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أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ رئيس اتحاد الموانئ العربية الشيخ يوسف العبدالله وجود تنسيق خليجي - عربي لتأمين سلامة حركة السفن في مياه الخليج.

جاء ذلك في تصريح صحافي أدلى به على هامش المؤتمر الذي أقامته المؤسسة في مكتبة الكويت الوطنية لعرض مشروعاتها في رؤية الكويت (كويت جديدة 2035) على القطاع الخاص المحلي والدولي.

وأوضح أن تأثير التطورات والتصعيد الأخير في المنطقة والمتمثل في احتجاز ناقلة نفط بريطانية كان طفيفا على حركة الموانئ الكويتية مشيرا الى وجود خطط بديلة لأي تطورات في المنطقة.

وأضاف أن مؤسسة الموانئ وضمن خطة أمنية شاملة في البلاد تقوم على التنسيق بين مختلف الجهات المعنية وهي وزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية ووزارة الداخلية وأمن الموانئ وأمن المنشآت وذلك بعد التصعيد الأخير. وفي ما يتعلق برؤية مؤسسة الموانئ الكويتية للخطة التنموية قال العبدالله ان المؤسسة تعمل على تطبيق الرؤية الأميرية السامية بتحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري عبر سبعة مشروعات من أصل 130 مشروعا تشملها الخطة. وذكر أن أبرز هذه المشروعات تطوير موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة في حين يشمل المشروع الرابع تطوير الموانئ الذكية ومشروع الميناء البري بينما شمل المشروع السادس المدن اللوجيستية والسابع مشروع مراسي الفنطاس.

وأفاد بأن هذه المشروعات تستهدف توظيف الكوادر الوطنية وتمكينهم من القيادة واتخاذ القرار وتدريبهم في أبرز الموانئ العالمية والتي بدأت بالفعل في سنغافورة وهامبورغ لكسب الخبرة فضلا عن مساهمة هذه المشروعات الاقتصاد الوطني من تنويع مصادر الدخل.

وحول مصادر تمويل المشروعات السبعة قال ان مؤسسة الموانئ تدار على أسس تجارية وسنعمل على زيادة ايراداتها في المستقبل موضحا أنه تم استدعاء القطاع الخاص لمعرفة الوضع الراهن لهذه المشروعات ومعرفة موقعه في مجال الاستشارات والبناء والتشييد والتصميم وفي حال ادخال القطاع الخاص على هذه المشاريع سيكون بما يضمن الكوادر الوطنية المدربة والعاملة في هذه المؤسسات.

وأشار الى أنه بتنفيذ هذه المشروعات تتزايد امكانية استقطاب الاستثمارات الأجنبية لاسيما أن تطوير قطاع الموانئ والمدن اللوجيستية من شأنه جذب واستقطاب الشركات الرائدة في سوق التجارة الالكترونية مثل (امازون) و (علي بابا).