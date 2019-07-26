الأولى

بناء على توجيهات مجلس الوزراء بشأن التعامل مع العقارات التي تعترض تطوير مشروع جزيرة فيلكا وموافقته في اجتماعه قبل اسبوعين على اصدار صيغ الاستملاك للعقارات والأراضي والغاء تخصيص المواقع الحكومية وجه مدير عام البلدية احمد المنفوحي امس خطابا الى رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي يشمل رأي البلدية الفني بالغاء تخصيص 24 موقعا حكوميا مهما في جزيرة فيلكا.

واوضح المنفوحي في خطابه ان الرأي الفني للبلدية يوصي المجلس البلدي بالموافقة على الغاء تخصيص المواقع المدرجة بالخطاب حيث انها تقع ضمن نطاق اعمال تطوير جزيرة فيلكا.

وشملت المواقع مخفر الشرطة، موقع وحدة ارشادية، مركز شباب فيلكا، نادي اليرموك، موقع المراحيض العامة، موقع الرصد الجوي، موقع مدرسة ابتدائية، مركز فيلكا الصحي، موقع مستشفى فيلكا، موقع المحاكم، الموقع الجديد بمقبرة فيلكا، مقبرة رقم 28 ضمن موقع المنطقة الأثرية، مركز الانقاذ البحري، المخبز الآلي ومواقف السيارات التابعة له، تجديد موقع النادي العلمي بجزيرة فيلكا، مركز بلدية فيلكا وسكن عمال وزارة الاشغال، الفحص الفني لوزارة الداخلية، موقع مدرسة ثانوية للبنين غير قائم، مدرسة ابتدائية، موقع مدرسة متوسطة للبنات، روضة اطفال، مدرسة فيلكا ذات مرحلتين بنين، مستوصف، المنطقة الصناعية الجديدة المقترحة، المطار المقترح، جمعية الاصلاح الاجتماعي قائم ومستغل، زرائب مواش، مسلخ البلدية، موقع وزارة الاعلام، توسعة السوق المركزي وتشمل جمعية فيلكا - موقع مقترح لبيت التمويل - بنك الكويت والشرق الاوسط - صالة افراح، المغيسل ومكاتب شركة البترول غير قائم.

وافاد المنفوحي بأنه تم تشكيل فريق تطوير جزيرة فيلكا وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 538 لعام 2016، مؤكدا أن الفريق قام بدراسة الجزيرة وتطويرها وبناء عليها تم رفع توصية مجلس الوزراء بالغاء تخصيص بعض المواقع غير المحافظ عليها وغير المستغلة، وبناء عليه اصدر مجلس الوزراء قرارا بالغاء المواقع الحكومية المشار اليها.

واكد المنفوحي ان البلدية قامت بمخاطبة الجهات المعنية بقرار مجلس الوزراء بالغاء التخصيص لاحاطتهم ، لافتا الى انه تم تحديد مهلة لموافاتنا بردهم انتهت في 20/3/2019، والا اعتبر عدم الرد موافقة ضمنية، حيث قامت بعض الجهات بالرد بالموافقة اما الجهات الاخرى فلم يصل ردها خلال المدة المحددة وعليه اعتبرت موافقة ضمنية من قبلهم. وقال انه تمت مخاطبة ادارة التنظيم بشأن الغاء تخصيص المواقع وجاءت افادتهم بأنه يستدعي صدور قرارات من المجلس البلدي لالغاء المواقع الحكومية غير المستغلة.

واشار المنفوحي الى انه تم اعداد التقرير من قبل ادارة المخطط الهيكلي والمواقع المطلوبة لاتتعارض مع اي مواقع او مشاريع اخرى وكما يدخل تطوير جزيرة فيلكا ضمن المخطط الهيكلي.