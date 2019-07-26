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أثبت علماء كلية الطب بجامعة سان-باولو البرازيلية وزملاؤهم الأوروبيون، ان عدم تناول وجبة الفطور يسبب السمنة لدى المراهقين والنوع الثاني من مرض السكري مبكرا، وأمراض القلب والأوعية.

وحلل الباحثون بيانات عن 3528 مراهقا تتراوح اعمارهم ما بين 12.5-17.5 سنة، يعيشون في عشرات المدن الأوروبية الكبيرة وكذلك 991 مراهقا برازيليا اعمارهم ما بين 14-18 سنة. حيث ساعدتهم (البيانات) في دراسة نمط حياة المراهقين بما فيها مستوى النشاط البدني والنظام الغذائي وخطر مختلف الأمراض. وقد اخذ الباحثون بالاعتبار مؤشر كتلة الجسم والطول ومحيط الخصر، ونسبة محيط الخصر الى الطول. ووفقا للباحثين، من بين جميع انماط الحياة المرتبطة بالنظام الغذائي، كانت العلاقة الأوضح والأقوى تبدو مع علامات السمنة لدى المراهقين الذين لا يتناولون وجبة الافطار. فمتوسط محيط خصر الأولاد اكبر بـ 2.13-2.61 سم مقارنة بالذين يتناولون الافطار، وعند الفتيات اكبر بـ 1.97 سم. كما ان متوسط مؤشر كتلة الجسم اعلى، على الرغم من النوم الصحي.

