أول النهار

بازل (سويسرا) - «كونا»: وصف نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس جولة المشاورات السياسية الخامسة مع الاتحاد السويسري بأنها «ناجحة ومثمرة وتفتح افقا جديدا للعلاقات بين الجانبين».

وقال الجارالله في تصريح لـ «كونا» ان الجانبين يتطلعان الى تبادل الافكار واستعراض تطور الملفات المشتركة منذ الجولة الرابعة لاسيما القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واضاف ان المباحثات تمحورت حول فكرة انشاء منتدى اقتصادي كويتي - سويسري لمناقشة اوجه العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيزها لاسيما انها علاقات «متميزة وقديمة».

وذكر الجار الله ان المناقشات تركزت على اخر تطورات الوضع في الخليج العربي لافتا الى وجود توافق ورؤية مشتركة للعمل على تهدئة الوضع وافساح المجال للعمل الدبلوماسي لتأمين سلامة الملاحة البحرية وتجنيب التصعيد الذي يسبب الدمار لمستقبل المنطقة وابنائها. وشارك في المفاوضات من الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير ايهم العمر وسفير الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر التنيب. وترأست الجانب السويسري وزيرة الدولة للشؤون الدولية باسكال بارسيفيل رفقة رئيس القسم السياسي في ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا غابريال درينغتي ومستشار العلاقات الدولية في الوزارة جيرمي برون.

من جهته اكد سفير الكويت لدى الاتحاد السويسري بدر التنيب لـ«كونا» ان المباحثات كانت على قدر عالٍ من الاهمية نظرا لما تشهده المنطقة من اوضاع بالاضافة الى تبادل الافكار حول افضل السبل لتهدئة الاوضاع.واعرب السفير عن الامل في ان تتواصل تلك الحوارات بين الطرفين الكويتي والسويسري لما تفتحه من آفاق واعدة يستفيد منها الطرفان لاسيما مع طرح فكرة انشاء منتدى اقتصادي كويتي سويسري والذي سيعزز من الاستثمارات بين الجانبين.

