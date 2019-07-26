أول النهار

عمان - «كونا»: قال سفير الكويت لدى الأردن عزيز الديحاني ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقدر كثيرا الموقف «المبدئي والمشرف» الذي تقفه الكويت وعلى رأسها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد من القضية الفلسطينية.

وقال السفير الديحاني في تصريح لـ «كونا» أنه التقى الرئيس عباس في مقره بالعاصمة عمان يوم الاربعاء حيث ثمن عاليا موقف الكويت وعلى رأسها «حكيم العرب» سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية.

واضاف ان الرئيس عباس أعرب له عن عظيم الامتنان والتقدير لدولة الكويت على دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية ووقوفها إلى جانب نصرة الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه. وأشار الديحاني إلى أنه نقل تحيات القيادة السياسية العليا والشعب الكويتي الى الرئيس عباس مؤكدا له الحرص الذي يولونه تجاه دعم ومساندة قضية العرب «الأولى والمركزية». وذكر أن اللقاء تخلله بحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

