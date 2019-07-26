أول النهار

دعت الكويت المجتمع الدولي إلى التعاون وتكثيف الجهود من أجل تعزيز الأمن في منطقة غرب افريقيا في ضوء الأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة بالفترة الأخيرة.

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء يوم الأربعاء حول أحدث التطورات في منطقة الساحل.

وقال العتيبي «لقد تابعنا بقلق شديد الأوضاع الأمنية المتدهورة التي شهدتها منطقتا الساحل وحوض بحيرة تشاد في الفترة الأخيرة وتحديدا تلك الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الجماعات المسلحة في كل من بوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا ومالي».

وأضاف انه رغم التطورات الإيجابية التي شهدتها منطقة غرب افريقيا ومنطقة الساحل والتي ذكرت بأحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الا ان «الهجمات الإرهابية والأعمال الانتحارية المتزايدة المرتكبة من قبل الجماعات المسلحة والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين قد أثرت سلبا على السلام والاستقرار في عدد من بلدان المنطقة». وشدد العتيبي على ضرورة التعاون بين حكومات بلدان المنطقة والمجتمع الدولي فيما بينها وتكثيف جهودها للمساعدة في معالجة أوجه القصور الأمنية داعيا القوة المشتركة المتعددة الجنسيات والقوة المشتركة لمجموعة الساحل إلى الاستمرار في جهود محاربة تنظيم (بوكو حرام) الإرهابي ومواجهة باقي الجماعات الإرهابية المسلحة.

وأشاد بدور المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا لتنسيق الجهود الإقليمية لمكافحة التهديدات المشتركة التي تعاني منها دول المنطقة، مشيرا الى نص البيان الختامي للمجموعة الذي صدر بالعاصمة النيجيرية أبوجا في الـ 29 من يونيو الماضي ويؤكد اهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات ما بين دول المنطقة لمحاربة الإرهاب. و دعت الكويت الأطراف الكونغولية الى تغليب المصلحة العامة من اجل تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية الكونغو. جاءت هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي خلال جلسة لمجلس الامن الدولي يوم الأربعاء حول الوضع في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وأشاد السفير العتيبي بالخطوات الايجابية التي اتخذها الرئيس المنتخب فيليكس تشسيكيدي منذ توليه لمنصبه لتحقيق السلام والاستقرار في الكونغو.

وأضاف «بلاشك فجميع تلك الخطوات الايجابية تعبر عن مدى حرصه لتهيئة بيئة مناسبة للاصلاح والتنمية» في الكونغو».

