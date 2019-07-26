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لندن- واشنطن- الوكالات: أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أمس، أن البحرية الملكية البريطانية سترافق ناقلات النفط التي ترفع العلم البريطاني عبر مضيق هرمز، في حين أعلنت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن المرافقة العسكرية للسفن الأميركية في الخليج ستتم بالقدر الذي تتطلبه المخاطر وأكدت أنها تسعى إلى خفض التصعيد مع إيران.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان «لقد كلفت البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء بشكل فردي أو في مجموعات، في حالة إعطاء إشعار كاف بمرورها».

وأوضح بيان وزارة الدفاع أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على «التهديد المتزايد للنقل البحري في الخليج».

وأضاف: «تعد حرية التنقل أمرًا ضروريًا لنظام التجارة العالمي والاقتصاد العالمي، وسنبذل قصارى جهدنا للدفاع عنه».

ويأتي هذا القرار بعد أن استولت إيران على ناقلة النفط «ستينا إمبيرو» التي ترفع العلم البريطاني يوم الجمعة في مضيق هرمز، وعلى متنها 23 من أفراد الطاقم.

وصدر البيان بعد ساعات من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بوريس جونسون.

وفي واشنطن، أعلن وزير الدفاع الأميركي الجديد، مارك إسبر، أن الولايات المتحدة لا ترغب بمواصلة حدة التصعيد في منطقة الخليج وأنها مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة.

وقال إسبر خلال لقائه الأول مع الصحافة منذ أدائه اليمين الدستورية مساء الثلاثاء في البيت الأبيض كوزير للدفاع: «لا نريد أن نكون في موقف عندما تحدث الاستفزازات وعندما يتم الاستيلاء على السفن، أو أي شيء من هذا القبيل.. نحن نحاول تخفيف حدة التصعيد».

وكمثال على ذلك، ذكر إسبر، احتجاز السلطات البريطانية للناقلة الإيرانية في جبل طارق واحتجاز إيران للناقلة البريطانية، قائلا بهذا الصدد: إن «الأمر أصبح بمثابة العين بالعين. نحن نريد تجنب مثل هذه المواقف».

وأضاف وزير الدفاع الأميركي «إشارتنا لإيران المتعلقة باستعدادنا للقاء والتحدث معها واضحة، من دون شروط مسبقة وفي أي زمان وفي أي مكان، كي نتمكن من العودة إلى المفاوضات».