أول النهار

أكد سفير الكويت لدى فنزويلا ناصر العنزي دعم الكويت لحركة عدم الانحياز واسهامها الفاعل في تطوير دورها لمواجهة التحديات العالمية الحالية ازاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية العالمية.

وقالت سفارة الكويت في فنزويلا في بيان تلقته «كونا»: إن السفير العنزي شارك نيابة عن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي اختتم اعماله في كاراكاس الاثنين الماضي. ونقل البيان عن السفير العنزي قوله في الاجتماع ان المشاركة الكويتية تأتي لتأكيد موقف الكويت الراسخ من احترام مبادئ القانون الدولي التي تتجسد في ميثاق الامم المتحدة بخاصة المساواة في السيادة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. وأضاف ان المشاركة تأتي أيضاً لتأكيد دور الكويت في حركة عدم الانحياز واسهامها الفاعل في دعم دورها وتطويرها لمواجهة التحديات العالمية الحالية ازاء مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة على أجندة النظام الدولي. كما ان مشاركتها في اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين التي عقدت على هامش الاجتماع الوزاري في الـ 20 من يوليو الحالي جاءت لايمانها بأن تسوية القضية الفلسطينية لا تكون الا من خلال ايجاد الحل العادل والشامل الذي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

