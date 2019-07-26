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وجدت مجموعة من الخبراء من جامعات الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا ان الفلفل الحار يسرع ظهور الخرف. واقترح الباحثون ان اولئك الذين يحبون اكل الفلفل الحار، يزيدون من خطر الهلاك السريع للوظائف الادراكية في الشيخوخة. لتأكيد هذه المزاعم، حلل العلماء بيانات خمسة آلاف صيني تم جمعهم خلال 15 عاماً. في بداية التجربة قبل 15 عاما، كان متوسط عمر المشاركين 63.5 سنة، وراقب الباحثون المشاركين بانتظام واختبروا قدراتهم الفكرية وسجلوا مذكرات طعامهم، بحسب صحيفة «ميديك فوروم». وخلص العلماء الى استنتاج، انه كلما زاد استخدام الناس للأطعمة الغنية بالتوابل، كلما انخفضت قدراتهم الفكرية بشكل اسرع ويعتقد الباحثون ان ضعف الوظيفة الادراكية يرتبط بتناول الفلفل الحار. وقالت دراسة حديثة ان الحياة بأسلوب صحي مع اتباع نظام غذائي جيد وممارسة تدريبات بدنية بشكل منتظم قد يساعد في تبديد اثر الاستعداد الوراثي للاصابة بالخرف.

