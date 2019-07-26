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أطلق العراق، أمس خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم العاصمة بغداد، عازما تعميمها في جميع المحاكم نهاية العام الحالي. وأعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، في بيان ، انطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم الأحوال الشخصية التابعة لرئاستي محاكم استئناف الرصافة، والكرخ الاتحاديتين، في بغداد. وأضاف المجلس، أن نهاية العام الحالي ستشهد انطلاق هذه الخدمة في عموم محاكم البلاد. وبين المجلس في بيانه الصادر عن مكتبه الإعلامي، أن قسم التكنولوجيا والنظم في مجلس القضاء الأعلى أنهى تفعيل خدمة عقد الزواج الإلكتروني ليبدأ العمل بها في جميع محاكم الأحوال الشخصية في بغداد. ونوه إلى أن الخدمة بدأت بتاريخ السابع من يناير العام الحالي، في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ، وامتدت لتشمل جميع المحاكم المختصة، والتي تعمل حاليا بالنظام الالكتروني. وأكد المجلس، أن النظام الإلكتروني وفر الكثير من الجهد، والكلف، والتنظيم للمواطن، كما أسهم بشكل فعال في تقليل استغلال المعقبين للمواطنين المقبلين على الزواج. وأفاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، بأنه يستعد لإطلاق خدمة عقد الزواج الإلكتروني في جميع محاكم البلاد قبل نهاية العام 2019، ملمحا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق المزيد من الخدمات القضائية الإلكترونية التي تسهم في خدمة المواطن.

