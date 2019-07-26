ياسين محمد حسن الحواج، (80 عاماً)، شيع، العزاء مشرف بمسجد الوزان

شنوف عربود شنوف الراشد، (69 عاماً)، شيع، الصليبخات، ق3، ش114، م37، مقابل مسجد طلحة، ت: 99702227

عبداللطيف عبدالرضا مراد محمد دشتي، (59 عاماً)، شيع، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسين، اعتبارا من صباح اليوم، ت: 99993863 - 98881551، النساء: مبارك الكبير، ق3، ش1، م3، حسينية الإمام الهادي، ت: 65695056

محمد إبراهيم محمد الياسين، (85 عاماً)، شيع، الرجال: الشويخ، ق3، شارع ناصر الخرافي، ديوان القناعات، ت: 99747633، النساء: العديلية، ق3، شارع سامي المنيس، م18، ت: 99658040

عبدالله عامر محمد الدعيرم العجمي، (82 عاماً)، شيع، الرجال: الجهراء، ق5، ش1، ج1، م409، ت: 55524000، النساء: القصر، ق1، ش4، ج2، م48، ت: 66271141

فاضل محمد علي الزعابي، (75 عاماً)، شيع، الرجال: حطين، ق4، ش14، م14، ت: 99755786، النساء: صباح السالم، ق9، ش2، ج1، م23، ت: 99635797

مريم محمد الحسين، أرملة عبدالله أحمد مدوه، (87 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الشويخ السكنية، ديوان مدوه، ق5، ش54، م3، ت: 99220088، النساء: الشويخ السكنية، ق5، شارع ناصر الخرافي، م3، ت: 99066699

إنا لله وإنا إليه راجعون