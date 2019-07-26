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باريس - أ. ف. ب: بلغت موجة حر شديدة تضرب اوروبا ذروتها امس مثيرة القلق من انعكاسها على الصحة العامة وعلى المسافرين على متن القطارات الذين تأثرت خطط عطلتهم الصيفية.

وبعد ان سجلت درجات الحر في بلجيكا وألمانيا وهولندا الأربعاء مستويات قياسية غير مسبوقة، بلغت في بريطانيا والعاصمة الفرنسية امس اعلى مستوياتها على الاطلاق.

وتم ابطاء حركة القطارات في العديد من الدول الأوروبية لتجنب الحاق الضرر بشبكة السكك الحديدية، وحضت شركة السكك الحديدية الفرنسية المسافرين على ارجاء رحلاتهم.

ومن المتوقع ان تتراجع موجة الحر اليوم مع وصول المطر والعواصف الرعدية، جذبت انتباه الرأي العام مجددا الى المشكلات الناجمة عن التغير المناخي.

ووصلت درجة الحرارة في باريس امس 42 مئوية، متجاوزة المستوى القياسي المسجل قبل اكثر من 70 عاما والذي بلغ 40,4 درجة مئوية.

وبلغت درجة الحرارة في بلجيكا الأربعاء 40,5 مئوية، وهذا اعلى مستوى تسجله الحرارة منذ 1833. ورفعت حالة التأهب الى المستوى الأحمر في كل انحاء البلاد.

والأربعاء سجلت بلدة غيلزيه-ريين بجنوب هولندا 38,3 درجة مئوية متخطية مستويات قياسية مسجلة قبل 75 عاما.

وفي فرنسا ما تزال ذكرى الصيف المبكر عام 2003 ماثلة في الأذهان عندما نُسبت وفاة 15 الف شخص للحرارة وتعرضت السلطات لانتقادات حادة لعدم التحرك بسرعة كافية.

