثال حميدى الصانع
DP-0401 بدر مجول بجاد العتيبي
PL-0901 بدر محمد جلعود الهاجرى
DP-0404 بدر محمد خليفه العازمى
DP-0212 بدر محمد عبد الله العصيمي
DP-0411 بدر محمد غالي الهاجري
DP-0402A بدر محمد فهد الدوسرى
PL-0842 بدر مخلد فراج الكفيدى
PL-1501 بدر مخلف مزرم العنزى
PL-2300 بدر مرزوق هديب الشنفاء
PL-1501 بدر مشعى عايض الضفيرى
PL-2300 بدر نادر علي العتيبي
BA-0109 بدر ناصر زيد الرشيدى
DP-0201 بدر ناصر سعد العجمى
PL-1699 بدر ناصر صالح الرشيدي
DP-0461 بدر ناصر عايض المطيرى
PL-1501 بدر ناصر عبدالله ملامحمد
PL-1501 بدر ناصر محمد النيبارى
BC-0502 بدر ناصر هادى حمد
DP-0201 بدر ناصر هطيل العنزي
PL-1699 بدر نايف عايض الخالدى
BA-0114 بدر نقيمش حسن العنزى
BA-0114 بدر نواف خالد الزعبي
PL-0999 بدر نواف سالم الراشد
DP-0203 بدر نواف عبدالعزيز العنزى
BA-0106 بدر نواف محمد المطيري
BA-0114 بدر هديبان سليمان الرشيدي
DP-0201 بدر هزاع دهيليس المطيري
DP-0201 بدر هشام جعفر القطان
BA-0109 بدر وليد أحمد الوشمى
BA-0109 بدر يوسف مرزوق الظفيري
PL-0999 بدريه ايوب احمد ملك
BA-0502 بدريه باسم محمد الابراهيم
DP-0208 بدريه بدر حسين العجمى
BA-0112 بدريه بدر سعد العازمى
PL-0999 بدريه بندر ابو كريشه الراجحي
DP-0210 بدريه خالد سعود الدوسري
BA-0115 بدريه خالد سعود المتلقم
PL-2300 بدريه خلف ثقيل جلوى
DP-0210 بدريه خليفه مبارك القراوى
DP-0212 بدريه صياح ضحوى العنزى
PL-0811 بدريه فاضل احمد الحساوى
BA-0112 بدريه فهد مبارك العجمى
DP-0201 بدريه مبارك محمد الحمدان
DP-0311 بدريه ناهض راشد المسعودى
DP-0451 بدور بادى عيد الهرشانى
BA-0104 بدور بداى مسلم الرشيدى
DP-0210 بدور جمال عباس الشطي
DP-0203 بدور حايف بدر الفضلى
DP-0210 بدور سعد محمد العازمي
BA-0104 بدور طلال سعد العازمى
DP-0421 بدور علي ضيف الله عبدالله السعيد
DP-0210 بدور علي قاعد الشمري
PL-0999 بدور على يعقوب درباس
PL-0999 بدور عيسى غالب البصيرى
DP-0210 بدور فايز عويد العنزي
BA-0114 بدور فهد مناور العازمي
BA-0102 بدور مانع فهد العجمي
PL-0999 بدور محمد راشد الهاجرى
DP-0455 بدور مخلد عبيد الشمري
DP-0201 بدور مساعد مرزوق العازمي
BA-0102 بدور مصلط حسين المطيري
BA-0109 بدور مهدى جعفر الصفار
DP-0203 بدور ناصر بدر المويزري
BA-0115 بدور ناصر ثلاب الهاجرى
DP-0212 بدور وهبي جاسم الجدادي
DP-0422 براء تركى الحميدى العتيبي
DP-0212 براك احمد خلف الفرحان
DP-0212 براك خالد ابراهيم الشايجى
DP-0444 براك خالد براك ماجد
DP-0210 براك عبد الله يعقوب حسين
BA-0109 براك عبد المحسن احمد الراشد
PL-1501 براك فوزى عبدالعزيز بن عيسى
PL-0842 براك مجبل براك العازمى
BA-0112 براك محمد بارز جدران
PL-1501 براك مسفر محمد القحطاني
PL-1501 براك مطلق محمد الرشيدي
PL-1599 براك هانى عطا الله الشمرى
PL-2353 برجس احمد عبدالله الحسينى
BA-0106 برجس محمد عبدالله الراجحي
DP-0203 بزه ناصر زامل خضر
PL-1699 بسام يوسف عبد الله الختلان
DP-0455 بسمه جمال حمد الفضلي
DP-0311 بسمه روضان دحل الضفيري
DP-0203 بسمه سالم محمد الهاملي
PL-2300 بسمه علي صياح الرشيدي
DP-0210 بسمه ماجد هانى عبد الرزاق
PL-2300 بشائر رازن فهد العتيبي
BA-0114 بشائر سفاح سلمان المطيرى
DP-0210 بشار سليمان خنيفس العنترى
BA-0114 بشار علي جلوي العنزي
DP-0305 بشاره ناصر على البشاره
DP-0210 بشاير أحمد على نافل الهبيده
PL-19DD بشاير بجاد مونس العتيبى
DP-0201 بشاير بعاج مرزوق الرشيدى
PL-2300 بشاير حمد خالص الهاجري
BA-0114 بشاير حمد عطا الله العنزي
DP-0203 بشاير حمود صالح العازمى
BA-0112 بشاير حمود محمد العازمى
DP-0203 بشاير خالد سعود الشمرى
BA-0114 بشاير راشد بطيحان العازمى
PL-0999 بشاير راشد حربي مبارك
BA-0116 بشاير ردن مخرب الدويش
DP-0203 بشاير سالم سعد العنزى
PL-0846 بشاير سعد شبيب العازمى
DP-0210 بشاير سعيد يحيي الرشيدى
DP-0452 بشاير عبد العزيز العبوه
DP-0212 بشاير عبد الله فلاح الرشيدى
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